Andrzej Grabowski w serialu "Morfeusz"
Kiedy premiera serialu "Morfeusz" z Andrzejem Grabowskim na SkyShowtime? Szykuje się ciekawe lato Fot. materiał prasowy

Streaming non stop zalewają produkcje znad Wisły. Tym razem poznaliśmy dokładną datę premiery nowego serialu kryminalnego "Morfeusz", w którym występują Andrzej Grabowski i Kamil Szeptycki. Twórcy zapowiadają trzymającą w napięciu i nieobliczalną historię o półświatku.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Polacy uwielbiają kryminały, co nieraz udowodniły lokalne rankingi popularności gigantów streamingu. Ostatnio Netflix zapowiedział, że właśnie trwa końcowy etap produkcji drugiej odsłony rozchwytywanego "Idź przodem, bracie", a HBO Max dało zielone światło kontynuacji hitu "Przesmyk". SkyShowtime też skłania się w kierunku niebezpiecznych opowieści. Właśnie podał datę premiery pierwszego sezonu serialu o gangsterach z Andrzejem Grabowskim.

O czym będzie fabuła serialu "Morfeusz" z Andrzejem Grabowskim?

"Morfeusz", za którego kamerą stanął Maciej Migas, reżyser "Braci" i "Układu", odsłoni przed nami kulisy półświatka. Młody prawnik Piotr Leyer, który określany jest przez twórców mianem "przykładnego taty", postanawia po morderstwie swojego brata zmierzyć się z mroczną przeszłością. Dołącza do rodzinnego gangu, z czasem stając się jego liderem. Idzie w ślady zarówno zmarłego brata, jak i ojca.

"Ku zaskoczeniu wszystkich, Piotr doskonale odnajduje się w półświatku, a jego skuteczność i bezwzględność szybko przynoszą mu szacunek i władzę" – czytamy w oficjalnym opisie nowości od SkyShowtime. Publiczność może spodziewać się, że Piotr będzie kroczył po cienkiej linii między złem a dobrem.

logo
Kamil Szeptycki w serialu "Morfeusz". Fot. materiał prasowy

Na pierwszym planie "Morfeusza" wystąpili Andrzej Grabowski, odtwórca roli Ferdka Kiepskiego w sitcomie "Świat według Kiepskich", i Kamil Szeptycki, gwiazdor "Kamieni na szaniec" i "Piłsudskiego". Na ekranie towarzyszyć im będą Mateusz Kmiecik ("Morderczynie") oraz Sylwia Gola ("Rojst").

Obsadę drugoplanową zapełniły następujące nazwiska: Sonia Bohosiewicz ("Inni ludzie"), Andrzej Konopka ("Dom dobry"), Ali Bahrudinov ("Pitbull. Nowe porządki"), Mateusz Łasowski ("Ślepnąc od świateł"), Magdalena Wieczorek ("Prosta sprawa"), Maciej Mikołajczyk ("Katyń") i Józefina Siwko ("Psy 3. W imię zasad").

Kiedy premiera "Morfeusza" na SkyShowtime?

"Morfeusz" zadebiutuje w serwisie streamingowym SkyShowtime już 2 czerwca bieżącego roku. Dla subskrybentów platformy przygotowano siedem odcinków. Za scenariusz do nich odpowiada Michał Wawrzecki, który pomagał Kordianowi Kądzieli przy tworzeniu uznanej komedii "LARP: Miłość, trolle i inne questy".

Dalsza część artykułu poniżej.

Zobacz także

logo
Netflix z prezentem dla Polaków. Wrzucił całą masę kultowych filmów znad Wisły
logo
"Kasztanowy ludzik" powraca. Zwrot akcji z pierwszego sezonu rozwalił mi głowę
logo
Finał "Piekła kobiet" już na HBO Max. Prawicy polski serial się nie spodobał
logo
"Ekspedycja XD" już na horyzoncie. Hitowy serial znowu pojedzie po bandzie humorem

Na podstawie fotosów zaprezentowanych przez SkyShowtime można wywnioskować, że w nadchodzącym serialu kryminalnym przeważać będą zimne barwy – takie, jakimi mógł pochwalić się oparty na faktach "Heweliusz" Jana Holoubka.

"Morfeusz" będzie siódmą oryginalną polską produkcją SkyShowtime. Widzowie zostali swego czasu wciągnięci przez fabułę "Ślebody" o antropolożce wplątanej w morderstwo na Podhalu (niebawem premiera 2. sezonu pod tytułem "Pionek"), a jeszcze wcześniej mieli okazję obejrzeć w serwisie zjedzoną przez krytyków "Warszawiankę" z Borysem Szycem.

Przypomnijmy, że ostatnio do biblioteki platformy streamingowej dołączył serial dokumentalny o Edycie Górniak.