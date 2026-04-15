Podczas branżowego wydarzenia o nazwie CinemaCon Denis Villeneuve pokazał ograniczonej liczbie widzów 7 minut "Diuny 3", w której Paul Atryda podbija galaktykę. Krytykom, którzy mieli przyjemność obejrzeć wstęp do ostatniej części trylogii, aż brakuje słów, by opisać, jak niesamowicie zapowiada się ten film.
– To będzie najstraszniejsza część – taką zapowiedź "Diuny: Części 3" usłyszeli z ust Timothéego Chalameta, odtwórcy roli księcia Paula Atrydy, uczestnicy spotkania z Matthew McConaugheyem w ramach lutowego wydarzenia "Variety" i CNN. Drastyczną zmianę charakteru trylogii Denisa Villeneuve'a mieli poczuć na własnej skórze uczestnicy konwentu CinemaCon w Las Vegas. Niektórzy twierdzą, że widzowie nie są przygotowani na to, co zobaczą w kinach 18 grudnia bieżącego roku.
Pokazano pierwsze minuty filmu "Diuna 3". Uczestnicy CinemaConu są zachwyceni
Jak podaje amerykański tygodnik rozrywkowy "Variety", we wtorek podczas CinemaConu wytwórnie Warner Bros. i Legendary zaprezentowały trwający 7 minut wstęp do "Diuny 3", w którym Paul Atryda próbuje odnaleźć się w roli Imperatora Znanego Wszechświata. Główny bohater wplątał się w polityczne małżeństwo z księżniczką Irulaną, o czym dowiedzieliśmy się pod koniec drugiej części. Zakochany we fremence Chani obserwuje, jak jego lojalni poddani przeprowadzają śmiercionośny dżihad. Religijna wojna Muad'Diba (SPOILER!) pochłania miliardy istnień.
Villeneuve otwiera film zamykający trylogię na podstawie prozy Franka Herberta brutalną, ale niezwykle dynamiczną sceną. Najbardziej szczegółowy opis pierwszych 7 minut opisał na X dziennikarz Brandon Davis.
Brandon Davis
o pierwszej scenie "Diuny 3" na portalu X
Krytyk zasugerował, że Paul i Chani spotkają się na pustyni, a ponowna interakcja Timothéego Chalameta ("Kompletnie nieznany", "Wielki Marty") z Zendayą ("Euforia", "Drama") będzie pełna napięcia. Na początku filmu zobaczymy również Anyę Taylor-Joy ("Gambit królowej") w roli Alii Atrydy oraz Roberta Pattinsona ("Mickey 17") jako tleilaxańskiego Tancerza Twarzy imieniem Scytale.
"Brak mi słów na to, co nadchodzi! [...] O cholera, to było niesamowite. Ludzie, to będzie piekielnie dobry rok dla filmów! Zapnijcie pasy" – napisał na portalu X (dawnym Twitterze) krytyk filmowy Jan Rocha. Podobną reakcję miał George Carmi, współprowadzący podcastu ReelTok. "Nie jesteście na to gotowi" – czytamy.
Przypomnijmy, że "Diuna: Część trzecia" będzie zawierać sekwencje nakręcone przy użyciu kamer z technologią IMAX, ale – jak ustalił amerykański tygodnik rozrywkowy "Variety" – nie powtórzy ambicji "Odysei" Christophera Nolana, która ma być pierwszą produkcją w historii stworzoną w całości w taki sposób.