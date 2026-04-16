Drugi sezon "Awantury" właśnie trafił na Netflixa i wszystko wskazuje na to, że znów będzie o nim głośno. Z gwiazdorską obsadą i historią pełną konfliktów, manipulacji i gierek, szykujcie się na prawdziwy festiwal dram.
Serial "Awantura" ("Beef") to jedna z najlepszych produkcji Netflixa – ma aż 98 procent na Rotten Tomatoes od krytyków. Hit od studia A24 od początku pomyślany był jako antologia, a każdy sezon opowie inną historię – z nowymi bohaterami i konfliktem w centrum.
Pierwszy sezon z 2023 roku skupiał się na błahym (pozornie) incydencie drogowym, który przeradza się w wyniszczającą batalię między sfrustrowanym fachowcem Dannym a zamożną bizneswoman Amy. Ich płomienny konflikt szybko wymyka się spod kontroli, co wpływa na życie ich i ich bliskich.
"Awantura" odniosła ogromny sukces. Na koncie ma m.in. osiem statuetek Emmy, trzy Złote Globy oraz wyróżnienia od Gildii Aktorów Ekranowych i Critics Choice Awards. Duża w tym zasługa znakomitej obsady – główne role fenomenalnie zagrali Steven Yeun ("The Walking Dead") i Ali Wong ("Chyba na pewno ty").
2. sezon "Awantury" opowie zupełnie inną historię. Tym razem skupi się na biernej agresji
W 2. sezonie "Awantury" punkt zapalny jest mniej "wybuchowy", ale nie mniej destrukcyjny. W centrum historii znajdują się młodzi narzeczeni – Ashley (Cailee Spaeny) i Austin (Charles Melton), którzy pracują w ekskluzywnym klubie country. Życie zakochanych zmienia się, gdy przypadkiem stają się świadkami kłótni swojego szefa Josha (Oscar Isaac) i jego żony Lindsay (Carey Mulligan). Jedno zdarzenie uruchamia lawinę manipulacji, zależności i gierek o władzę.
W tle pojawia się również wpływowa właścicielka klubu, przewodnicząca Park (Youn Yuh-jung), która ma własny skandal na koncie, oraz jej partner, dr Kim (Song Kang-ho). Ich decyzje i oczekiwania napędzają działania głównej czwórki, zmuszając ich do coraz bardziej desperackich kroków.
Drugi sezon "Awantury" skręca bardziej w stronę biernej agresji. Twórca serialu Lee Sung Jin podkreślał, że tego typu konflikty są bliższe codzienności, szczególnie w pracy, gdzie emocje rzadko wybuchają wprost. Nowa historia skupia się także na relacjach: zderzenie dwóch związkowych perspektyw – idealistycznej Ashley i Austina oraz rozczarowanej Josha i Lindsaya – staje się fundamentem całej opowieści.
"Awantura" już na Netflix. Obsada jest niesamowita
Obsada 2. sezonu robi wrażenie już na papierze. Na czele stoi duet Oscar Isaac i Carey Mulligan. Isaac, laureat Złotego Globu za "Kto się odważy", ma na koncie role w "Diunie", serii "Gwiezdne wojny", "Ex Machinie" czy "Scenach z życia małżeńskiego". Trzykrotnie nominowana do Oscara Mulligan, jedna z najlepszych aktorek swojego pokolenia, zachwycała w m.in. "Była sobie dziewczyna", "Obiecującej. Młodej. Kobiecie" i "Maestro".
Obok nich pojawiają się młodsze nazwiska obiecujących – i równie utalentowanych – gwiazd: Charles Melton (doceniony za "Obsesję", znany też z "Wojny" czy "Riverdale") oraz Cailee Spaeny, nagrodzona w Wenecji za "Priscillę", którą można było oglądać także w "Civil War", "Mare z Easttown" czy "Obcym: Romulusie".
Mocnym akcentem jest też udział prawdziwych legend koreańskiego kina. Youn Yuh-jung, nagrodzona Oscarem gwiazda "Minari" i serialu "Pachinko", gra u boku Songa Kang-ho, znanego z oscarowego "Parasite" i nagrodzonego w Cannes za "Baby Brokera".
2. sezon "Awantury" już jest na Netflixie. Wszystkie osiem odcinków w czwartek trafiło na platformę.