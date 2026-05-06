"Głęboka woda" to zapomniany serial TVP Fot. Kadr z serialu "Głęboka woda" / TVP

Są takie seriale, które nie próbują przypodobać się widzowi i wpasować się w gusta mainstreamu, a jednym z nich jest emitowana w latach 2011-2013 "Głeboka woda". Dziś trochę zapomniana, a przecież swego czasu była jednym z najbardziej ambitnych projektów w historii Telewizji Polskiej. Mimo upływu lat to wciąż aktualna produkcja.

"Głęboka woda" w reżyserii Magdaleny Łazarkiewicz ("Ostatni dzwonek") to serial o pomaganiu. Dociera tam, gdzie kamera rzadko zagląda. Bohaterami nie są policjanci, lekarze czy prawnicy, ale pracownicy ośrodka pomocy społecznej, którzy na co dzień stykają się z najtrudniejszymi ludzkimi historiami i problemami: biedą, przemocą, uzależnieniami, chorobami psychicznymi i wykluczeniem. Każdy odcinek opowiada osobną historię podopiecznych ośrodka – często bolesną i pozbawioną happy endu.

W centrum opowieści stoi Wiktor Okulicki – nowy dyrektor ośrodka, w którego wciela się Marcin Dorociński ("Róża", "Teściowie", "Lalka"). To człowiek z zasadami i bezkompromisowy działacz, który jednocześnie zmaga się z własnymi ciężkimi doświadczeniami i błędami z przeszłości.

Okulicki przejmuje zespół doświadczonych pracowników socjalnych i próbuje uporządkować wadliwy system, który często bardziej przeszkadza niż pomaga. Każda interwencja to moralny dylemat: jak pomóc komuś, kto tej pomocy nie chce? Gdzie leżą jej granice? I jak wspierać innych, nie tracąc przy tym własnej równowagi psychicznej? Serial konsekwentnie unika prostych odpowiedzi i moralizowania – skupia się na obserwacji, ale robi to z empatią i wyczuciem.

"Głęboka woda" to jeden z najambitniejszych współczesnych seriali TVP, który – podobnie jak niedocenieni "Artyści" – odsłania fragment rzeczywistości, do którego większość z nas na co dzień nie ma dostępu. Całość ma surowy, niemal paradokumentalny vibe – widzimy szare podwórka, ciasne mieszkania, instytucjonalne wnętrza i pokiereszowanych przez los ludzi. Jest autentycznie do bólu i bez cukierkowości, przez co seans wcale nie należy do najłatwiejszych.

To produkcja misyjna w najlepszym znaczeniu tego słowa – powstała m.in. przy wsparciu instytucji publicznych i miała realnie pokazywać, jak wygląda praca w systemie pomocy społecznej. Co ważne, serial został doceniony także za granicą – zdobył prestiżową nagrodę Prix Italia w jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych międzynarodowych konkursów dla twórców radiowych, telewizyjnych oraz internetowych.

Oprócz Dorocińskiego w serialu grają m.in. Katarzyna Maciąg, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Marta Klubowicz, Rafał Maćkowiak, Małgorzata Buczkowska i Gabriela Muskała, a w licznych epizodach pojawia się plejada polskich gwiazd: Bartosz Opania, Agata Kulesza czy Dorota Pomykała.

