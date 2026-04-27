"Zatoka szpiegów" powraca Fot. TVP

Historyczny thriller szpiegowski, który podbił widzów TVP, doczeka się kontynuacji. "Zatoka szpiegów" oficjalnie wróci z trzecim sezonem. Twórcy zapowiadają nowe misje, śmiertelne ryzyko i kolejne tajemnice osadzone w realiach II wojny światowej.

Akcja nowych odcinków "Zatoki szpiegów" przeniesie widzów do późnego lata 1941 roku. W centrum wydarzeń znajdą się badania nad tajemniczą bronią o ogromnej sile rażenia, coraz większe zagrożenie oraz nowi szpiedzy, którzy pojawią się w historii.

W głównych rolach ponownie zobaczymy m.in. Bartosza Gelnera ("Sala samobójców"), Sonię Mietielicę ("Stulecie Winnych"), Cezarego Łukaszewicza ("Kruk"), Annę Radwan ("Kamerdyner"), Przemysława Kozłowskiego ("Matka") i Karola Biskupa ("Kulej. Dwie strony medala"). Telewizja Polska zapowiada również nowe twarze w obsadzie.

Za reżyserię odpowiada Łukasz Ostalski ("Krucjata", "Lipowo. Zmowa milczenia"), a scenariusz napisali Michał Godzic i Wojciech Lepianka. Producentem wykonawczym pozostaje Akson Studio. Premierę 3. sezonu "Zatoki szpiegów" zapowiedziano na 2027 rok.

O czym jest "Zatoka szpiegów"? To wielki hit TVP

Serial zadebiutował w 2024 roku i szybko stał się jednym z największych hitów TVP. Akcja rozpoczyna się latem 1940 roku w Gdyni i Gdańsku. Głównym bohaterem jest Franz Neumann (Gelner), porucznik Abwehry wychowany w niemieckiej rodzinie. Gdy odkrywa, że jego biologicznym ojcem był Polak, zaczyna działać jako podwójny agent i przekazywać aliantom informacje o działaniach Kriegsmarine podczas bitwy o Atlantyk.

Twórcy wykorzystują w fabule prawdziwe wydarzenia z czasów II wojny światowej, m.in. wizytę pancernika Bismarck czy operacje niemieckich U-Bootów, łącząc historię z fikcją. "Zatoka szpiegów" sprawie połączyła klasyczny klimat opowieści o agentach z dramatem wojennym i romansowymi wątkami, co bardzo spodobało się polskim widzom.

Na Filmwebie "Zatoka szpiegów" ma solidną ocenę 7,2/10. Sypią się pochwały pod adresem scenografii, kostiumów, nadmorskich plenerów okupowanego Trójmiasta oraz obsady. Szczególnie wychwalny jest Bartosz Gelner jako Franz Neumann. Nie brakuje też porównań do "Stawki wiekszej niż życie" z 1968 roku.

"Dawno nie oglądałem tak dobrego polskiego serialu. Brawa dla scenografów!", "Ogień, panie Bartku!", "Cudowny serial czekam na kontynuację", "Wciąga, choć to taka nowocześniejsza 'Stawka większa niż życie'", "Chyba najlepsza polska produkcja ostatnich lat", "Bardzo dobrze nakręcony serial. I dobrze zagrany. Taka współczesna 'Stawka większa niż życie'. Po obejrzeniu drugiego sezonu podtrzymałem ocenę", "Bardzo dobry serial" – piszą internauci.

