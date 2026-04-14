Twórca wysoko ocenianego serialu "Wielkie kłamstewka" przekazał nowe wieści o 3. sezonie Fot. materiał prasowy

Jeszcze kilka lat temu widzowie i krytycy nie mogli wyjść z podziwu nad gwiazdorskim serialem o matkach, jaki David E. Kelley stworzył dla HBO. "Wielkie kłamstewka", które budzą emocje jak niejeden kryminał, mają powrócić w 3. sezonie. Twórca komediodramatu z Nicole Kidman przekazał fanom nowe wieści.

Pierwszy sezon serialu "Wielkie kłamstewka" ukazał się na kanale HBO w 2017 roku, momentalnie przyciągając przed ekrany telewizorów ogromną publiczność. Jednym z powodów tak dużej popularności była wyciągnięta prosto z Hollywood obsada. Nicole Kidman ("Babygirl"), Reese Witherspoon ("Legalna blondynka"), Laura Dern ("Park Jurajski"), Shailene Woodley ("Gwiazd naszych wina") i Zoë Kravitz ("Batman") wcieliły się w bogate matki z Monterey, które za wszelką cenę chciały zamieść pod dywan sprawę pewnego zgonu.

David E. Kelley, twórca najnowszego serialu Apple TV "Margo jest spłukana" z Elle Fanning, nie poprzestał na jednym sezonie. W drugim rozdziale kontynuował historię zamożnych kobiet uwikłanych w przeróżne sekrety nadmorskiego miasteczka, dodając do obsady niezastąpioną Meryl Streep, trzykrotną zdobywczynię Oscara (m.in. za "Wybór Zofii").

Co wiemy o 3. sezonie serialu "Wielkie kłamstewka"? Twórca hitu HBO ma nowe wieści

O tym, że "Wielkie kłamstewka" doczekają się 3. sezonu, wiemy już od dawna, ale informacje dotyczące threequela były dotąd dość szczątkowe. Podczas nowojorskiej premiery "Margo jest spłukana" David E. Kelley postanowił przerwać milczenie w kwestii dalszych planów związanych z matkami z Monterey. Widzowie raczej nie będą na nic narzekać.

– Znowu zbieramy zespół i wszystko wskazuje na to, że będzie dobrze – powiedział showrunner, sugerując, że na małym ekranie ponownie zobaczymy starą obsadę absolutnego hitu HBO. Kelley dodał na sam koniec, że możemy jeszcze mówić o dokładnych szczegółach nadchodzącej produkcji.

W czerwcu ubiegłego roku Kelley zasugerował w wywiadzie z "People", że gwiazdy serialu są bardzo zaangażowane w projekt, choć nie mają jeszcze podpisanych żadnych umów. Możemy zatem oczekiwać powrotu zarówno Kidman, Witherspoon, jak i pozostałych odtwórczyń głównych ról.

Shailene Woodley, Zoë Kravitz, Reese Witherspoon, Nicole Kidman i Laura Dern w serialu "Wielkie kłamstewka". Fot. materiał prasowy

Jak podał we wrześniu branżowy portal Deadline, Francesca Sloane przyjęła zaoferowaną jej przez HBO umowę i napisze scenariusz do 3. sezonu "Wielkich kłamstewek". Amerykańska scenarzystka ma na swoim koncie pracę przy takich serialach, jak "Fargo", "Atlanta" oraz "Pan i Pani Smith".

W agregatorze Rotten Tomatoes "Wielkie kłamstewka", które zdobyły osiem nagród Emmy (telewizyjnych Oscarów) i cztery Złote Globy, cieszą się 89 proc. pozytywnych recenzji krytyków.