Twórcy serialu "Wednesday" pokazali nowe zdjęcie z 3. sezonu. Fani są zaintrygowani

Prace nad 3. sezonem "Wednesday" trwają w najlepsze. Twórcy serialu o córce Gomeza i Morticii Addamsów, którą gra Jenna Ortega, pochwalili się widzom pierwszym zdjęciem z planu. Od razu posypały się porównania do "Emily w Paryżu".

"Wednesday" jest – obok koreańskiego "Squid Game", paranormalnego "Stranger Things" i przełomowego "Dojrzewania" – jedną z najchętniej oglądanych produkcji platformy Netflix. Pierwszy sezon ma na koncie ponad 252 mln wyświetleń i to dzięki niemu serial uplasował się tak wysoko w rankingu. Druga odsłona zaliczyła bolesny upadek. Według danych giganta streamingu, które przytoczył magazyn biznesowy "Forbes", oglądalność kontynuacji wyniosła zaledwie 102 mln.

Pomimo drastycznego spadku Netflix dał zielone światło trzeciemu sezonowi "Wednesday", w którym "królowa krzyku" młodego pokolenia, Jenna Ortega, powtórzy rolę antypatycznej panny Addams. Z finału poprzedniego rozdziału serialu mogliśmy wyciągnąć wniosek, że intryga się zagęszcza. Uczennica Akademia Nevermore odwiedzi miejsce, które bohaterowie innych produkcji Netflixa wprost uwielbiają.

Pierwsze zdjęcie z 3. sezonu "Wednesday". Fani nie mogą się doczekać powrotu hitu z Jenną Ortegą

Netflix i twórcy "Wednesday" pochwalili się za pośrednictwem mediów społecznościowych pierwszym zdjęciem z planu filmowego trzeciego sezonu. Fotografia przedstawia Jennę Ortegę w charakterystycznej dla niej fryzurze z dwoma warkoczami i czarnym płaszczu. Gwiazda "Krzyku" i "X" stoi przy motocyklu zaparkowanym tuż pod wieżą Eiffla w Paryżu. Na zdjęciu widzimy także Rączkę.

Możliwe, że protagonistka przebywa w stolicy Francji razem z wujkiem Festerem (w tej roli Fred Armisen), do którego należy widoczny na fotosie pojazd. Co takiego przyciągnęło ją za ocean? O tym dowiemy się w swoim czasie.

W komentarzach pod pierwszym materiałem z nadchodzących odcinków widzimy porównania do "Emily w Paryżu" z Lily Collins. Mnóstwo widzów próbuje zmusić twórców do ujawnienia daty premiery trzeciego sezonu. "Nie mogę się doczekać"; "Te odcinki będą szalone"; "Już się boję" – czytamy.

Przypomnijmy, że w finałowej scenie drugiej odsłony "Wednesday" wyszło na jaw, że zaginiona siostra Morticii Addams, Ofelia Frump, jest trzymana pod kluczem przez swoją matkę. Na ścianie izolatki jasnowidzka zapisała słowa: "Wednesday musi umrzeć". Możemy przypuszczać, że to właśnie na niej skupi się trzeci rozdział serialu. Wiemy, że w byłą pacjentkę Szpitala Psychiatrycznego Willow Hill wcieli się Eva Green ("Marzyciele", "Dom grozy").

W stałej obsadzie "Wednesday" znajdują się m.in. Emma Myers ("Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki") jako wilkołaczka Enid Sinclair, Hunter Doohan ("Daredevil: Odrodzenie") jako hyde imieniem Tyler Galpin, Catherine Zeta-Jones ("Chicago") jako Morticia Addams, Luis Guzmán ("Narcos") jako Gomez Addams i Gwendoline Christie ("Gra o tron") jako Larissa Weems, dawna dyrektorka Akademii Nevermore.