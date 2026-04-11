Po sukcesie pierwszego sezonu "Awantura" od studia A24 wraca na Netflix z nową historią, nowymi bohaterami i świeżą porcją konfliktów. Antologiczna, obsypana nagrodami seria znów zagląda w najciemniejsze zakamarki ludzkiej psychiki i udowadnia, że czasem wystarczy drobiazg, by rozpętać międzyludzkie piekło. Obsada drugiego sezonu jest fenomenalna.
Serial "Awantura" ("Beef") to jedna z najwyżej ocenianych produkcji Netflixa ostatnich lat (aż 98 procent na Rotten Tomatoes), wyprodukowana przez kultowe studio A24. Od początku pomyślany jako antologia, opowiada w każdym sezonie zupełnie nową, zamkniętą historię z innymi bohaterami i konfliktem w centrum.
Pierwsza odsłona z 2023 roku skupiała się na pozornie błahym incydencie drogowym, który przeradza się w wyniszczającą spiralę nienawiści między sfrustrowanym fachowcem Dannym a odnoszącą sukcesy bizneswoman Amy. Ich konflikt szybko wymyka się spod kontroli, obnażając ich słabości i prowadząc do serii coraz bardziej absurdalnych, a zarazem bolesnych konsekwencji.
Produkcja zdobyła ogromne uznanie zarówno widzów, jak i krytyków, dominując sezony nagród. Na koncie ma m.in. osiem statuetek Emmy, trzy Złote Globy oraz wyróżnienia od Gildii Aktorów Ekranowych i Critics Choice Awards. Duża w tym zasługa świetnej obsady – w pierwszym sezonie główne role brawurowo zagrali Steven Yeun ("The Walking Dead") i komiczka Ali Wong ("Chyba na pewno ty").
O czym będzie 2. sezon "Awantury"? Obsada jest gwiazdorska
W 2. sezonie "Awantury" inna jest zarówno historia, jak i aktorzy (choć Yeun i Wong pozostają jako producenci wykonawczy). Punkt zapalny jest mniej "wybuchowy", ale nie mniej destrukcyjny. W centrum historii znajdują się młodzi narzeczeni – Ashley (Cailee Spaeny) i Austin (Charles Melton), którzy pracują w ekskluzywnym klubie country.
Ich życie zmienia się, gdy przypadkiem stają się świadkami gwałtownej kłótni swojego szefa Josha (Oscar Isaac) i jego żony Lindsay (Carey Mulligan). To jedno zdarzenie uruchamia serię manipulacji, zależności i gier o władzę, które szybko wymykają się spod kontroli.
W tle pojawia się również wpływowa właścicielka klubu, przewodnicząca Park (Youn Yuh-jung), która sama zmaga się z własnym skandalem, oraz jej partner, dr Kim (Song Kang-ho). Ich decyzje i oczekiwania napędzają działania bohaterów, zmuszając ich do coraz bardziej desperackich kroków.
Drugi sezon "Awantury" odchodzi od otwartej agresji znanej z pierwszej odsłony i skręca w stronę biernej agresji. Twórca serialu Lee Sung Jin podkreśla, że to właśnie takie konflikty są bliższe codzienności, szczególnie w środowisku pracy, gdzie emocje rzadko wybuchają wprost, a częściej są tłumione i przekształcane w zawoalowane formy rywalizacji.
Nowa historia skupia się także na relacjach i ich ewolucji. Ashley i Austin to para, która wierzy, że wystarczy im miłość i wspólne marzenia – przynajmniej do czasu, gdy rzeczywistość brutalnie ich weryfikuje. Z kolei Josh i Lindsay to małżeństwo z długim stażem, które mierzy się z narastającym kryzysem. Zderzenie tych dwóch perspektyw – idealistycznej i rozczarowanej – staje się osią całej opowieści.
Dalsza część artykułu poniżej.
Obsada 2. sezonu "Awantury" jest genialna
Obsada 2. sezonu to prawdziwy castingowy "kosmos". Na pierwszym planie zobaczymy aktorski duet marzeń: Oscara Isaaca oraz Carey Mulligan. Isaac, laureat Zlotego Globa za "Kto się odważy", znany jest m.in. z magnetycznych ról w "Diunie", "Frankensteinie", "Ex Machinie" czy "Scenach z życia małżeńskiego", z kolei Mulligan to jedna z najlepszych aktorek swojego pokolenia. Była trzykrotnie nominowana do Oscara: za "Była sobie dziewczyna", "Obiecującą. Młodą. Kobietę" i "Maestro".
Towarzyszą im wschodzące młode gwiazdy: Charles Melton, który zachwycił krytyków w "Obsesji" (grał również m.in. w "Wojnie" i "Riverdale") oraz Cailee Spaeny, zdobywczyni Pucharu Volpi w Wenecji dla najlepszej aktorki za tytułową rolę w "Priscilli" o Priscill Presley, żonie Elvisa Presleya. Grała także w m.in. "Civil War", "Obcym: Romulusie" i "Mare z Easttown".
Prawdziwym "asem w rękawie" jest jednak udział legend kina koreańskiego. W roli przewodniczącej Park zobaczymy Youn Yuh-jung – pierwszą koreańską aktorkę z Oscarem na koncie (za "Minari""), która swoją charyzmą zdominowała również serial "Pachinko". Partneruje jej niekwestionowana ikona kina w Korei, Song Kang-ho, znany całemu światu z oscarowego "Parasite" oraz nagrody za najlepszą rolę męską w Cannes za film "Baby Broker".
Kiedy 2. sezon "Awantury"? Wszystkie osiem odcinków drugiego sezonu trafi na platformę Netflix już 16 kwietnia. Jeśli utrzyma poziom genialnej pierwszej części, szykuje się jazda bez trzymanki.