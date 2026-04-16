"Odyseja" Christophera Nolana podbiła CinemaCon. Publiczność oszalała na punkcie nowej zapowiedzi Fot. materiał prasowy

"Odyseja" w reżyserii Christophera Nolana szturmem podbiła scenę konwentu branżowego CinemaCon, dając wybranym widzom możliwość zobaczenia m.in. Charlize Theron w roli słynnej greckiej nimfy. Krytycy zachwycają się nowym materiałem w internecie. Reżyser przyznał jednak, że kręcenie adaptacji eposu Homera było dla niego "koszmarem".

Po zdobyciu dwóch Oscarów za "Oppenheimera", film biograficzny o ojcu bomby atomowej z Cillianem Murphym, Christopher Nolan pochylił się nad słynnym eposem Homera "Odyseja", który przedstawia, jak długą podróż powrotną odbył Odyseusz do Itaki. Jego akcja rozgrywa się tuż po wojnie trojańskiej opisanej w "Iliadzie". Adaptacja w wykonaniu brytyjskiego reżysera obiecuje widzom kinowe widowisko największych rozmiarów i to w całości nakręcone przy użyciu kamer IMAX.

Podczas trwającego obecnie w Las Vegas wydarzenia branżowego o nazwie CinemaCon wytwórnia Universal Pictures rzuciła nowe spojrzenie na wysokobudżetowe i przełomowe pod względem technologicznym dzieło Nolana. Reakcje uczestników konwentu – w tym krytyków filmowych oraz dziennikarzy – natychmiast obiegły media społecznościowe. Widzowie mogą spodziewać się zachwytów.

Pierwsze reakcje na film "Odyseja" Christophera Nolana

Universal Pictures zaprezentowało w Nevadzie m.in. fragment "Odysei" ukazujący spotkanie tułającego się po świecie króla Itaki z grecką nimfą Kalipso, córką podtrzymującego nieboskłon tytana Atlasa, która zamieszkiwała wyspę Ogygia. Uczestnicy CinemaConu zobaczyli zatem scenę z udziałem Matta Damona ("Buntownik z wyboru") i elegancko ubranej Charlize Theron ("Monster").

– Od jak dawna tu jestem, Kalipso? – pyta Odyseusz, którego zgodnie z twórczością Homera nimfa więziła na Ogygii przez kilka lat. Bohater próbuje przypomnieć sobie, jak wygląda jego syn Telemach. Kolejne ujęcia z filmu Nolana przenoszą widzów do Sparty, gdzie dziecko władcy Itaki odwiedza Menelaosa, brata Agamemnona i męża Heleny, słuchając jego historii o koniu trojańskim. Pozostałe sceny są powtórką z tego, co pokazano dziennikarzom na poprzednich filmowych eventach.

"Materiał filmowy z 'Odysei' [...] jest genialny" – napisał na portalu X (dawnym Twitterze) Brandon Davis, gospodarz podcastu "The Brandon Davis Show". "Publiczność wprost oszalała na punkcie zapowiedzi 'Odysei' na CinemaConie" – dodał krytyk Scott Menzel.

Christopher Nolan o kręceniu "Odysei". "Była absolutnym koszmarem"

Christopher Nolan pojawił się na scenie CinemaConu, przedstawiając nowe szczegóły dotyczące "Odysei", a także osobiste przemyślenia na jej temat. Jak sam przyznał, kręcenie filmu było "absolutnym koszmarem". Zdjęcia do adaptacji powstały w Szkocji, Grecji, Włoszech, Maroku i na Islandii, gdzie ekipa filmowa musiała zmagać się z potężnym wiatrem, zacinającym deszczem, nieobliczalnymi falami i palącym skórę słońcem.

– Bawiliśmy się wspaniale. (...) Z wielką przyjemnością przekonacie się, jakie to było trudne. Ale tak miało być. Taka jest właśnie natura opowiadanej przez nas historii – mówił, podkreślając, że od czasów "Mrocznego rycerza" marzył o tym, by wykorzystać kamery IMAX przy projekcie o tak dużej skali.