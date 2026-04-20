Po dwóch latach wraca "Stamtąd" i przerażające miasteczko Fromville, które skrywa więcej tajemnic, niż początkowo się wydawało. Sprawdzamy, o czym będzie czwarty sezon, kiedy nowe odcinki (na jeden będziemy musieli poczekać aż dwa tygodnie) oraz co czeka serial twórców "Zagubionych" w przyszłości.

"Stamtąd" ("From") wyrosło na jeden z największych fenomenów współczesnych seriali z pogranicza horroru i sci-fi. Serial, który zadebiutował w 2022 roku często jest porównywany do kultowych "Zagubionych". Niepokojące tajemnice, stopniowe odkrywanie sekretów i rozbudowane teorie przyciągnęły tłumy widzów.

Przypomnijmy, że historia zaczyna się od rodziny, która podczas podróży trafia na powalone drzewo blokujące drogę i złowieszcze stado kruków. Szukając pomocy, bohaterowie docierają do podupadłego miasteczka – miejsca, z którego, jak się okazuje, nie da się uciec. Każdej nocy mieszkańcy muszą chronić się przed bestiami o ludzkich twarzach, które polują po zmroku.

W kolejnych sezonach fabuła staje się coraz bardziej skomplikowana – szczególnie w trzeciej odsłonie, gdzie do historii wprowadzono wątki reinkarnacji i podróży w czasie, jeszcze bardziej komplikując zasady rządzące tym przerażającym światem.

O czym będzie 4. sezon "Stamtąd"?

Po dwóch latach fani doczekali się 4. sezonu "Stamtąd". O czym będzie? Nowe odcinki mają pójść mocniej w stronę horroru i na dobre zagłębić się w tajemnice miasteczka Fromville.

Pojawiają się nowe zagrożenia (w tym Smiley, który nieoczekiwanie powrócił), a kluczowe pytania dotyczą m.in. tajemniczego Człowieka w Żółci, przyszłości Boyda oraz tego, czy w ogóle istnieje droga ucieczki. Im bliżej odpowiedzi są bohaterowie, tym bardziej przerażająca ma być prawda.

W nowych odcinkach hitowej produkcji MGM+ ponownie zobaczymy świetnego Harolda Perrineau Jr. ("Romeo i Julia") w roli szeryfa Boyda. W obsadzie znaleźli się też m.in. Catalina Sandino Moreno ("Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka"), David Alpay ("Dynastia Tudorów"), Eion Bailey ("Kompania braci"), Scott McCord ("East of Middle West"), Elizabeth Saunders ("Święci z Bostonu") i Ricky He ("Zakręcony piątek").

Kiedy nowe odcinki 4. sezonu "Stamtąd"?

Sezon 4. liczy 10 odcinków, które będą publikowane na HBO Max co tydzień w poniedziałki – z jedną przerwą w połowie sezonu:

Odcinek 1: "The Arrival" – 20 kwietnia (już dostępny), Odcinek 2: "Fray" – 27 kwietnia, Odcinek 3: "Merrily We Go" – 4 maja, Odcinek 4: "Of Myths and Monsters" – 11 maja, Odcinek 5: "What a Long Strange Trip It’s Been" – 18 maja, Odcinek 6: "The Heart Is a Lonely Hunter" – 1 czerwca, Odcinek 7: "Best Laid Plans" – 8 czerwca, Odcinek 8: "Heavy Is the Head" – 15 czerwca, Odcinek 9: "The Calm Before" – 22 czerwca, Odcinek 10 (finał sezonu): "If a Tree Falls in the Forest..." – 29 czerwca.

Czy będzie 5. sezon "Stamtąd"?

Kilka dni temu MGM+ dało zielone światło 5. sezonowi "Stamtąd", jednak będzie to już ostatnia odsłona lubianego serialu. Plan zdjęciowy finałowych odcinków ma wystartować pod koniec bieżącego roku w Halifax, stolicy kanadyjskiej prowincji Nowa Szkocja.

Twórca serialu John Griffin oraz showrunner Jeff Pinkner i reżyser Jack Bender – obaj współtworzyli wspomnianych "Zagubionych" – wydali oświadczenie, w którym podziękowali za daną im szansę. Zasugerowali również, że widzowie uzyskają odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania. "Mamy nadzieję, że czwarty sezon zaostrzy wasz apetyt na to, co przyniesie przyszłość" – dodali.