Beata Kozidrak poprowadzi w radiu autorską audycję. Kiedy ją usłyszymy?

Beata Kozidrak postanowiła spróbować czegoś nowego. Po długiej walce z chorobą nowotworową artystka powróciła na scenę jeszcze silniejsza, ale na występach przed publicznością nie poprzestała. Wokalistkę zespołu Bajm usłyszymy niedługo w radiu w autorskiej audycji.

Przypomnijmy, że pod koniec 2024 roku Beata Kozidrak wycofała się z życia publicznego, odwołując wszystkie koncerty i tym samym budząc wielki niepokój wśród wiernych fanów. Przez dłuższy czas nie było wiadomo, z jakimi problemami zmaga się gwiazda. Dopiero kilka miesięcy po zniknięciu ze sceny wokalistka zespołu Bajm zdobyła się na szczere wyznanie, dzieląc się z miłośnikami informacją o swoim stanie zdrowia.

– Trafiłam do szpitala. Diagnoza była szybka. Była to choroba nowotworowa. Nie boję się tego powiedzieć, bo chciałabym również, żeby to zabrzmiało optymistycznie, że czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy, że choroby nowotworowe można leczyć i poddać się procesowi leczenia – wyjaśniła w ubiegłym roku w rozmowie z portalem Plejada.

W drugiej połowie 2025 roku Kozidrak powróciła na scenę, śpiewając m.in. podczas finału Męskiego Grania, a także koncertu Bajm w Pszczynie, gdzie dziękowała fanom za słowa wsparcia.

Beata Kozidrak dołączy do ramówki Radia Złote Przeboje. Kiedy ją tam usłyszymy?

Radio Złote Przeboje ogłosiło na swoich profilach w mediach społecznościowych, że Beata Kozidrak dołącza do jego ekipy. Audycja piosenkarki skupi się na jej doświadczeniach związanych z tworzeniem muzyki. "Już od poniedziałku usłyszycie Beatę codziennie na naszej antenie. Będzie dzielić się historiami ze sceny i zza kulis" – czytamy w poście opublikowanym na Facebooku.

Z okazji dołączenia do redakcji nowego członka Radio Złote Przeboje organizuje konkurs, którego uczestnicy powalczą o "unikatowe, retro radyjka" oraz fotografie okraszone autografem Kozidrak. "Zapowiada się naprawdę piękny maj" – tymi słowami zwieńczono ogłoszenie.

Wiadomość o autorskiej audycji legendy polskiej piosenki ucieszyła wielu internautów. "Nie mogę się doczekać"; "Może zacznę słuchać radia"; "I to jest news"; "Jeżeli to jest wybór Beaty, to ją całym sercem popieram. Jestem całym sercem z nią" – widzimy w komentarzach pod komunikatem Radia Złote Przeboje.

Beata Kozidrak opowiada o chorobie

W marcu bieżącego roku Beata Kozidrak zorganizowała w Teatrze Starym w Lublinie koncert z cyklu "Beata Unplugged". Jego fragmenty wyemitowano w programie śniadaniowym "Dzień dobry TVN". W wywiadzie z Piotrem Wojtasikiem 65-letnia piosenkarka wyraziła swoją wdzięczność wobec pielęgniarek, które wspierały ją w trakcie pobytu w szpitalu (na oddziale hematoonkologicznym). – Strasznie was kocham, dziewczyny – powiedziała.