Tegoroczne Cannes zapowiada się wyjątkowo mocno – także z polskiej perspektywy. Do Konkursu Głównego wraca Paweł Pawlikowski, laureat Oscara i twórca "Zimnej wojny", ze swoim nowym filmem. O Złotą Palmę powalczy również najnowsze dzieło oscarowego Asghara Farhadiego – reinterpretacja "Krótkiego filmu o miłości" Krzysztofa Kieślowskiego, produkowana przez Macieja Musiała. Tegoroczny program może jednak rozczarować amerykańskich widzów i fanów hollywoodzkich produkcji.
Ogłoszona selekcja – jak podkreślił dyrektor festiwalu Thierry Frémaux – obejmuje 95 procent programu. Pozostałe tytuły zostaną ujawnione bliżej startu 79. Festiwalu Filmowego w Cannes.
Przewodniczącym jury w Konkursie Głównym będzie południowokoreański reżyser Park Chan-wook, twórca kultowego "Oldboya". Z kolei wśród twórców walczących o Złotą Palmę znalazły się jedne z najważniejszych nazwisk współczesnego kina, w tym Pedro Almodóvar, Asghar Farhad, Andriej Zwiagincew i Hirokazu Koreeda.
To zestawienie jasno pokazuje kierunek tegorocznej edycji – Cannes 2026 stawia na kino autorskie i międzynarodowe głosy. W przeciwieństwie do ubiegłego roku, zdominowanego przez hollywoodzkie premiery, tym razem w Konkursie Głównym znalazł się tylko jeden amerykański twórca – Ira Sachs z filmem "The Man I Love". Filmy Amerykanów, m.in. Rona Howarda ("Piękny umysł") i Stevena Soderbergha ("Traffix") będzie można obejrzeć poza konkursem.
Paweł Pawlikowski w Konkursie Głównym Festiwalu Cannes 2026. Jest też projekt Macieja Musiała
Najgłośniejszą informacją dla polskich widzów jest powrót Pawła Pawlikowskiego, twórcy "Idy" – pierwszego polskiego laureata Oscara w kategorii filmu międzynarodowego.
Jego najnowsze dzieło "Fatherland" – o pisarzu Thomasie Mannie i jego córce Erice, którzy przemierzają powojenne Niemcy – znalazło się w Konkursie Głównym i powalczy o Złotą Palmę. To pierwsza fabuła polskiego twórcy od czasu "Zimnej wojny" – i zarazem jego powrót w Cannes po ośmiu latach przerwy. W 2018 roku Pawlikowski zdobył Złotą Palmę dla najlepszego reżysera.
Równolegle sukces odniósł projekt Macieja Musiała. Aktor – w roli producenta – stoi za międzynarodową inicjatywą inspirowaną słynnym "Dekalogiem" Krzysztofa Kieślowskiego. Pierwszym efektem jest film "Parallel Tales" ("Historie równoległe") w reżyserii irańskiego reżysera Asghara Farhadiego, którego dwa filmy – "Rozstanie" (2011) i "Klient" (2017) – zostały nagrodzone Oscarami. On także zawalczy w Cannes o Złotą Palmę.
Produkcja stanowi reinterpretację "Krótkiego filmu o miłości", przeniesioną do współczesnego Paryża. W obsadzie znalazły się najwieksze gwiazdy francuskiego kina: Catherine Deneuve, Isabelle Huppert czy Vincent Cassel. To dopiero początek – Musiał planuje dziesięć filmów, każdy inspirowany inną częścią "Dekalogu". Aktor dostał "błogosławieństwo" Krzysztofa Piesiewicza, współscenarzysty filmów Kieślowskiego.
Zobacz także
Program Festiwalu w Cannes 2026
Oto pełen programu Festiwalu Filmowego Cannes 2026. Święto kina potrwa od 12 do 23 maja.
