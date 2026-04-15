Zwiastun nowych "Igrzysk śmierci" wywołał burzę. Poszło o Ralpha Fiennesa w roli prezydenta Snowa Fot. materiał prasowy

Nowy zwiastun filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" wywołał nieoczekiwaną dyskusję w internecie. Choć większość fanów zachwyca się zapowiedzią adaptacji prequela Suzanne Collins, niektórzy są źli z powodu Ralpha Fiennesa. Widzowie pogryźli się pod jednym wpisem na portalu X.

Wytwórnia Lionsgate zaprezentowała nowy zwiastun filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek", który 20 listopada pokaże na dużym ekranie zmagania młodego Haymitcha Abernathy'ego, mentora Katniss Everdeen i Peety Mellarka, podczas 50. Głodowych Igrzysk. Trailer drugiego po "Balladzie ptaków i węży" prequela jest chwalony za nasyconą kolorystykę, której brakowało w zapowiedzi serialowego rebootu "Harry'ego Pottera".

Część fanów powieści Suzanne Collins nie cieszy się z faktu, że w nadchodzącej produkcji Ralph Fiennes wcieli się w prezydenta Coriolanusa Snowa. W serwisie X (na dawnym Twitterze) wywiązała się awantura, w której padło kilka argumentów za tym, że twórcy filmu popełnili błąd, obsadzając angielskiego aktora w roli dyktatora Panem.

Ralph Fiennes jako prezydent Snow w "Igrzyskach śmierci". Fani się o niego pokłócili

Trzykrotnie nominowany do Oscara Ralph Fiennes, który zapisał się w pamięci widzów jako lord Voldemort z filmowej serii "Harry Potter", przejął pałeczkę po Donaldzie Sutherlandzie ("Duma i uprzedzenie") oraz Tomie Blythcie ("Ludzie, których spotykamy na wakacjach"). W kolejnym prequelu "Igrzysk śmierci" – zamkniętym w estetyce lat 60. i 70. XX wieku – brytyjski gwiazdor odsłoni przed widzami nowe oblicze prezydenta Snowa, który wprowadzi propagandę polityczną na jeszcze wyższy poziom.

Po premierze zwiastuna "Wschodu słońca w dniu dożynek" niektórzy fani dystopijnej franczyzy zaczęli skarżyć się na obecność Ralpha Fiennesa w obsadzie. Dyskusję rozpoczął wpis na X, w którym autor stwierdził, że aktor był "złym wyborem na prezydenta Snowa". "Nie dodaje tej postaci żadnej głębi, w przeciwieństwie do Blytha czy Sutherlanda, a jego maniery w ogóle nie oddają istoty Snowa" – czytamy.

Pod postem widzimy prawie ponad 200 komentarzy, w których kłócą się zarówno obrońcy Fiennesa, jak i jego krytycy. "Ralph mógłby zagrać Hillary Clinton i byłby to właściwy wybór"; "Dlaczego zachowujesz się tak, jakbyś już obejrzał film?"; "Jestem zaskoczony, że tak go odebrałeś. Samo jego przechylenie głowy pod koniec zwiastuna aż krzyczało Sutherlandem" – zareagowali ci pierwsi.

Fani "Igrzysk śmierci", którym nowy Snow nie przypadł do gustu, uważają, że Fiennes "wszędzie gra tak samo". "Snow ma być chłodny, a nie w bezpośredni sposób groźny" – kontynuowali krytycy.

Na wierzch wyciągnięto również kontrowersyjną wypowiedź angielskiego aktora, w której bronił oskarżaną o transfobię J.K. Rowling. – Rozumiem punkt widzenia osób, które mogą być złe na to, co ona mówi. Ale to nie jest jakaś obsceniczna, skrajnie prawicowa faszystka. To po prostu kobieta, która chce powiedzieć: "Jestem kobietą, czuję się kobietą i chcę móc powiedzieć, że jestem kobietą" – oznajmił ponad trzy lata temu w wywiadzie na łamach "New York Timesa". "Nie rozumiem, jak możecie go bronić?" – zareagowała na wspomnianą dyskusję pewna internautka.

O czym będzie film "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek"?

Fabuła filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" zabierze widzów na arenę 50. Głodowych Igrzysk, które przetrwa tylko jedno dziecko z aż 48 trybutów pochodzących z dwunastu poległych Kapitolowi dystryktów. Kamera podąży za Haymitchem Abernathym, który w dniu swoich 16. urodzin zostaje podstępem wrobiony w udział w grze na śmierć i życie. Ruch oporu widzi w chłopaku ogromny potencjał. Hay był iskrą, która dała początek dziewczynie igrającej z ogniem – Katniss Everdeen.

