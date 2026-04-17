"Totalna magia" z Sandrą Bullock i Nicole Kidman jest niezapomnianym filmem o czarodziejkach z lat 90., który nieustannie leci w telewizji. Magicznie uzdolnione siostry Owens, na których ciąży wielopokoleniowa klątwa, wrócą z nowymi przygodami w 2. części. Podczas CinemaConu pokazano pierwszą zapowiedź. Fani "Gry o tron" też powinni mieć się na baczności.

REKLAMA

W Las Vegas odbywa się właśnie branżowy konwent CinemaCon, w którego trakcie twórcy kina promują nowości, jakie w niedalekiej przyszłości trafią na duży ekran. Denis Villeneuve pokazał 7-minutowy fragment z filmu "Diuna 3", Peter Jackson i Andy Serkis przedstawili publiczności główną obsadę "Polowania na Golluma", a Takashi Yamazaki przywiózł prosto z Japonii pierwszy teaser kontynuacji oscarowej "Godzilli Minus One".

W Nevadzie nie zabrakło również Nicole Kidman ("Wielkie kłamstewka") i Sandry Bullock ("Miss Agent"). Hollywoodzkie gwiazdy weszły na scenę, by uchylić przed uczestnikami CinemaConu rąbka tajemnicy na temat produkcji "Totalnia magia 2", sequela komediodramatu Griffina Dunne'a z 1998 roku.

REKLAMA

Teaser "Totalnej magii 2" na CinemaConie 2026. Kidman i Bullock przedstawiają nowe pokolenie czarownic

Przypomnijmy, że pierwsza część "Totalnej magii" ukazywała losy sióstr Sally i Gillian Owens, w których żyłach płynie krew czarownic. Po stracie rodziców obie są wychowywane przez ekscentryczne ciotki, od których dowiadują się, że nad kobietami z rodziny wisi klątwa, skazująca na śmierć każdego mężczyznę, który je pokocha.

Bohaterki odgrywane przez Sandrę Bullock i Nicole Kidman przez cały film próbują odczynić zły urok, dodatkowo mając na głowie problem z przemocowym facetem jeden z nich (w tej roli Goran Višnjić z "Ostrego dyżuru"). Hit lat 90. powstał na podstawie powieści autorstwa Alice Hoffman.

REKLAMA

Po 28 latach od premiery pierwszej odsłony na srebrnym ekranie zadebiutuje "Totalna magia 2", która trafi do repertuaru kin jesienią bieżącego roku. Uczestnicy CinemaConu mieli okazję zobaczyć pierwszą krótką zapowiedź filmu, w którym nowym pokoleniem wiedźm będą Joey King ("The Act") i Maisie Williams, czyli Arya Stark z serialu "Gra o tron". Dziewczyny odkryją jeszcze straszniejsze sekrety swojego rodu.

Dalsza część artykułu poniżej.

Widzowie obecni na pokazie ujrzeli w trailerze znajdujący się na klifie dom Sally i Gillian (na potrzeby produkcji wybudowano go od nowa), a także złowieszczy napis: "Ząb wilka i poranna rosa. Coś starego i coś nowego. Niech czar zacznie działać, 11 września 2026 roku". Zapowiedź sugeruje, że scenariusz znów będzie przyprawiony elementami kryminału, romansu oraz horroru.

REKLAMA

U boku starej gwardii i nowych twarzy zagrają w filmie m.in. Lee Pace ("Fundacja"), Dianne Wiest ("Edward Nożycoręki"), Stockard Channing ("Grease"), Xolo Maridueña ("Cobra Kai") i Solly McLeod ("Martwych nie boli"). Na fotelu reżyserskim zasiadła Susanne Bier ("Nie otwieraj oczu").