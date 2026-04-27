Trzeci odcinek nowego sezonu "Euforii" wzorem "Gry o tron" zaserwował widzom własne krwawe wesele. Cassie i Nate, grani przez Sydney Sweeney oraz Jacoba Elordiego, wzięli ślub, ale ich wielki dzień zamienił się w koszmar. Widzowie zobaczyli jedno z najbardziej brutalnych wydarzeń w historii serialu.

3. odcinek "Euforii" pokazał widzom ślub Cassie i Nate'a. Zrobiło się krwawo

W trzecim odcinku zatytułowanym "The Battle of the Paladin" Cassie i Nate oficjalnie stanęli na ślubnym kobiercu, pieczętując swój burzliwy związek. Sielanka nie trwała długo. Na ceremonii pojawił się Naz (Jack Topalian), bezwzględny biznesmen, któremu Nate (Jacob Elordi) jest winien pół miliona dolarów.

Mężczyzna jasno dał do zrozumienia, że zamierza odzyskać swoje pieniądze jeszcze tego samego wieczoru. – Nie sądzisz, że to trochę nierozsądne urządzać tak wystawne przyjęcie, skoro jesteś winny ludziom pieniądze? – rzucił Naz do Nate'a. Chwilę później dodał: "Zawsze obiecujesz, ale nigdy nie mówisz kiedy".

Po powrocie nowożeńców do domu sytuacja wymknęła się spod kontroli i zrobiło się krwawo. Na miejscu czekał już Naz wraz ze swoim człowiekiem. Nate został brutalnie pobity, a Cassie (Sydney Sweeney) również oberwała podczas szarpaniny. Najbardziej szokujący moment dopiero jednak nadchodził: Naz sięgnął po metalowe nożyce i odciął Nate'owi mały palec u stopy. Gdy bohater błagał o jeszcze kilka dni, usłyszał jedynie lodowatą odpowiedź: "Miesiąc miodowy się skończył".

Twórca serialu Sam Levinson zdradził po emisji, że trzeci sezon opowiada o konsekwencjach swoich działań i o tym, że przed własnymi błędami można uciekać tylko przez pewien czas. Z kolei Sydney Sweeney przyznała, że dla Cassie to moment brutalnego przebudzenia. Bohaterka zaczyna rozumieć, że Nate przez cały czas ją okłamywał, a życie, które sobie wyobrażała, było jedynie fantazją. – Wszystko się wokół niej rozpada – powiedziała aktorka.

Kulisy nagrania sceny – która była kolejną weselną dramą po głośnym filmie z Zendayą i Robertem Pattinsonem – były na szczęście znaczniej mniej mroczne. Do odcięcia palca wykorzystano specjalną protezę nogi Jacoba Elordiego przygotowaną przez studio efektów praktycznych. Nominowany do Oscara za 'Frankensteina" aktor wykonał wiele scen fizycznych samodzielnie, a między dublami miał żartować na planie.

Levinson wyjawił, że jedna z najbardziej pamiętnych dla niego chwil to reakcja Cassie, która siedzi i płacze, podczas gdy za jej plecami Nate jest katowany. – Sydney jest absolutnie genialna w tej scenie. Za każdym razem płaczę ze śmiechu, gdy to oglądam – przyznał reżyser.