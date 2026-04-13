Po czterech latach doczekaliśmy się nowego sezonu "Euforii" – pierwszy odcinek jest już dostępny, a wraz z nim ruszył cotygodniowy rytm premier. Sprawdzamy, kiedy kolejne epizody trafią do widzów i jak na razie wypada 3. sezon. Spoiler: nie jest za dobrze.

W 3. sezonie "Euforii" powracają: dwukrotnie nagrodzona Emmy za rolę Rue Bennett Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Hunter Schafer, Alexa Demie i Maude Apatow oraz m.in. Colman Domingo, a do obsady dołączają Sharon Stone, Natasha Lyonne czy Rosalía.

Akcja hitu Sama Levinsona przenosi się pięć lat do przodu – od wydarzeń po głośnej szkolnej sztuce Lexi Howard (jeśli nic nie pamiętacie, HBO przygotowało ściągę). Bohaterowie są już dorośli i próbują odnaleźć się w zupełnie nowej rzeczywistości, ale wciąż jest niewesoło.

Cassie Howard wychodzi za Nate'a Jacobsa, Jules Vaughn rozpoczyna studia w wymarzonej szkole artystycznej w Nowym Jorku, Maddy Perez zaczyna pracę w klubie nocnym, a Lexi rozwija karierę w Hollywood jako poszukiwaczka talentów. Rue Bennett z kolei ucieka do Meksyku przed dilerką Laurie i wpada tam w jeszcze większe tarapaty.

Pierwsze recenzje 3. sezonu "Euforii"? Mocno podzielone

Na razie reakcje są dalekie od entuzjastycznych. Na podstawie pierwszych 25 recenzji w serwisie Rotten Tomatoes trzeci sezon ma obecnie tylko 44 procent pozytywnych opinii krytyków (większość ekspertów widziała przedpremierowo trzy pierwsze odcinki). Dla porównania: sezon 1 osiągnął 80 procent, a sezon 2 – 78 procent.

Widzowie też podchodzą do nowej odsłony z dystansem. Ich ocena po pierwszym odcinku zatytułowanym "Ándale" to 57 procent na Rotten Tomatoes (poprzednie sezony mają, kolejno, 84 i 80 procent od publiczności).

Sam premierowy epizod ma z kolei 6,9/10 w serwisie IMDb. Jak na "Euforię" to niewiele – wszystkie poprzednie odcinki mają oceny powyżej 8. W sieci pojawiają się opinie fanów, że "to już nie to samo", a przez skok w czasie produkcja stała się "zupełnie innym serialem". Pierwszy odcinek jest też przez część widzów określany jako "nudny" i "rozczarowujący", choć inni cieszą się z powrotu ulubionych bohaterów i podobają im się zmiany fabularne oraz bardziej dojrzały ton.

A co zarzucają 3. sezonowi krytycy? Roxana Hadadi z "New York Magazine" i "Vulture" ocenia, że "odcinki są nadmiernie rozwleczone przez boleśnie dosłowną narrację Rue (...)". "Jeśli zależy ci na spójnej narracji i konsekwentnie napisanych bohaterach, trzeci sezon pozostawia spory niedosyt" – zauważa Lauren Sarner z "New York Post".

Ben Travers z IndieWire pisze: "Serial Levinsona nigdy wcześniej nie był tak duchowo pusty – a przecież zawsze był bardziej dynamiczny, intensywny i ambitny", z kolei Belen Edwards z Mashable stwierdziła, że "droga, którą Levinson obrał w trzecim sezonie 'Euforii', uwypukla najgorsze skłonności serialu, psując jego techniczny rozmach i dobre aktorstwo eksploatacyjnymi wątkami, jakby stworzonymi pod internetową burzę".

Krytycy są zdania, że trzeci sezon ogląda się jak zupełnie inny serial. Lauren Sarner z "New York Post" wytyka nowym odcinkom: "absurdalne sytuacje, jakby 'Breaking Bad' spotkało się z 'Looney Tunes'. Z kolei Caryn James z BBC zaznacza, że serial "stracił swój pokoleniowy charakter". "'Euforia' stała się produkcją, która ma niewiele do powiedzenia – i nic z tego nie jest szczególnie odważne ani wciągające" – dodaje

"W tych trzech odcinkach są pojedyncze momenty, sceny i kreacje, które przypominają energię najlepszych fragmentów serialu, ale 'Euforia' w 2026 roku sprawia wrażenie bardziej zagubionej niż kiedykolwiek wcześniej" – skonkludował Brian Tallerico z RogerEbert.com. Wszyscy krytycy chwalą jednak obsadę, a szczególnie "fenomenalną" rolę Zendayi, gwiazdę filmu "Drama, który można już oglądać w polskich kinach.

Kiedy nowe odcinki 3. sezonu "Euforii"?

Nowe odcinki "Euforii" będą trafiają do widzów co tydzień, w poniedziałki o godz. 3:00 w nocy – jednocześnie na platformie HBO Max oraz na antenie HBO. Dla tych, którzy nie planują nocnego oglądania, przewidziano drugą emisję w telewizji – w poniedziałki o godz. 20:00.

Oto pełen harmonogram odcinków, których łącznie będzie osiem: