"W stronę słońca" to niedoceniane dzieło science-fiction Fot. Kadr z "W stronę słońca"

Są takie filmy science fiction, które nie zestarzały się ani o dzień, tylko gdzieś po drodze zniknęły z radaru. "W stronę słońca" z 2007 roku jest jednym z nich. Dziś trochę zapomniany, przykryty kolejnymi blockbusterami o kosmicznych misjach, a przecież stoi za nim duet twórców, który rzadko się myli: reżyser Danny Boyle i scenarzysta Alex Garland. Do tego gwiazdorska obsada, kultowa muzyka i zakończenie, które cały czas wbija w fotel.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Akcja filmu "W stronę słońca" ("Sunshine") przenosi nas do 2057 roku, w którym Słońce zaczyna wygasać. Brzmi jak klasyczny punkt wyjścia dla kina katastroficznego w stylu "Armageddonu" i "Projektu Hail Mary", ale "W stronę słońca" bardzo szybko skręca w stronę psychologicznego thrillera.

Ośmioosobowa załoga statku Icarus II musi dostarczyć ładunek, który ma "ponownie zapalić" gwiazdę i uratować ludzkość przed epoką lodowcową. W centrum tej historii nie ma jednak technologii, tylko ludzie – i to, co dzieje się z nimi, gdy patrzą prosto w oślepiające światło.

REKLAMA

O czym jest "W stronę słońca"? Cillian Murphy, Chris Evans i Michelle Yeoh w obsadzie

Na pokładzie spotykają się zupełnie różni bohaterowie, a każdy inaczej reaguje na wagę misji. Laureat Oscara Cillian Murphy ("28 dni później", "Oppenheimer", "Peaky Blinders") gra fizyka Capę, zamkniętego w sobie outsidera. Towarzyszą mu: Chris Evans (kapitan Ameryka w filmach Marvela) jako pragmatyczny inżynier Mace, Rose Byrne ("Druhny", "Kopnęłabym cię, gdybym mogła") jako pilotka Cassie oraz oscarowa Michelle Yeoh ("Wszystko wszędzie naraz", "Przyczajony tygrys, ukryty smok") jako botaniczka Corazon.

REKLAMA

W imponującej obsadzie są też Hiroyuki Sanada ("Szōgun", "John Wick 4"), Benedict Wong ("Doktor Strange”, "Zniknięcia"), Cliff Curtis ("Avatar: Istota wody", "Dzień próby"), Troy Garity ("Barbershop", "Dziewczyna żołnierza") oraz Mark Strong ("Kingsman", "Sherlock Holmes"), który pojawia się w najbardziej niepokojącej roli w całym filmie.

Muzyka w "W stronę słońca" jest już kultowa. Kompozycje Johna Murphy'ego, stworzone we współpracy z zespołem Underworld, do dziś uchodzą za jedne z najbardziej rozpoznawalnych w kinie XXI wieku. Utwór "Adagio in D Minor" (często nazywany "Surface of the Sun") stał się tak ikoniczny, że później wykorzystywano go w zwiastunach innych filmów. Zresztą cały film jest wizualnie zachwycający i serwuje widzom ucztę dla zmysłów.

REKLAMA

Finał "W stronę słońca" szokuje do dziś

Krytycy byli zgodni co do jednego – to film, który zachwyca formą. Roger Ebert pisał o "przekonujących i bezlitosnych efektach specjalnych", podkreślając, że produkcja jest najmocniejsza, gdy skupia się na "ogromie misji i jej konsekwencjach". Inni widzieli w niej wręcz arcydzieło i współczesną odpowiedź na "2001: Odyseję kosmiczną" Stanleya Kubricka – "wizjonerską odyseję o rozmachu i poczuciu zachwytu".

Dalsza część artykułu poniżej.

Jednocześnie powracał zarzut, który dziś jest już niemal częścią legendy filmu. Wielu recenzentów zwracało uwagę na trzeci akt, w którym historia... niespodziewanie skręca w stronę horroru. Jak pisał wówczas jeden z krytyków, finał "sprawia wrażenie nagłego zwrotu w stronę slashera", a inny dodawał, że "to niepotrzebnie spłyca wcześniejsze emocje". Z drugiej strony pojawiały się głosy, że kulminacja niesie "prawdziwe poczucie zachwytu".

Faktycznie, "W stronę słońca" Danny'ego Boyle'a ("Slumdog: Milioner z ulicy", "Trainspotting") i Alexa Garlanda ("Ex Machina", "Civil War") nie jest typowym filmem science fiction. Twórcy "28 dni później" chcieli czegoś więcej – opowiedzieć o spotkaniu człowieka z czymś absolutnym. Słońce nie jest tu tylko gwiazdą, ale niemal bóstwem, które przyciąga i niszczy. Im bliżej celu znajduje się załoga, tym bardziej rozpada się ich racjonalne myślenie, co prowadzi do szokującej końcówki.

Gdzie obejrzeć "W stronę słońca"?

Po latach "Sunshine" wciąż utrzymuje solidne oceny – 77 procent od krytyków i 73 procent na Rotten Tomatoes od widzów, 7,2/10 na IMDb, 6,7/10 na Filmwebie – zdążyło zyskać kultowy status. A jednak pozostaje jednym z najbardziej niedocenianych science fiction początków XXI wieku. Nie wszyscy docenili jego ambicje i rozmach.

REKLAMA