W filmie "Heartstopper Forever" zabraknie Olivii Colman. Laureatkę Oscara zastąpiono Fot. materiał prasowy / Netflix

"Heartstopper" podbił serca widzów Netflixa na całym świecie. Serial o dwóch zakochanych w sobie nastolatkach doczeka się wielkiego finału, ale w formie pełnometrażowego filmu. Niestety w obsadzie nie zobaczymy kluczowego nazwiska. Zdobywczyni Oscara została zastąpiona.

Serial "Heartstopper" na podstawie głośnych webkomiksów autorstwa Alice Oseman jest dla wielu młodych osób ze społeczności LGBTQ+ niezwykle ważnym serialem. Hit serwisu streamingowego Netflix z gatunku young adult może pochwalić się obcą dla wielu produkcji inkluzywnością, obrazującą faktyczne problemy, z jakimi zmagają się nastoletni geje, lesbijki, osoby transpłciowe, biseksualne, aseksualne oraz niebinarne.

Historia introwertycznego Charliego Springa, który zakochuje się w Nicku Nelsonie, popularnym graczu rugby, niebawem doczeka się finału. Twórcy postanowili zwieńczyć ich uroczą, choć momentami trudną opowieść filmem. Nowy format nie jest jedyną zmianą, z jaką zmierzą się miłośnicy "Heartstoppera".

Olivia Colman nie zagra w filmie "Heartstopper"

Informację o tym, że serial "Heartstopper" zakończy się wraz z premierą filmu "Heartstopper Forever", Netflix potwierdził na początku bieżącego roku. Akcja produkcji rozpocznie się bezpośrednio po finale trzeciego sezonu.

"Będzie eksploracją czasu, pamięci, miłości, bólu, zmieniających się pór roku, końca i początku, a także sedna serialu: magii towarzyszącej naszemu życiu codziennemu" – czytamy w oficjalnej zapowiedzi Tudum. Alice Oseman pragnie, by film był "pięknym i emocjonalnym pożegnaniem".

Joe Locke po raz ostatni wcieli się w Charliego Springa. Pochodzącego z Wyspy Man aktora mogliśmy swego czasu oglądać w marvelowskim serialu "To zawsze Agatha". Na małym ekranie nie zabraknie również jego ekranowego partnera. Kit Connor, gwiazdor nadchodzącej adaptacji gry Elden Ring, ponownie zagra Nicka Nelsona.

Do roli Sarah Nelson nie powróci Olivia Colman, zdobywczyni Oscara za pierwszoplanową kreację w "Faworycie" Jorgosa Lantimosa. Według wcześniejszych pogłosek niektóre wątki powiązane z matką Nicka miała przejąć w przyszłości jego ciotka Diane, którą odgrywała Hayley Atwellz "Kapitana Ameryki: Pierwszego starcia". Takie zmiany zaszły częściowo już w trzeciej odsłonie serialu – Colman zabrakło wówczas w obsadzie.

– Niestety Olivia Colman nie mogła dołączyć do nas na planie filmowym, dlatego podjęliśmy bardzo trudną decyzję o recastingu – wyjaśniła Oseman, cytowana przez Tudum.

Anna Maxwell Martin zastąpi Olivię Colman w filmie "Heartstopper Forever"

Ze względu na to, że finał wątku Nicka nie może się obyć bez jego matki, twórcy filmu "Heartstopper Forever" obsadzili jako nową Sarah angielską aktorkę Annę Maxwell Martin, którą widzowie mogą kojarzyć z seriali "Ludwig", "Śmierć w Pemberley" oraz "Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki".