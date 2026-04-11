3 nowe seriale w streamingu, które warto obejrzeć. Nie tylko "Testamenty" (LISTA) Fot. materiał prasowy

Jeśli marzycie o dobrym dramacie kostiumowym, niepoważnym kryminale lub tytule, od którego aż włos jeży się na głowie, to dobrze trafiliście. Wybraliśmy 3 nowe seriale dostępne w streamingu, które wciągają bez reszty. Zaczynamy od sequela "Opowieści podręcznej".

Do oferty serwisów streamingowych prawie codziennie wpadają nowości. Marzeniem każdego widza jest to, aby jego poszukiwania przyniosły mu satysfakcję w postaci dobrego i wciągającego seansu. W ostatnim tygodniu giganci streamingu nas rozpieszczają. W ich bibliotekach znajdziemy prawdziwe perełki – świeże seriale, które spodobały się krytykom.

Na naszej liście znajdziecie kolejną adaptację prozy Margaret Atwood, komedię rodzinną z kryminalnym sznytem i reinterpretację losów pomijanej przez wszystkich bohaterki "Dumy i uprzedzenia".

1. Testamenty

Chase Infiniti w serialu "Testamenty". Fot. materiał prasowy

"Testamenty" na podstawie powieści Margaret Atwood są sequelem "Opowieści podręcznej". Tym razem June Osborne skryje się w cieniu, robiąc miejsce dla dwóch nowych bohaterek. Akcja serialu rozgrywa się pięć lat po finale 6. sezonu oryginału. Fabuła śledzi losy nastoletniej Hannah, porwanej córki June, która w totalitarnym państwie Gilead nosi imię Agnes. Dziewczyna uczęszcza do szkoły dla córek najwyższych dowódców, gdzie uczy się haftowania, savoir vivre'u i tego, jak być dobrą żoną.

Pewnego dnia dyrektorka placówki, ciotka Lydia, powierza jej opiekę nad Daisy. Zwą ją Perłą, gdyż pochodzi spoza Gileadu. Agnes szybko przekona się o tym, że nowa towarzyszka skrywa wiele sekretów, które wywrócą jej życie do góry nogami.

Adaptacja prozy kanadyjskiej pisarki odbiega znacząco od materiału źródłowego, ale i tak intryguje swoim scenariuszem, aktorstwem oraz stawką, o jaką toczy się cała gra. Na małym ekranie w roli głównej widzimy znakomitą Chase Infiniti ("Jedna bitwa po drugiej"), której emocje na twarzy są odbiciem tego, jak okrutne potrafi być dorastanie w mizoginistycznej dystopii. W obsadzie znalazły się również: Lucy Halliday ("Blue Jean"), Rowan Blanchard ("Krasz"), Mattea Conforti ("Power") i Ann Dowd ("Siła perswazji").

Gdzie obejrzeć? Disney+

2. Ta inna siostra Bennet

Ella Bruccoleri w serialu "Ta inna siostra Bennet". Fot. materiał prasowy

Zapomnijcie na chwilę o Elizabeth Bennet i panu Darcym. W posiadłości Longbourn w hrabstwie Hertfordshire państwo Bennet wychowali pięć córek. O Mary mówi się, że jest najmniej urodziwą z nich. Dziewczyna podpiera ściany podczas balów, nie wychodzi jej gra na fortepianie, a przy śniadaniu nikt nie słucha jej moralizatorskich uwag. W serialu "Ta inna siostra Bennet" widzowie spoglądają na wydarzenia z "Dumy i uprzedzenia" pióra Jane Austen, a także na ich następstwa oczami właśnie tej bohaterki, która przez natrętną matkę i nieobecnego ojca powoli zaczyna tracić nadzieję, że będzie jeszcze szczęśliwa.

W miniserialu BBC One Mary Bennet wyrusza w podróż, by odkryć samą siebie. Spaceruje po Londynie, zachwyca się krajobrazem Krainy Jezior, a z nieba spada jej nieoczekiwana miłość.

W "Tej innej siostrze Bennet", która jest adaptacją książki autorstwa Janice Hadlow, wystąpili m.in. Ella Bruccoleri ("Lady"), Dónal Finn ("Młody Sherlock"), Indira Varma ("Gra o tron"), Ruth Jones ("Tess D'Urbervilles") i Richard E. Grant ("Saltburn").

Gdzie obejrzeć? HBO Max

3. Życiowe błędy

Dan Levy w serialu "Życiowe błędy". Fot. materiał prasowy

Komiczka Rachel Sennott, która stworzyła scenariusz do filmu "Na dnie" i kampowego serialu "Kocham LA", łączy siły z Danem Levym, synem gwiazdora "American Pie" i laureatem telewizyjnego Oscara, czyli nagrodą Emmy, za "Schitt's Creek". "Życiowe błędy" są mieszanką kryminału i rozbrajającej sitcomu, a opowiadają o szantażowanym rodzeństwie – o pastorze i nauczycielce szkoły podstawowej, którzy zostają wciągnięci w świat zorganizowanej przestępczości.

Nicky Dardano i jego siostra Morgan podejmują bardzo złe decyzje. Wszystko zaczyna się od kradzieży naszyjnika z diamentem, który nawet nie był na sprzedaż. Chcieli dać go swojej babci, ale się spóźnili. Ich ukochana nonna umarła. Rodzeństwo nie ma czasu na żałobę, gdyż ścigają ich gangsterzy.

W komedii "Życiowe błędy" zagrali Dan Levy, Taylor Ortega ("Duchy"), Laurie Metcalf ("Lady Bird"), Jack Innanen ("Dorośli"), Boran Kuzum ("Zraniona miłość"), Elizabeth Perkins ("Pomoc domowa") i Abby Quinn ("Pukając do drzwi").