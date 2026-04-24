Polski serial "Proud" to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier 2026 roku. Obsada robi ogromne wrażenie Fot. materiał prasowy

"Proud" nie miał jeszcze oficjalnej premiery, a już zdobył główną nagrodę na międzynarodowym festiwalu Series Mania. Polski serial o młodym geju rozgrzeje publiczność nad Wisłą. HBO właśnie ogłosiło pełną obsadę produkcji. U boku Ignacego Lissa zobaczymy największe gwiazdy rodzimego kina.

Polski serial "Proud" zdobył uznanie za granicą, sięgając po nagrodę główną w konkursie głównym prestiżowego festiwalu międzynarodowego Series Mania. O tytule rozpisywali się m.in. amerykański tygodnik rozrywkowy "Variety", branżowy portal Deadline oraz magazyn filmowy "Screen International". Można zatem śmiało przewidywać, że o premierze podzielonego na osiem odcinków dzieła reżysera Karola Klementewicza ("Powiedz TAK!") zrobi się głośno nie tylko w kraju nad Wisłą.

O czym będzie serial "Proud" HBO?

"Proud" snuje opowieść o młodym geju, który "żyje w przeświadczeniu, że świat należy do niego". Filip jest arogancki, ale to tylko maska. Z pozoru bezczelnemu modelowi tak naprawdę brakuje pewności siebie. Przez życie stara się iść z podniesioną głową, ale to przykrywka.

Pewnego dnia dochodzi do rodzinnej tragedii, a świat głównego bohatera zmienia się o 180 stopni – chłopak musi zaopiekować się dzieckiem. Czy nowe obowiązki pokrzyżują mu plany zawodowe? Czy Filip utraci dotychczasową wolność? Odpowiedzi na te pytania mamy poznać już w czerwcu 2026 roku.

Opis fabuły "Proud" sugeruje, że protagonista będzie zmagał się ze zinternalizowaną homofobią. Wspomniany motyw – dla przykładu – poruszyło w ubiegłym roku wybitne anime "Lato, kiedy umarł Hikaru" na podstawie mangi autorstwa Mokumokuren. W pośredni sposób omawiał go również horror "W blasku ekranu" Jane Schoenbrun.

Ignacy Liss w roli głównej. Obsada "Proud" jest iście gwiazdorska

W Filipa wcieli się Ignacy Liss, jeden z najbardziej obiecujących polskich aktorów młodego pokolenia, którego grę mogliśmy podziwiać w adaptacji "Znachora" Netflixa, melodramacie "Światłoczuła" Tadeusza Śliwy i serialu "Otwórz oczy".

Na małym ekranie absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza występuje w doborowym towarzystwie, które z pewnością przyciągnie uwagę widowni. HBO potwierdziło oficjalnie, że w obsadzie serialu "Proud" znaleźli się m.in. Maja Ostaszewska ("Zielona granica"), Joanna Kulig ("Ołowiane dzieci"), Maria Sobocińska ("Dom dobry"), Kamil Studnicki ("Informacja zwrotna"), Tamara Arciuch ("Niania"), Mateusz Więcławek ("Obietnica"), Piotr Pacek ("Śleboda") oraz Dorota Kolak ("Zjednoczone stany miłości").

Na tych nazwiskach jednak nie kończy się lista. W produkcji HBO zobaczymy również Sylwię Boroń ("Oszukane"), Marcin Miodka ("Edukacja XD"), Mateusza Janickiego ("Stulecie Winnych"), Pawła Tomaszewskiego ("Słoń"), Kamila Szeptyckiego ("Morfeusz"), Magdalenę Lamparską ("365 dni"), Helenę Urbańską ("Zanim zasnę"), Annę Krotoską ("Absolutni debiutanci") i Paulinę Holtz ("Klan").