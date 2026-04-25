"Euforia" niedawno ruszyła z trzecim sezonem, momentalnie wzbudzając ogromne emocje wśród widzów. Po premierze drugiego odcinka fani serialu Sama Levinsona są niemalże pewni dwóch teorii. Obie dotyczą Rue i jej dalszych losów. Praca u Alamo skończy się bardzo źle dla bohaterki granej przez Zendayę.
Akcja trzeciego sezonu "Euforii" rozgrywa się pięć lat po finale poprzedniej odsłony. Narkomanka Rue została dorwana przez dilerkę Laurie i zmuszona do spłacenia u niej długu w wysokości 43 mln dolarów.
Bohaterka zaczęła przemycać nielegalny towar przez granicę USA z Meksykiem, aż któregoś dnia – sprzedając dragi – natknęła się na Alamo, potentata klubów ze striptizem. Dziewczyna nie miała pojęcia, że sprzedała mu działkę zawierającą śmiertelną dawkę fentanylu, która doprowadziła do śmierci jednej z tancerek.
Rue musiała zawrzeć pakt z diabłem i rozpocząć pracę dla Alamo, który w jej mniemaniu był mniejszym złem od niepokojąco spokojnej Laurie. Po drugim odcinku "Euforii" widzowie uważają, że bohaterka, w którą wciela się Zendaya ("Diuna"), właśnie podpisała własny akt zgonu.
Wątek Rue w 3. sezonie serialu "Euforia". Dwie teorie, żadna z nich nie jest dla niej dobra
Wraz z debiutem kolejnej części dzieła Sama Levinsona, twórcy kontrowersyjnego "Idola", w mediach społecznościowych znów zrobiło się głośno o teorii, o której fani rozpisywali się od czasu wyjścia pierwszego rozdziału "Euforii".
Jak wiemy, narratorem każdej odsłony quasi-młodzieżowego serialu jest Rue, która ma zadziwiająco sporą wiedzę na temat życia każdej pierwszoplanowej i drugoplanowej postaci. Jak część widzów tłumaczy fakt, że bohaterka jest wszechwiedząca? Ich zdaniem narkomanka snuje fabułę "Euforii" z perspektywy kogoś, kto jest martwy. Rue wplątała się w tak głębokie bagno, z którego w wielkim finale serialu może wyjść żywa tylko za sprawą cudu.
Kolejna teoria o "Euforii" łączy się poniekąd z poprzednią. Rozpoczynając pracę w jednym z klubów Alamo (złoczyńcę odgrywa Adewale Akinnuoye-Agbaje z "Zagubionych"), główna bohaterka miała stać się czynnym członkiem organizacji zajmującej się handlem ludźmi. W serialu Rue traktuje zlecane jej przez nowego pracodawcę zadania jako pracę jak każda inna. Narratorka musiała zatuszować śmierć tancerki, która przedawkowała fentanyl, i nawet nie przeszło jej przez myśl, że denatka mogła zostać porwana.
Teorię o handlu ludźmi potwierdza również scena z drugiego odcinka, w której Rue odwozi tancerkę imieniem Angel (w tej roli Priscilla Delgado z "A League of Their Own") na "odwyk". W obskurnym ośrodku leczenia uzależnień bohaterka nie musi wypełniać żadnych papierów. Recepcjonistka, która za paznokciami ma ziemię, od razu wie, że przysłał ją Alamo. Wspomnijmy również, że w drodze do "placówki medycznej" Angel zwróciła Rue uwagę, że w Kalifornii znika bez śladu mnóstwo ludzi.
Trzeci sezon "Euforii" dobiegnie końca 31 maja – wówczas odbędzie się premiera ósmego odcinka. W programie "The Drew Barrymore Show" Zendaya jasno zasugerowała, że serial nie doczeka się kolejnej odsłony.