Zdjęcie Łatwoganga stało się symbolem charytatywnej akcji Fot. YouTube / Łatwogang

Polska nigdy nie widziała charytatywnego streamu na skalę akcji Łatwoganga. Zebrano już ponad 280 milionów złotych, a kwota wciaż rośnie. Symbolem tej niezwykłej zbiórki stało się zdjęcie autorstwa Filipa Naumienki, przedstawiające 23-letniego influencera podczas live'a w jego kawalerce. Fotografia stala się viralem, a wielu internautów porównuje ją do ikonicznego kadru ze Zbigniewem Religą po przeszczepie serca.

W ostatnich godzinach influencer Piotr Hancke (inne źródła piszą o Piotrze Garkowskim) i raper Bedoes 2115, współinicjator akcji, postanowili jednak "wyciszyć" show i zaprosić najważniejszych gości: dzieci walczące z rakiem i przedstawicieli fundacji Cancer Fighters z Gorzowa Wielkopolskiego, na którą zbierano pieniądze.

Zdjęcie Łatwoganga hitem sieci. Internauci szaleją z udostępnianiem

W sieci viralem stało się zdjęcie Łatwoganga podczas streamu w swojej słynnej już kawalerce. Autorem fotografii jest Filip Naumienko z agencji East News, który uchwycił rzadki podczas zbiórki moment, kiedy Piotr był w pokoju sam.

Influencer siedzi przy biurku wpatrzony w ekran monitora, na którym trwa live na YouTube. Podłoga, biurko i parapet toną w kolorowym konfetti, a drzwi balkonowe są zasłonięte płachtą przymocowaną szarą taśmą. Okno jest prowizorycznie zaklejone serpentynami. Na białej ścianie nad komputerem wisi karta z napisanym odręcznie napisem "CISZA NOCNA!". W tym całym rozgardiaszu widzimy także kilka składanych krzeseł i oświetlenie, a na biurku – mikrofon i kamerę.

Zdjęcie obiegło sieć, a internauci masowo je udostępniają. "Zwykłe krzesełko – nie fotel, komputer stacjonarny, mikrofon i monitor oraz... Wielkie Serce Prowadzącego zbiórkę", "To zdjęcie jest ikoniczne i powinno wygrać grand prix", "To jest zdjęcie-kandydat do World Press Photo", "To jest zdjęcie roku, a przede wszystkim jest to coś o wiele, wiele więcej niż tylko zdjecie" – piszą w sieci.

Nie brakuje także porównań do słynnego zdjęcia Jamesa Stanfielda przedstawiającego wycieńczonego Zbigniewa Religę po udanym przeszczepie serca. "Jej, od razu skojarzyłam z tym zdjęciem – szacun", "Prawie jak zmęczony profesor Religa po przeszczepie, pamiętam tamto zdjęcie", "Jak prof. Religa po pamiętnej operacji" – piszą.

Ile zebrano na streamie Łatwoganga? Wszystko zaczęło się od "Dissu na raka" Bedoesa 2115 i Mai Mecan

Polacy ponownie pokazali, że potrafią się zmobilizować i zjednoczyć. I że kochają pomagać. W ostatnich godzinach licznik zbiórki rósł w niesamowitym tempie, a duże marki przelewały na konto zbiórki nawet sześciocyfrowe sumy. Jedna z nich, Eveline Cosmetics, zmieniła nawet w szczytnym celu swoją nazwę.

A ile zebrano? Bezpośrednio po zakończeniu streama około 250 milionów, ale na tym wcale się nie skończyło. Licznik wskazuje już aż 282 741 778.76 zł. "Kwota w trakcie aktualizacji. Łączymy wpływy ze wszystkich platform i kanałów" – czytamy na stronie internetowej Cancer Fighters w komunikacie opatrzonym datą 27 kwietnia i godziną 21:00.

Przypomnijmy, jak to wszystko się zaczeło. Inspiracją streamu Łatwoganga był utwór "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" nagrany przez Bedoesa 2115 i 11-letnią Maję Mecan, podopieczną fundacji Cancer Figters, która walczy z białaczką szpikową. Refren piosenki – "Ciągle tutaj jestem i się nigdzie nie wybieram" – szybko stał się nieformalnym hasłem całej inicjatywy. Sam numer w dwa tygodnie wyświetlono ponad 6 milionów razy.

Łatwogang postanowił wykorzystać ten moment i – wspierany przez Bedoesa – uruchomił stream. Początkowo chciał zebrać 500 tysięcy złotych, a... reszta jest już historią. Polak pobił rekord świata w największej kwocie zebranej podczas transmisji charytatywnej na żywo. Poprzedni wynik należał do Francji (ok. 19,5 mln dolarów w 2025 roku) i teraz to stream Łatwoganga trafi do Księgi Rekordów Guinnessa.