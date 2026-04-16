Biblioteka polskich filmów na Netflix właśnie się powiększyła Fot. Kadr z "Psów"

Mija dokładnie dziesięć lat, odkąd Netflix zadebiutował na polskim rynku. Z tej okazji streamingowy gigant wrzucił w środę do swojej biblioteki 36 najważniejszych dzieł w historii polskiej kinematografii – od nagradzanych Oscarami dramatów Andrzeja Wajdy, przez moralny niepokój Krzysztofa Kieślowskiego, aż po kultowe komedie Stanisława Barei i Juliusza Machulskiego. Lepiej być nie mogło.

REKLAMA

"Od dzisiaj widzowie zobaczą na stronie głównej serwisu dedykowaną kategorię zatytułowaną 'Ponadczasowe skarby polskiego kina', w której znajdą się wszystkie te filmy. Ułatwi to odnalezienie tytułów zarówno zagorzałym fanom kina, jak również zaprosi do odkrywania polskiego dorobku kinematograficznego młodsze pokolenie i osoby, które do tej pory nie miały okazji zapoznać się z najbardziej kultowymi produkcjami" – pisze Netflix w informacji prasowej z 15 kwietnia.

36 polskich filmów na Netflixie już od 15 kwietnia. Wajda, Bareja, Machulski, Kieślowski i nie tylko

Moment na wysyp polskich kultowych filmów na Netflixie jest idealny. Rok 2026 został ogłoszony Rokiem Andrzeja Wajdy, co wiąże się ze stuleciem urodzin wybitnego reżysera. Serwis włączył do oferty jego najważniejsze dzieła: od "Popiołu i diamentu", przez "Ziemię obiecaną", aż po polityczny dyptyk "Człowieka z marmuru" i "Człowieka z żelaza". "Niewinnych czarodziejów" tez nie zabrakło.

REKLAMA

Fot. materiały prasowe

Kolekcja, która pojawiła się w serwisie, to niemal kompletna "lista lektur" dla każdego polskiego kinofila. Mamy tu polskie kino "eksportowe", które zachwycało świat: "Nóż w wodzie" Romana Polańskiego, "Faraona" Jerzego Kawalerowicza czy trylogię "Trzy kolory" Krzysztofa Kieślowskiego

Mamy kultowe komedie: "Misia" Stanisława Barei, "Seksmisję" Juliusza Machulskiego, "Kogel-mogel" Romana Załuskiego czy trylogię o Kargulu i Pawlaku. I w końcu mamy tak ikoniczne tytuły, jak "Dzień świra" Marka Koterskiego, "Psy" Władysława Pasikowskiego czy "Noce i dnie" Jerzego Antczaka.

REKLAMA

"Łącznie aż 36 filmów dołącza do katalogu produkcji dostępnych dla widzów Netflixa w Polsce. To przekrojowa kolekcja polskich tytułów ukazująca zarówno realia życia w Polsce, jak i uniwersalne ludzkie doświadczenia – od kultowych komedii i satyr PRL-u, przez kino moralnego niepokoju i arcydzieła historyczne, aż po dramaty psychologiczne oraz produkcje nagradzane na całym świecie" – pisze Netflix.

Dalsza część artykułu poniżej.

Nowe polskie filmy na Netflixie (pełna lista):

Dzień świra (2002) Barwy ochronne (1977) Brunet wieczorową porą (1976) Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz (1978) Człowiek z marmuru (1977) Człowiek z żelaza (1981) Faraon (1966) Galimatias (1989) Kingsajz (1988) Kogel-Mogel (1988) Kroll (1991) Krótki film o miłości (1988) Krótki film o zabijaniu (1998) Krzyżacy (1960) Miś (1981) Nie lubię poniedziałku (1971) Niewinni czarodzieje (1960) Noce i dnie (1975) Nóż w wodzie (1962) Piłkarski poker (1989) Poszukiwany, poszukiwana (1973) Psy (1992) Rejs (1970) Ryś (1982) Seksmisja (1984) Trzy kolory: Niebieski (1993) Trzy kolory: Biały (1994) Trzy kolory: Czerwony (1994) Vabank (1981) Vabank II (1985) Wielki Szu (1983) Ziemia obiecana (1975) Popiół i diament (1958) Sami swoi (1967) Nie ma mocnych (1974) Kochaj albo rzuć (1977)