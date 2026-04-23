Burza wokół zakończenia filmu "Michael" o Michaelu Jacksonie. Poszło o rok 1988 Fot. materiał prasowy

Film "Michael" z Jaafarem Jacksonem, bratankiem Michaela Jacksona, zebrał kiepskie recezje i na dodatek znalazł się w samym centrum afery rozkręconej przez fanów Króla Popu. Krytycy i widzowie są źli, że fabuła biografii kończy się na 1988 roku. Według niektórych twórcy produkcji ominęli najbardziej kontrowersyjne wątki z życia artysty. Na taki finał mogły mieć wpływ dwa elementy.

"Michael" w reżyserii Antoine'a Fuquy ("Bez litości") został uznany przez krytyków za bezpieczną i wybiórczą biografię muzyczną, która w przeciwieństwie do "Rocketmana" o Eltonie Johnie idealizuje Michaela Jacksona, nie ukazując na dużym ekranie najmroczniejszych momentów z jego życiorysu. Choć Jaafar Jackson, który gra w filmie pierwsze skrzypce, ma sprawdzać się znakomicie w roli Króla Popu, niesmak, jaki pozostawił po sobie finał "Michaela", przeobraził się w coś znacznie większego.

"Zakończenie 'Michaela' w momencie wydania 'Bad' w 1988 roku jest jak zakończenie biografii o O.J. Simpsonie zdobyciem przez niego nagrody Heismana" – stwierdził gorzko krytyk filmowy Sean Burns na portalu X (dawnym Twitterze). Dlaczego film o autorze "Thrillera" zatrzymał się na tej konkretnej dacie? Istnieją dwa prawdopodobne powody.

Fabuła "Michaela" rozpoczyna się w latach 60. w mieście Gary w Indianie, przedstawiając początki soulowo-funkowo-popowej grupy Jackson 5, której menadżerem był surowy i bezwzględny ojciec jej członków, Joe Jackson. Mały Michael Jackson ma potencjał, by stać się największym solowym artystą w historii. W 1978 roku muzyk podpisuje kontrakt z wytwórnią Epic Records i rozpoczyna pracę z legendarnym Quincym Jonesem, co nie do końca podoba się jego zaborczemu tacie.

Jaafar Jackson jako Michael Jackson w filmie "Michael". Fot. materiał prasowy

Następnie zjedzona przez krytyków filmowych biografia przeplata wątki kompleksów, z jakimi zmagał się Michael Jackson, z pracą nad szóstym albumem studyjnym "Thriller" z 1982 roku. Twórcy nie pomijają incydentu związanego z kręceniem reklamy Pepsi, w wyniku którego artysta doznaje oparzeń trzeciego stopnia. "Michael" kończy się w momencie, w którym Michael odcina się od swojego ojca. Ostatnia scena to koncert na stadionie Wembley w ramach Bad Tour, który odbył się w 1988 roku.

Według doniesień zagranicznych mediów początkowo trzeci akt "Michaela" miał być poświęcony oskarżeniom o molestowanie. Wszystko zmieniło się, gdy prawnicy zarządzający spuścizną Jacksona odkryli zapis w ugodzie z jednym z oskarżycieli – Jordanem Chandlerem – który uniemożliwia jego przedstawienie lub nawet wspomnienie w produkcji. Przypomnijmy, że w 1993 roku 13-letni wówczas Chandler i jego rodzina zarzucili Królowi Popu przestępstwo.

Jak ustalił amerykański tygodnik rozrywkowy "Variety", zapisy w prawie zmusiły twórców "Michaela" do wymazania finałowych scen i napisania zakończenia od nowa. Nadmieńmy, że pierwotną datą premiery biografii muzycznej miał być 2025 rok, ale ta przesunęła się z powodu kosztownych dokrętek.

"Micheal" doczeka się kontynuacji?

Drugi potencjalny powód, dla którego fabuła film zatrzymuje się na końcówce lat 80., dotyczy ambicji twórców. Czasopismo "The Hollywood Reporter" opublikowało w listopadzie ubiegłego roku interesującą wypowiedź Adama Fogelsona, szefa Lionsgate Motion Picture Group.

– Chociaż nie jesteśmy jeszcze gotowi na to, by potwierdzić plany związane z sequelem, mogę zapewnić, że zespół kreatywny ciężko pracuje, aby wkrótce po premierze pierwszego filmu dostarczyć więcej "Michaela" – powiedział. Możliwe, że "Michael" zamieni się w trylogię.