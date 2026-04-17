Kiedy premiera serialu "Morfeusz" z Andrzejem Grabowskim na SkyShowtime? Szykuje się ciekawe lato Fot. materiał prasowy

Streaming non stop zalewają produkcje znad Wisły. Tym razem poznaliśmy dokładną datę premiery nowego serialu kryminalnego "Morfeusz", w którym występują Andrzej Grabowski i Kamil Szeptycki. Twórcy zapowiadają trzymającą w napięciu i nieobliczalną historię o półświatku.

Polacy uwielbiają kryminały, co nieraz udowodniły lokalne rankingi popularności gigantów streamingu. Ostatnio Netflix zapowiedział, że właśnie trwa końcowy etap produkcji drugiej odsłony rozchwytywanego "Idź przodem, bracie", a HBO Max dało zielone światło kontynuacji hitu "Przesmyk". SkyShowtime też skłania się w kierunku niebezpiecznych opowieści. Właśnie podał datę premiery pierwszego sezonu serialu o gangsterach z Andrzejem Grabowskim.

O czym będzie fabuła serialu "Morfeusz" z Andrzejem Grabowskim?

"Morfeusz", za którego kamerą stanął Maciej Migas, reżyser "Braci" i "Układu", odsłoni przed nami kulisy półświatka. Młody prawnik Piotr Leyer, który określany jest przez twórców mianem "przykładnego taty", postanawia po morderstwie swojego brata zmierzyć się z mroczną przeszłością. Dołącza do rodzinnego gangu, z czasem stając się jego liderem. Idzie w ślady zarówno zmarłego brata, jak i ojca.

"Ku zaskoczeniu wszystkich, Piotr doskonale odnajduje się w półświatku, a jego skuteczność i bezwzględność szybko przynoszą mu szacunek i władzę" – czytamy w oficjalnym opisie nowości od SkyShowtime. Publiczność może spodziewać się, że Piotr będzie kroczył po cienkiej linii między złem a dobrem.

Kamil Szeptycki w serialu "Morfeusz". Fot. materiał prasowy

Na pierwszym planie "Morfeusza" wystąpili Andrzej Grabowski, odtwórca roli Ferdka Kiepskiego w sitcomie "Świat według Kiepskich", i Kamil Szeptycki, gwiazdor "Kamieni na szaniec" i "Piłsudskiego". Na ekranie towarzyszyć im będą Mateusz Kmiecik ("Morderczynie") oraz Sylwia Gola ("Rojst").

Obsadę drugoplanową zapełniły następujące nazwiska: Sonia Bohosiewicz ("Inni ludzie"), Andrzej Konopka ("Dom dobry"), Ali Bahrudinov ("Pitbull. Nowe porządki"), Mateusz Łasowski ("Ślepnąc od świateł"), Magdalena Wieczorek ("Prosta sprawa"), Maciej Mikołajczyk ("Katyń") i Józefina Siwko ("Psy 3. W imię zasad").

Kiedy premiera "Morfeusza" na SkyShowtime?

"Morfeusz" zadebiutuje w serwisie streamingowym SkyShowtime już 2 czerwca bieżącego roku. Dla subskrybentów platformy przygotowano siedem odcinków. Za scenariusz do nich odpowiada Michał Wawrzecki, który pomagał Kordianowi Kądzieli przy tworzeniu uznanej komedii "LARP: Miłość, trolle i inne questy".

Na podstawie fotosów zaprezentowanych przez SkyShowtime można wywnioskować, że w nadchodzącym serialu kryminalnym przeważać będą zimne barwy – takie, jakimi mógł pochwalić się oparty na faktach "Heweliusz" Jana Holoubka.

"Morfeusz" będzie siódmą oryginalną polską produkcją SkyShowtime. Widzowie zostali swego czasu wciągnięci przez fabułę "Ślebody" o antropolożce wplątanej w morderstwo na Podhalu (niebawem premiera 2. sezonu pod tytułem "Pionek"), a jeszcze wcześniej mieli okazję obejrzeć w serwisie zjedzoną przez krytyków "Warszawiankę" z Borysem Szycem.