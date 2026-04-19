Wybraliśmy 3 najlepsze seriale koreańskie w serwisie Netflix. Jeden opowiada o zemście na dręczycielach

Seriale koreańskie – zwane k-dramami – z roku na rok cieszą się coraz większą oglądalnością. Widzowie, którzy chcieliby się do nich przekonać, mają co oglądać w bibliotece Netflixa. Zapomnijcie na chwilę o "Squid Game". Wybraliśmy trzy tytuły z oferty giganta streamingu, które wciągają bez reszty. Naszą listę musi otworzyć "Mr. Sunshine".

Seriale prosto z Korei Południowej różnią się pod wieloma względami od zachodnich produkcji telewizyjnych. Częściej przyjmują podniosły charakter i chętniej łączą patos z prostym poczuciem humoru, który widzom niezaznajomionym z k-dramami może kojarzyć się poniekąd z anime. Koreańczycy lubią dopracowane widowiska, a jeszcze bardziej cenią sobie przekonujące aktorstwo, które porusza do łez.

3 najlepsze seriale koreańskie na Netflix. Nie tylko "Squid Game"

Dramat historyczny o miłości w niespokojnych czasach, thriller o zemście na szkolnych dręczycielach i bawiąca się elementami fantastycznymi produkcja o ponurych żniwiarzach. Przedstawiamy trzy seriale koreańskie, które warto obejrzeć na platformie streamingowej Netflix. Nie pożałujecie.

1. Mr. Sunshine (2018)

"Mr. Sunshine" uchodzi za serial, po którego seansie widzowie już nigdy nie zlekceważą k-dram. Chwalony za rewelacyjną scenografię, wciągającą narrację i porywające aktorstwo zebrał wysokie noty zarówno wśród krytyków, jak i publiczności, trafiając do rankingu dziesięciu najlepiej ocenianych koreańskich produkcji telewizyjnych.

W dwudziestu czterech odcinkach poznajemy historię Eugene'a Choi, który urodził się w niewoli u schyłku dynastii Joseon i w dzieciństwie uciekł do Stanów Zjednoczonych. Po zostaniu oficerem piechoty morskiej armii USA mężczyzna powraca do ogarniętej politycznymi zamieszkami ojczyzny, gdzie zakochuje się w walecznej szlachciance, Go Ae-shi. Akcja serialu ukazuje lata poprzedzające japońską kolonizację i powstanie Generalnego Gubernatorstwa Korei.

W dziele wyreżyserowanym przez Lee Eung-bok i napisanym przez Kim Eun-sook wystąpili Lee Byung-hun – Lider ze "Squid Game" i gwiazdor "Bez wyjścia" Park Chan-wooka – oraz Kim Tae-ri, którą widzowie mogą znać z dreszczowca "Służąca" (również twórcy "Oldboya").

2. Chwała (2022)

"Chwała" odsłania przed widzami mroczną stronę Korei Południowej, która ma wielki problem z przemocą w szkole. Uczniowie nagminnie znęcają się nad swoimi koleżankami i kolegami z ławki, a gdy tylko taka sprawa wyjdzie po latach na wierzch, idole, którzy mieli być w przeszłości dręczycielami, zostają wpisani na czarną listę przez Koreańczyków.

Historie ofiar gnębienia – nazywanego tam wang-ta – stały się inspiracją dla twórców serialu Netflixa. Wiele scen z "Chwały" (m.in. ta z przypalaniem ramienia rozgrzaną lokówką) oparto na prawdziwych wydarzeniach. Scenariusz śledzi losy nauczycielki Moon Dong-eun, która decyduje się zemścić na swoich oprawcach.

W obsadzie thrillera psychologicznego, w którym nie brakuje emocjonujących zwrotów akcji, znaleźli się: Song Hye-kyo ("Potomkowie słońca"), Lee Do-hyun ("Exhuma"), Lim Ji-yeon ("Miło cię nie poznać"), Park Sung-hoon (Cho Hyun-ju ze "Squid Game") i Jung Sung-il ("Bez maski").

3. Jutro (2022)

"Jutro" na podstawie koreańskiego komiksu cyfrowego autorstwa Llamy porusza problemy społeczne Koreańczyków, wychodząc od tematu współczynnika samob*jstw, który Korea Południowa ma najwyższy wśród rozwiniętych i demokratycznych państw. W serialu pojawiają się również kwestie weteranów wojny koreańskiej, zniewolonych "kobiet pocieszycielek" i rygorystycznej kultury pracy.

Choi Joon-woong, który ma kłopoty ze znalezieniem stałego zatrudnienia, próbuje uratować bezdomnego przed skokiem do rzeki. Niestety w wyniku wypadku młody mężczyzna zapada w śpiączkę. Dusza opuszcza jego ciało i dołącza do elitarnej grupy ponurych żniwiarzy, które ma zadanie ratować nieszczęśliwych ludzi, zanim coś sobie zrobią.

