"Euforia" Sama Levinsona dobiega końca wraz z 3. sezonem, który właśnie doczekał się pełnego zwiastuna. Zendaya powraca po raz ostatni w roli pakującej się w kłopoty Rue, a wśród nowych twarzy w obsadzie finału znalazła się m.in. Sharon Stone. Premiera 3. sezonu odbędzie się lada moment. Brokatem zostaniemy zasypani już w kwietniu.

"Euforia" Sama Levinsona, twórcy kontrowersyjnego "Idola", w 2019 roku stała się prawdziwym fenomenem telewizyjnym. Widownia z początku oczarowana była bezpardonowością scenariusza quasi-młodzieżowego serialu, który pod płaszczykiem estetycznych kadrów komentował rzeczywistość niejednego Amerykanina. Rdzeniem opowiadanej przez Levinsona historii stała się Rue, uzależniona od twardych narkotyków nastolatka, której losy splatają się z doświadczeniami wielu ofiar kryzysu opioidowego.

Obsypana dziewięcioma nagrodami Emmy (tzw. telewizyjnymi Oscarami) produkcja w drugiej odsłonie nieco straciła swój urok – ze względu na rozwleczoną akcję i tempo, przez które publiczność ziewała. Na ostatniej prostej "Euforia" ma szansę znów zaistnieć. Oto co musicie wiedzieć o trzecim i tym samym finałowym sezonie serialu HBO.

Kiedy premiera 3. sezonu serialu "Euforia"? W nowym zwiastunie mamy Zendayę i Sharon Stone

Akcja ostatniego sezonu "Euforii" rozgrywa się 5 lat po niesławnej sztuce wystawionej przez Lexi Howard na deskach teatru liceum East Highland, która zwieńczyła 2. część serialu. Bohaterowie znów na siebie wpadną. Dorosłość każdego z nich jest daleka od bajki, a tym bardziej od amerykańskiego snu.

Cassie Howard bierze ślub z Natem Jacobsem, Jules Vaughn zostaje studentką wymarzonej szkoły artystycznej w Nowym Jorku, Maddy Perez zaczyna pracę w klubie nocnym, a Lexi rozpoczyna karierę w Hollywood jako poszukiwaczka talentów. Narkomanka Rue Bennett ucieka do Meksyku przed dilerką Laurie, która swoim opanowaniem aż mrozi, i wpada tam w jeszcze większe szambo.

Premiera 3. sezonu "Euforii" odbędzie się na kanale HBO i w serwisie streamingowym HBO Max w poniedziałek, 13 kwietnia. Na widzów czeka osiem odcinków – wielki finał zaplanowano na 31 maja. Scenariusz do każdego odcinka przygotował Sam Levinson. Po amerykańskim filmowcu możemy spodziewać się kuriozalnych scen i niebezpiecznych zwrotów akcji.

Pod koniec marca twórcy "Euforii" pochwalili się pełnym zwiastunem rozdziału zamykającego historię absolwentów East Highland. W trailerze Zendaya ("Diuna") ucieka przed niebezpiecznym kartelem narkotykowym i jest przesłuchiwana przez służby, a Sydney Sweeney ("Pomoc domowa") i Jacob Elordi ("Frankenstein") szykują się na huczne wesele, które – jak się spodziewamy – nie pójdzie zgodnie z planem.

W obsadzie produkcji znaleźli się również m.in. Hunter Schafer ("Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży"), Alexa Demie ("Fale"), Maude Apatow ("Te dni"), Colman Domingo ("Sing Sing"), Alanna Ubach ("Ted"), hiszpańska piosenkarka Rosalía i Sharon Stone ("Nagi instynkt").