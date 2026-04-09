Paweł Pawlikowski i Maciej Musiał mają powód do radości Fot. Shutterstock / kadr ze "Ślebody" / montaż: naTemat

Tegoroczne Cannes zapowiada się wyjątkowo mocno – także z polskiej perspektywy. Do Konkursu Głównego wraca Paweł Pawlikowski, laureat Oscara i twórca "Zimnej wojny", ze swoim nowym filmem. O Złotą Palmę powalczy również najnowsze dzieło oscarowego Asghara Farhadiego – reinterpretacja "Krótkiego filmu o miłości" Krzysztofa Kieślowskiego, produkowana przez Macieja Musiała. Tegoroczny program może jednak rozczarować amerykańskich widzów i fanów hollywoodzkich produkcji.

Ogłoszona selekcja – jak podkreślił dyrektor festiwalu Thierry Frémaux – obejmuje 95 procent programu. Pozostałe tytuły zostaną ujawnione bliżej startu 79. Festiwalu Filmowego w Cannes.

Przewodniczącym jury w Konkursie Głównym będzie południowokoreański reżyser Park Chan-wook, twórca kultowego "Oldboya". Z kolei wśród twórców walczących o Złotą Palmę znalazły się jedne z najważniejszych nazwisk współczesnego kina, w tym Pedro Almodóvar, Asghar Farhad, Andriej Zwiagincew i Hirokazu Koreeda.

To zestawienie jasno pokazuje kierunek tegorocznej edycji – Cannes 2026 stawia na kino autorskie i międzynarodowe głosy. W przeciwieństwie do ubiegłego roku, zdominowanego przez hollywoodzkie premiery, tym razem w Konkursie Głównym znalazł się tylko jeden amerykański twórca – Ira Sachs z filmem "The Man I Love". Filmy Amerykanów, m.in. Rona Howarda ("Piękny umysł") i Stevena Soderbergha ("Traffix") będzie można obejrzeć poza konkursem.

Paweł Pawlikowski w Konkursie Głównym Festiwalu Cannes 2026. Jest też projekt Macieja Musiała

Najgłośniejszą informacją dla polskich widzów jest powrót Pawła Pawlikowskiego, twórcy "Idy" – pierwszego polskiego laureata Oscara w kategorii filmu międzynarodowego.

Jego najnowsze dzieło "Fatherland" – o pisarzu Thomasie Mannie i jego córce Erice, którzy przemierzają powojenne Niemcy – znalazło się w Konkursie Głównym i powalczy o Złotą Palmę. To pierwsza fabuła polskiego twórcy od czasu "Zimnej wojny" – i zarazem jego powrót w Cannes po ośmiu latach przerwy. W 2018 roku Pawlikowski zdobył Złotą Palmę dla najlepszego reżysera.

Równolegle sukces odniósł projekt Macieja Musiała. Aktor – w roli producenta – stoi za międzynarodową inicjatywą inspirowaną słynnym "Dekalogiem" Krzysztofa Kieślowskiego. Pierwszym efektem jest film "Parallel Tales" ("Historie równoległe") w reżyserii irańskiego reżysera Asghara Farhadiego, którego dwa filmy – "Rozstanie" (2011) i "Klient" (2017) – zostały nagrodzone Oscarami. On także zawalczy w Cannes o Złotą Palmę.

Produkcja stanowi reinterpretację "Krótkiego filmu o miłości", przeniesioną do współczesnego Paryża. W obsadzie znalazły się najwieksze gwiazdy francuskiego kina: Catherine Deneuve, Isabelle Huppert czy Vincent Cassel. To dopiero początek – Musiał planuje dziesięć filmów, każdy inspirowany inną częścią "Dekalogu". Aktor dostał "błogosławieństwo" Krzysztofa Piesiewicza, współscenarzysty filmów Kieślowskiego.

Program Festiwalu w Cannes 2026

Oto pełen programu Festiwalu Filmowego Cannes 2026. Święto kina potrwa od 12 do 23 maja.

FILM OTWARCIA

"La Vénus électrique", reż. Pierre Salvadori

KONKURS GŁÓWNY

"Minotaur", reż. Andriej Zwiagincew "El ser querido", reż. Rodrigo Sorogoyen "The Man I Love", reż. Ira Sachs "Fatherland", reż. Paweł Pawlikowski "Moulin", reż. László Nemes "Histoires de la nuit", reż. Léa Mysius "Fjord", reż. Cristian Mungiu "Notre Salut", reż. Emmanuel Marre "Gentle Monster", reż. Marie Kreutzer "Hopeu", reż. Na Hong-Jin "Sheep in the Box", reż. Hirokazu Kore-eda "Nagi Notes", reż. Koji Fukada "Garance", reż. Jeanne Herry "The Unknown", reż. Arthur Harari "Soudain", reż. Ryûsuke Hamaguchi "The Dreamed Adventure", reż. Valeska Grisebach "Coward", reż. Lukas Dhont "La vie d'une femme", reż. Charline Bourgeois-Tacquet "Historie równoległe", reż. Asghar Farhadi (prod. Maciej Musiał) "Gorzkie święta", reż. Pedro Almodóvar "La Bola Negra", reż. Javier Calvo, Javier Ambrossi

UN CERTAIN REGARD

"La más dulce", reż. Laïla Marrakchi "Club Kid", reż. Jordan Firstman "Teenage Sex and Death at Camp Miasma", reż. Jane Schoenbrun "Everytime", reż. Sandra Wollner "I’ll Be Gone in June", reż. Katharina Rivilis "Yesterday the Eye Didn’t Sleep", reż. Rakan Mayasi "The Meltdown", reż. Manuela Martelli "Soy Tu Animal Materno", reż. Valentina Maurel "Elephants in the Fog", reż. Abhinash Bikram Shah "Benimana", reż. Marie-Clementine Dusabejambo "Le Corset", reż. Louis Clichy "Ula", reż. Viesturs Kairišs "Congo Boy", reż. Rafiki Fariala "Words of Love", reż. Rudi Rosenberg "All the Lovers in the Night", reż. Yukiko Sode

POKAZY POZAKONKURSOWE

"Jej piekło", reż. Nicolas Winding Refn "Diamond", reż. Andy Garcia "Karma", reż. Guillaume Canet "Objet du deli", reż. Agnes Jaoui "De Gaulle, L'âge de fer", reż. Antonin Baudry "L'Abandon", reż. Vincent Garenq

CANNES PREMIERE

"Propeller One-Way Night Coach", reż. John Travolta "Kokurojo: The Samurai and the Prisoner", reż. Kiyoshi Kurosawa "Heimsuchung", reż. Volker Schlöndorff "The Match", reż. Juan Cabral, Santiago Franco "The Third Night", reż. Daniel Auteuil

POKAZY O PÓŁNOCY

"Roma Elastica", reż. Bertrand Mandico "Full Phil", reż. Quentin Dupieux "Gun-che", reż. Yeon Sang-ho "Jim Queen", reż. Nicolas Athane, Marco Nguyen "Sanguine", reż. Marion Le Corroller

POKAZY SPECJALNE