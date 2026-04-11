"Awantura" powraca na Netflix Fot. Kadr z "Awantury" / Netflix

Po sukcesie pierwszego sezonu "Awantura" od studia A24 wraca na Netflix z nową historią, nowymi bohaterami i świeżą porcją konfliktów. Antologiczna, obsypana nagrodami seria znów zagląda w najciemniejsze zakamarki ludzkiej psychiki i udowadnia, że czasem wystarczy drobiazg, by rozpętać międzyludzkie piekło. Obsada drugiego sezonu jest fenomenalna.

Serial "Awantura" ("Beef") to jedna z najwyżej ocenianych produkcji Netflixa ostatnich lat (aż 98 procent na Rotten Tomatoes), wyprodukowana przez kultowe studio A24. Od początku pomyślany jako antologia, opowiada w każdym sezonie zupełnie nową, zamkniętą historię z innymi bohaterami i konfliktem w centrum.

Pierwsza odsłona z 2023 roku skupiała się na pozornie błahym incydencie drogowym, który przeradza się w wyniszczającą spiralę nienawiści między sfrustrowanym fachowcem Dannym a odnoszącą sukcesy bizneswoman Amy. Ich konflikt szybko wymyka się spod kontroli, obnażając ich słabości i prowadząc do serii coraz bardziej absurdalnych, a zarazem bolesnych konsekwencji.

Produkcja zdobyła ogromne uznanie zarówno widzów, jak i krytyków, dominując sezony nagród. Na koncie ma m.in. osiem statuetek Emmy, trzy Złote Globy oraz wyróżnienia od Gildii Aktorów Ekranowych i Critics Choice Awards. Duża w tym zasługa świetnej obsady – w pierwszym sezonie główne role brawurowo zagrali Steven Yeun ("The Walking Dead") i komiczka Ali Wong ("Chyba na pewno ty").

O czym będzie 2. sezon "Awantury"? Obsada jest gwiazdorska

W 2. sezonie "Awantury" inna jest zarówno historia, jak i aktorzy (choć Yeun i Wong pozostają jako producenci wykonawczy). Punkt zapalny jest mniej "wybuchowy", ale nie mniej destrukcyjny. W centrum historii znajdują się młodzi narzeczeni – Ashley (Cailee Spaeny) i Austin (Charles Melton), którzy pracują w ekskluzywnym klubie country.

Ich życie zmienia się, gdy przypadkiem stają się świadkami gwałtownej kłótni swojego szefa Josha (Oscar Isaac) i jego żony Lindsay (Carey Mulligan). To jedno zdarzenie uruchamia serię manipulacji, zależności i gier o władzę, które szybko wymykają się spod kontroli.

W tle pojawia się również wpływowa właścicielka klubu, przewodnicząca Park (Youn Yuh-jung), która sama zmaga się z własnym skandalem, oraz jej partner, dr Kim (Song Kang-ho). Ich decyzje i oczekiwania napędzają działania bohaterów, zmuszając ich do coraz bardziej desperackich kroków.

Drugi sezon "Awantury" odchodzi od otwartej agresji znanej z pierwszej odsłony i skręca w stronę biernej agresji. Twórca serialu Lee Sung Jin podkreśla, że to właśnie takie konflikty są bliższe codzienności, szczególnie w środowisku pracy, gdzie emocje rzadko wybuchają wprost, a częściej są tłumione i przekształcane w zawoalowane formy rywalizacji.

Nowa historia skupia się także na relacjach i ich ewolucji. Ashley i Austin to para, która wierzy, że wystarczy im miłość i wspólne marzenia – przynajmniej do czasu, gdy rzeczywistość brutalnie ich weryfikuje. Z kolei Josh i Lindsay to małżeństwo z długim stażem, które mierzy się z narastającym kryzysem. Zderzenie tych dwóch perspektyw – idealistycznej i rozczarowanej – staje się osią całej opowieści.

Obsada 2. sezonu "Awantury" jest genialna

Obsada 2. sezonu to prawdziwy castingowy "kosmos". Na pierwszym planie zobaczymy aktorski duet marzeń: Oscara Isaaca oraz Carey Mulligan. Isaac, laureat Zlotego Globa za "Kto się odważy", znany jest m.in. z magnetycznych ról w "Diunie", "Frankensteinie", "Ex Machinie" czy "Scenach z życia małżeńskiego", z kolei Mulligan to jedna z najlepszych aktorek swojego pokolenia. Była trzykrotnie nominowana do Oscara: za "Była sobie dziewczyna", "Obiecującą. Młodą. Kobietę" i "Maestro".

Towarzyszą im wschodzące młode gwiazdy: Charles Melton, który zachwycił krytyków w "Obsesji" (grał również m.in. w "Wojnie" i "Riverdale") oraz Cailee Spaeny, zdobywczyni Pucharu Volpi w Wenecji dla najlepszej aktorki za tytułową rolę w "Priscilli" o Priscill Presley, żonie Elvisa Presleya. Grała także w m.in. "Civil War", "Obcym: Romulusie" i "Mare z Easttown".

Prawdziwym "asem w rękawie" jest jednak udział legend kina koreańskiego. W roli przewodniczącej Park zobaczymy Youn Yuh-jung – pierwszą koreańską aktorkę z Oscarem na koncie (za "Minari""), która swoją charyzmą zdominowała również serial "Pachinko". Partneruje jej niekwestionowana ikona kina w Korei, Song Kang-ho, znany całemu światu z oscarowego "Parasite" oraz nagrody za najlepszą rolę męską w Cannes za film "Baby Broker".

