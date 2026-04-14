Fez w 3. sezonie "Euforii". Wiadomo, jak serial poradził sobie ze śmiercią Angusa Clouda Fot. materiał prasowy

"Euforia" powróciła. Pierwszy odcinek trzeciego sezonu serialu z Zendayą i Jacobem Elordim właśnie wylądował na HBO Max. Wielu widzów zastanawiało się, jak Sam Levinson potraktuje wątek dilera Feza, którego grał Angus Cloud. Młody aktor zmarł dwa lata temu. Wiadomo już, jak twórca brokatowego show zakończył jego historię.

"Euforia" Sama Levinsona pomogła w karierze wielu młodym aktorom: Zendayi ("Diuna"), Sydney Sweeney ("Pomoc domowa"), Hunter Schafer ("Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży") i Jacobowi Elordiemu, którego w tym roku nominowano do Oscara za "Frankensteina". Część widzów prowokacyjnego serialu HBO spodziewali się, że podobny sukces w Hollywood odniesie Angus Cloud, odtwórca roli uprzejmego i spokojnego dilera Feza. Nikt nie przewidywał najgorszego.

W lipcu 2023 roku zagraniczne media obiegła wiadomość o śmierci Angusa Clouda, który zmarł z powodu przedawkowania leków i narkotyków. Według badań przeprowadzonych przez koronera gwiazdor zażył śmiertelną mieszankę metamfetaminy, fentanylu, kokainy i benzodiazepin. Po tragedii fani "Euforii" byli ciekawi, czy na potrzeby 3. sezonu serialu Levinson uśmierci postać Fezco. Amerykański reżyser i scenarzysta dał ulubieńcowi widzów zupełnie inne zakończenie.

Fez w 3. sezonie "Euforii". Jak serial poradził sobie ze śmiercią Angusa Clouda?

W 2. sezonie "Euforii" losy bohatera granego przez Angusa Clouda zostały zwieńczone emocjonującym cliffhangerem. Jednostka SWAT urządziła nalot na mieszkanie Fezco i Ashtraya, którzy byli uwikłani w morderstwo dostawcy narkotyków o pseudonimie Mysz. Młodszy brat dilera zaczął strzelać do policjantów. W wyniku wymiany ognia Fez został dwa razy trafiony. Ostatecznie Ashtray zginął, a jego starszy brat trafił do aresztu. Z powodu całego zamieszania mężczyzna nie mógł obejrzeć sztuki wystawianej w międzyczasie przez jego przyjaciółkę Lexi.

W pierwszym odcinku 3. sezonu "Euforii", którego akcja rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z finału poprzedniej odsłony, o tym, jak dalej potoczyły się losy Feza, dowiadujemy się z krótkiej wymiany zdań między Rue a Lexi. Okazuje się, że dilera skazano na 30 lat więzienia.

– Po prostu podnieś telefon i zadzwoń do niego. Przecież on nigdzie się nie wybiera – mówi Rue. Lexi jednak tłumaczy swojej przyjaciółce, że z powodu napiętego grafiku (pracuje jako asystentka w Hollywood) nie może znaleźć czasu na to, by porozmawiać z dawnym kumplem.

W wywiadzie z "New York Timesem" Sam Levinson podkreślał, że Fez miał być kluczową postacią w pierwszej wersji scenariusza do 3. sezonu "Euforii", który napisano jeszcze przed strajkiem Writers Guild of America.

– Angus był filarem tej części. Rozmawiałem z nim o tym, bo chciałem, żeby pozostał czysty. Mówiłem mu: "Słuchaj, on siedział w więzieniu przez kilka lat, więc musisz mieć ciało więźnia". Chciałem, żeby zaczął ćwiczyć i dbać o siebie – tłumaczył showrunner.