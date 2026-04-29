"Ranczo Duttonów' zadebiutuje już w maju Fot. materiały prasowe

Wielkimi krokami zbliża się polska premiera "Rancza Duttonów". Spin off "Yellowstone", nazywany jego nieoficjalną kontynuacją, skupi się na Beth Dutton, jej mężu Ripie Wheelerze oraz przybranym synu Carterze. Zwiastun sugeruje, że fani hitu Taylora Sheridana będą zadowoleni. Sprawdzamy, kiedy możemy spodziewać się kolejnych odcinków.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Serial "Yellowstone" z Kevinem Costnerem w roli głowy rodziny Duttonów był absolutnym hitem. Neo-westernowa opowieść o ranczerach z Montany, nad którą czuwał Taylor Sheridan, doczekała się pięciu sezonów i nie zatrzymała się na jednej produkcji. Widzów zasypano prequelami – ukazującym pokłosie wojny secesyjnej "1883" i poprzedzającym wielki kryzys "1923", a także najnowszymi spin-offami: "Marshals" o Kayce'em Duttonie oraz "The Madison" z Michelle Pfeiffer i Kurtem Russellem.

O czym będzie "Ranczo Duttonów"? Beth Dutton i Rip Wheeler powracają

Pora na kolejny spin-off, czyli "Ranczo Duttonów", które skupi się na Beth Dutton (Kelly Reilly, gwiazda nowego kryminału "Under Salt Marsh"). Akcja rozgrywa się tuż po wydarzeniach z 5. sezonu "Yellowstone", dlatego serial jest nieoficjalnie nazywany kontynuacją hitu z Kevinem Costnerem.

Beth i jej mąż Rip Wheeler (Cole Hauser) zaczynają nowy rozdział na własnych zasadach. Para przenosi się z Montany na południe Teksasu, gdzie próbuje ogarnąć świeżo kupioną działkę. Sprawy szybko się komplikują – zwłaszcza przez Cartera (Finn Little), ich zbuntowanego przybranego syna, którego chcą wychować na porządnego człowieka. Do tego dochodzi rywalizacja z właścicielem sąsiedniej działki, który wyrasta na poważnego przeciwnika. A jakby tego było mało, przeszłość wciąż daje o sobie znać.

REKLAMA

"Z dala od kultowego rancza Yellowstone w sercu dzikiej Montany, para zderza się z brutalną rzeczywistością w Rio Paloma. Bohaterowie muszą zmierzyć się z bezwzględnymi właścicielami innego rancza, gotowymi na wszystko, by ochronić swoje imperium. Na południu Teksasu więzy krwi są silniejsze niż gdziekolwiek indziej, przebaczenie jest chwilowe, a cena za przetrwanie jest naprawdę wysoka" – brzmi opis serialu "Ranczo Duttonów".

Dalsza część artykułu poniżej.

Twórcą serialu jest Chad Feehan ("Ray Donovan"), który – jak donosi "Hollywood Reporter" – z niewiadomych przyczyn odszedł z produkcji tuż przed premierą. Jeśli "Ranczo Duttonów" zostanie wznowione na drugi sezon (co jest bardzo prawdopodobne), to u steru zasiądzie ktoś zupełnie inny. Przypomnijmy, że jednym z producentów wykonawczych jest Taylor Sheridan, który czuwa nad całym uniwersum "Yellowstone".

REKLAMA

Oprócz Reilly, Hausera i Little'a w obsadzie spin-offu znaleźli się Juan Pablo Raba ("Narcos"), Jai Courtney ("Bezpaństwowcy") i J.R. Villarreal ("Podwójna tożsamość"). Nie zabrakło też hollywoodzkich gwiazd: wielokrotnie nominowanych do Oscara Eda Harrisa ("Pollock") i Annette Bening ("American Beauty").

Kiedy premiera "Rancza Duttonów" na SkyShowtime?