Open'er Festival ogłosił kolejnego headlinera: to Jennie z Blackpink, jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy światowego K-popu. Jedno jest pewne: do Gdyni zawitają tłumy, a koncert Jennie będzie jednym z największych wydarzeń festiwalu.

Koncert Jennie na Open'er Festival będzie jednym z bardzo niewielu europejskich koncertów gwiazdy K-pop w 2026 roku. Gwiazda wystąpi w Gdyni w sobotę 4 lipca. Dodajmy, że w tym roku polskich fanów popu z Korei Południowej czeka również wielki K-popowy festiwal.

Jennie to jedna z największych gwiazd k-popu

Jennie Kim urodziła się w 1996 roku w Korei Południowej, ale część dzieciństwa spędziła w Nowej Zelandii. Do wytwórni YG Entertainment, jednej z czołowych południowokoreańskich agencji rozrywkowych, trafiła jako nastolatka i przez kilka lat szkoliła się w systemie trainee.

Debiut w 2016 roku w Blackpink był momentem przełomowym. Grupa z Jennie, Rosé, Lisą i Jisoo błyskawicznie stała się globalnym fenomenem, a Jennie – dzięki charakterystycznemu stylowi rapowania i scenicznej charyzmie – jedną z jej najbardziej wyrazistych członkiń.

W 2018 roku Jennie jako pierwsza z Blackpink zadebiutowała solowym singlem "Solo" który natychmiast podbił listy przebojów w Korei i na Zachodzie. Kolejne utwory – "You & Me" i "Mantra" – pokazały, że artystka swobodnie balansuje między popem, hip-hopem a bardziej minimalistycznym brzmieniem, umiejętnie łącząc estetykę K-popu z zachodnimi wpływami.

W 2025 roku wydała debiutancki album "Ruby", a na początku bieżącego roku nagrała hitowy remix piosenki "Dracula" z Tame Impala. Jednocześnie nie zwalnia tempa jako członkini Blackpink, chociaż podczas ostatniej trasy koncertowej fani zarzucali jej... lenistwo. Gwiazda prawie w ogóle nie tańczyła, podobno z powodu kontuzji.

Równolegle Jennie rozwija swoją pozycję w świecie mody. Współpraca z Chanel przyniosła jej przydomek "Human Chanel", a 30-latka stała się jedną z najważniejszych ambasadorek luksusowych marek na świecie. Regularnie pojawia się na pokazach w Paryżu i fashion weekach na świecie. Jennie spróbowała też sił jako aktorka – w kontrowersyjnym serialu "Idol" Sama Levinsona, twórcy "Euforii", wystąpiła pod pseudonimem Jennie Ruby Jane.

Open'er Festival 2026: line-up robi wrażenie

Festiwal Open'er Festival 2026 odbędzie się w dniach 1–4 lipca 2026 – tradycyjnie na terenie lotniska Gdynia-Kosakowo. Organizatorzy nie zwalniają tempa. Na scenach w Gdyni pojawią się: The Cure, Florence + The Machine, Nick Cave & The Bad Seeds, Halsey czy Calvin Harris. Wśród ogłoszonych artystów są też m.in. The xx, Zara Larsson, IDLES czy Addison Rae.