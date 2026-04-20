Russell Crowe przeszedł wielką przemianę do roli w reboocie "Nieśmiertelny"

Russell Crowe przeszedł dużą metamorfozę na potrzeby rebootu "Nieśmiertelnego". W nowej wersji kultowego filmu z lat 80. zagra postać, którą wcześniej rozsławił Sean Connery. Nowozelandzki aktor popracował nad formą – ostatni raz wyglądał tak w "Gladiatorze".

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Amazon MGM Studios, które przejęło prawa nad franczyzą o Jamesie Bondzie i było dystrybutorem zachwalanego "Projektu Hail Mary" z Ryanem Goslingiem, szykuje się na premierę nowej wersji filmu "Nieśmiertelny" Russella Mulcahy'a z 1986 roku, w którym główne role zagrali Christopher Lambert ("Mortal Kombat"), Sean Connery ("Doktor No") i Clancy Brown ("Skazani na Shawshank"). Reboot, który ma trafić do kin pod koniec 2026 roku, może pochwalić się iście hollywoodzką obsadą.

Za kamerą odświeżonego "Nieśmiertelnego" stanął reżyser "Johna Wicka", Chad Stahelski, zaś scenariusz do filmu napisał duet Matt Holloway i Art Marcum ("Transformers: Ostatni Rycerz"). Pałeczkę po Lambercie przejął Henry Cavill, dawny odtwórca Geralta z Rivii w serialu "Wiedźmin". W mentora Connora MacLeoda, Juana Sáncheza Villa-Lobos Ramíreza, wcielił się zdobywca Oscara za "Gladiatora" Ridleya Scotta – Russell Crowe.

REKLAMA

Russell Crowe przeszedł metamorfozę na potrzeby filmu "Nieśmiertelny"

Dla Russella Crowe'a metamorfozy nie są niczym nowym. Po ubiegłorocznej roli Hermanna Göringa w thrillerze psychologiczno-historycznym pod tytułem "Norymberga" nowozelandzki gwiazdor wybrał się na siłownię, by nieco poprawić swoją formę na potrzeby "Nieśmiertelnego". Odtwórca Ramíreza wrzucił do mediów społecznościowych zdjęcie, na którym pokazał swoje muskuły.

Do fotografii opublikowanej na portalu X (dawnym Twitterze) Crowe załączył słynny cytat z oryginału. "Może zostać tylko jeden" – napisał.

REKLAMA

W komentarzach pod wpisem 62-letniego aktora znajdziemy prawie tysiąc komentarzy podekscytowanych fanów. "Czyżby Maximus powrócił?"; "Spójrzcie na te mięśnie. [...] Nie mogę się doczekać rebootu mojego ulubionego filmu"; Bracie, wyglądasz świetnie"; "Odzyskałeś muskulaturę gladiatora" – zachwycają się internauci.

Dalsza część artykułu poniżej.

Przypomnijmy, że w obsadzie nowego "Nieśmiertelnego" wymieniono jeszcze inne znane nazwiska. Dave'a Bautistę ("Strażnicy Galaktyki") obsadzono jako Kurgana, przepotężnego pretendenta do tzw. Nagrody (przejęcia mocy wszystkich Nieśmiertelnych, którzy kiedykolwiek chodzili po Ziemi), a Jeremy'emu Ironsowi ("Lolita") powierzono rolę drugiego antagonisty, który ma być powiązany z organizacją próbującą posiąść wiedzą o życiu wiecznym.

REKLAMA

Na dużym ekranie zobaczymy również m.in. Karen Gillan ("Doktor Who"), Djimona Hounsou ("Morderczy żywioł"), Siobhán Marisę Abelę ("Branża"), Drew McIntyre'a ("The Killer's Game"), Maxa Zhanga ("Mistrz Z: W Cieniu Ip Mana") i Siobhán Cullen ("Bodkin").