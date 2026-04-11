Michał Czernecki powraca jako bliźniacy w serialu "Ekspedycja XD". Tak prezentuje się zwiastun Fot. materiał prasowy / Canal+

Po rewelacyjnej "Emigracji XD" i równie śmiesznej "Edukacji XD" przyszła pora na szaloną "Ekspedycję XD". Niepoprawny polski serial, który jest spin-offem z uniwersum Malcolma XD, doczekał się pierwszego zwiastuna. Michał Czernecki znów rozbawi widzów do łez. I to w podwójnej roli

Malcolma, który w "Emigracji XD" podróżował ze swoim przyjacielem Stomilem po Londynie i jego okolicach, a w "Edukacji XD" na własnej skórze poczuł, czym jest dorosłe życie, zostawiamy za sobą. Canal+ przygotował dla widzów spin-off poszerzający telewizyjne uniwersum Malcolma XD i zapraszający ich na wspólną wycieczkę z gryzącymi się niegdyś bliźniakami.

W "Ekspedycji XD" Michał Czernecki powraca w podwójnej roli – pana Zbyszka i pana Wojtka. Życzenie fanów wreszcie się spełniło. To jego zobaczymy na pierwszym planie i to w towarzystwie innych znajomych twarzy.

"Ekspedycja XD" nie będzie typową historią rodzinną, a skąpaną w charakterystycznym dla Malcolma XD humorze opowieścią o dwóch takich, co próbują odzyskać ojcowiznę.

"Po powrocie z Wielkiej Brytanii do Polski, pan Wojtek godzi się ze swoim bliźniakiem Zbyszkiem, z którym niegdyś poróżniła go przebiegła ciotka, zagarniając przy tym należny braciom spadek po rodzicach. (...) Aby misja się udała, każdy z bohaterów będzie musiał wykorzystać swoje specyficzne umiejętności, nabyte w 'szkole prawdziwego życia'" – czytamy w oficjalnym opisie fabuły.

W zwiastunie krótkiego serialu, który podzielono na pięć odcinków trwających po 12 minut, widzimy, jak Michał Czernecki ("Polowanie") siada za kółkiem, serwując nam kolejną jazdę bez trzymanki. Na małym ekranie widzimy zawodowego kierowcę Mariusza Ferrariego, sprzedawców kamperów Szukiego i Wana, a także partnerkę pana Wojtka, poturbowaną przez poprzednie małżeństwo Jolę.

W obsadzie "Ekspedycji XD", której premiera odbędzie się 24 kwietnia w serwisie Canal+, znaleźli się m.in. Sławomir Pacek ("Kiler"), Marcin Miodek ("Śpiewający obrusik"), Mikołaj Chroboczek ("Rojst"), Katarzyna Bujakiewicz ("Na dobre i na złe"), Mariusz Jakus ("Samowolka") i Mariusz Ostrowski ("Klangor"). Za kamerą serialu stanął Maciej Bochniak, reżyser filmu "Freestyle" Netflixa.

