Podczas CinemaConu 2026 pokazano pierwsze 7 minut filmu "Diuna 3". Ostatnią część trylogii Denisa Villeneuve'a otwiera mocna scena Fot. materiał prasowy

Podczas branżowego wydarzenia o nazwie CinemaCon Denis Villeneuve pokazał ograniczonej liczbie widzów 7 minut "Diuny 3", w której Paul Atryda podbija galaktykę. Krytykom, którzy mieli przyjemność obejrzeć wstęp do ostatniej części trylogii, aż brakuje słów, by opisać, jak niesamowicie zapowiada się ten film.

REKLAMA

– To będzie najstraszniejsza część – taką zapowiedź "Diuny: Części 3" usłyszeli z ust Timothéego Chalameta, odtwórcy roli księcia Paula Atrydy, uczestnicy spotkania z Matthew McConaugheyem w ramach lutowego wydarzenia "Variety" i CNN. Drastyczną zmianę charakteru trylogii Denisa Villeneuve'a mieli poczuć na własnej skórze uczestnicy konwentu CinemaCon w Las Vegas. Niektórzy twierdzą, że widzowie nie są przygotowani na to, co zobaczą w kinach 18 grudnia bieżącego roku.

Pokazano pierwsze minuty filmu "Diuna 3". Uczestnicy CinemaConu są zachwyceni

Jak podaje amerykański tygodnik rozrywkowy "Variety", we wtorek podczas CinemaConu wytwórnie Warner Bros. i Legendary zaprezentowały trwający 7 minut wstęp do "Diuny 3", w którym Paul Atryda próbuje odnaleźć się w roli Imperatora Znanego Wszechświata. Główny bohater wplątał się w polityczne małżeństwo z księżniczką Irulaną, o czym dowiedzieliśmy się pod koniec drugiej części. Zakochany we fremence Chani obserwuje, jak jego lojalni poddani przeprowadzają śmiercionośny dżihad. Religijna wojna Muad'Diba (SPOILER!) pochłania miliardy istnień.

REKLAMA

Villeneuve otwiera film zamykający trylogię na podstawie prozy Franka Herberta brutalną, ale niezwykle dynamiczną sceną. Najbardziej szczegółowy opis pierwszych 7 minut opisał na X dziennikarz Brandon Davis.

Słyszymy głuchy dźwięk odtwarzany w napisach początkowym, a potem zostajemy wyrzuceni w niebo, widząc statki przelatujące przez burzę piorunów. [...] Wewnątrz jednego statku widzimy żołnierzy. Stilgar jest z nimi. [...] Rampy się otwierają, a żołnierze zszokowani i szczęśliwi, [...] wychodzą. Przez nich przetacza się okrutna, nieustająca fala potężnych pocisków. Niektóre wypruwają im wnętrzności, a inne posyłają w niebo, by rozerwać ich ciała. Brandon Davis o pierwszej scenie "Diuny 3" na portalu X

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

Krytyk zasugerował, że Paul i Chani spotkają się na pustyni, a ponowna interakcja Timothéego Chalameta ("Kompletnie nieznany", "Wielki Marty") z Zendayą ("Euforia", "Drama") będzie pełna napięcia. Na początku filmu zobaczymy również Anyę Taylor-Joy ("Gambit królowej") w roli Alii Atrydy oraz Roberta Pattinsona ("Mickey 17") jako tleilaxańskiego Tancerza Twarzy imieniem Scytale.

"Brak mi słów na to, co nadchodzi! [...] O cholera, to było niesamowite. Ludzie, to będzie piekielnie dobry rok dla filmów! Zapnijcie pasy" – napisał na portalu X (dawnym Twitterze) krytyk filmowy Jan Rocha. Podobną reakcję miał George Carmi, współprowadzący podcastu ReelTok. "Nie jesteście na to gotowi" – czytamy.

REKLAMA