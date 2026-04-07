"Under Salt Marsh" to nowy brytyjski serial kryminalny Fot. Kadr z "Under Salt Marsh"

Gwiazda "Yellowstone" w mrocznym kryminale, który podbił serca krytyków. "Under Salt Marsh" to nowa propozycja od SkyShowtime, która udowadnia, że Kelly Reilly potrafi błyszczeć nie tylko na ranczu w Montanie. Brytyjski thriller zabiera nas w głąb walijskich mokradeł, gdzie stara sprawa zaginięcia dziecka powraca w cieniu nadciągającego żywiołu.

"Under Salt Marsh" to miniserial, który wrzuca widza do współczesnej walijskiej wioski. Nad morzem formuje się potężny sztorm, a Jackie Ellis (Kelly Reilly z "Yellowstone", którą niedługo zobaczymy w "Ranczu Duttonów"), znajduje ciało swojego ośmioletniego ucznia, Cefina Hilla.

Jackie nie jest jednak zwykłą nauczycielką – to była detektywka, której kariera legła w gruzach trzy lata wcześniej po nieudanej próbie odnalezienia zaginionej siostrzenicy, Nessy. Odnalezienie zwłok chłopca, który wydaje się ofiarą utonięcia, natychmiast budzi demony przeszłości i sugeruje mieszkańcom, że sprawa Nessy może mieć drugie, znacznie mroczniejsze dno.

Śmierć Cefina sprowadza do miasteczka dawnego partnera Jackie, detektywa Erica Bulla (wciąż niedoceniany Rafe Spall z "Czarnego Lustra", "Angielki" i Rytuału"). Oboje wierzą, że obie sprawy są połączone, a czas działa na ich niekorzyść – nadciągający sztorm grozi zatarciem wszelkich dowodów i fizycznym zmyciem prawdy z powierzchni ziemi.

W tle pojawia się cała galeria niejednoznacznych postaci, w które wcielają się m.in. Jonathan Pryce ("The Crown", "Gra o tron", "Dwóch papieży"), Harry Lawtey ("Branża"), Brian Gleeson ("Siostry na zabój") oraz Mark Stanley ("Lady").

Serial "Under Salt Marsh" jest określany mianem walijskiego noir (Welsh noir) – nie bez powodu. Krajobraz Walii – surowy, deszczowy i melancholijny – staje się tu pełnoprawnym bohaterem. Twórczyni serialu, Claire Oakley, położyła ogromny nacisk na warstwę wizualną. Zdjęcia są fenomenalne, a wszechobecne mokradła i narastający szum wiatru budują poczucie zagrożenia. Produkcja nie spieszy się z odpowiedziami i stawia na powolne budowanie atmosfery (tzw. slow burn), a nie na wartką akcję.

Serial "Under Salt Marsh" podzielił krytyków i widzów

Jednak recenzenci i publiczność są podzieleni w odbiorze nowego brytyjskiego serialu kryminalnego. Na portalu Rotten Tomatoes serial uzyskał rzadki wynik 100 procent pozytywnych recenzji od krytyków (na podstawie 6 recenzji), jednak oceny widzów są znacznie niższe (44 proc.), podobnie jak na serwisie IMDb, gdzie średnia oscyluje wokół 6,2/10.

Krytycy chwalą produkcję za "rzemieślniczą precyzję", "gęsty klimat" oraz rewelacyjną rolę Kelly Reilly, podczas gdy większość widzów narzeka na zbyt wolne tempo akcji.

Graeme Blundell z "The Australian" oceniła: "'Under Salt Marsh' to nieco powolna opowieść, ale to doskonale skonstruowane klimatyczne dzieło – które można nazwać 'walijskim noir' – skupione wokół tragedii śmierci dziecka". "To ponury materiał i, choć ten dramat w żaden sposób nie poprawi wam nastroju, na pewno nie będziecie się na nim nudzić" – pisała z kolei w swojej recenzji Carol Midgley z "The Times".

Craig Mathieson z "The Age" wyznał, że "nie pamięta brytyjskiego serialu, który wyglądałby tak sugestywnie – kolory niosą głęboki rezonans, podczas gdy krajobraz ma niemal panoramiczny ciężar". Zdaniem krytyczki Barbary Ellen z "Observer", "poziom 'Under Salt Marsh' podnosi potężna obsada oraz surowe, mięsiste interakcje między bohaterami". "Serial jest też przepięknie – niemal kinowo – sfilmowany" – dodała.

Kiedy nowe odcinki "Under Salt Marsh" na SkyShowtime?

"Under Salt Marsh" zostało wyemitowane w Wielkiej Brytanii na początku tego roku, a teraz serial można oglądać w Polsce. Pierwsze dwa odcinki zadebiutowały w Polsce 2 kwietnia, a kolejne będą pojawiać się w serwisie w odstępach tygodniowych (w czwartki). Oto hamonogram kolejnych odcinków:

