Powstaje ambitny, międzynarodowy projekt inspirowany "Dekalogiem" Krzysztofa Kieślowskiego. Za inicjatywą stoi Maciej Musiał, który odkupił prawa do jednego z najsłynniejszych cykli w historii kina i zaprosił do współpracy twórców z całego świata. Pierwszym efektem jest "Parallel Tales" laureata Oscara Asghara Farhadiego. Film może trafić do Konkursu Głównego w Cannes, a to dopiero początek całego przedsięwzięcia – Musiał planuje 10 filmów.

"Dekalog" Krzysztofa Kieślowskiego to jeden z najważniejszych projektów w historii europejskiego kina. Cykl powstały w latach 1988–1990 składa się z dziesięciu średniometrażowych filmów inspirowanych Dziesięcioma Przykazaniami. Każda część opowiada osobną historię, osadzoną w realiach PRL-u, ale dotykającą uniwersalnych dylematów moralnych.

Dwa epizody doczekały się pełnometrażowych wersji kinowych: "Krótki film o zabijaniu" i "Krótki film o miłości". Współautorem scenariusza całego cyklu był Krzysztof Piesiewicz – wieloletni współpracownik zmarłego w 1996 roku Krzysztofa Kieślowskiego.

"Dekalog" Kieślowskiego na nowo. Projekt życia Macieja Musiała

Pomysł na nowe życie "Dekalogu" narodził się u Macieja Musiała jeszcze w czasach studenckich. Aktor, pisząc esej, doszedł do wniosku, że współczesne kino potrzebuje powrotu do empatii. Jak podkreślił w rozmowie z "GQ Poland", "czułe, humanistyczne kino Kieślowskiego is the new punk".

Droga do realizacji projektu nie była jednak prosta. Musiał skontaktował się z Krzysztofem Piesiewiczem, choć – jak wspomina – pierwsze spotkanie było dla niego ogromnie stresujące. – Nagle poczułem paraliżujący strach i tam, przed drzwiami, klęknąłem, żeby się pomodlić – wspominał.

Początkowo wydawało się, że odzyskanie praw jest niemożliwe. Ostatecznie zadecydował zbieg okoliczności: poprzedni właściciel praw nie zapłacił na czas, przez co je stracił. "Umowa pozwalała, żeby w takim wypadku Krzysztof Piesiewicz je odzyskał. Zadzwonił do mnie, a ja je odkupiłem. Wydałem wtedy wszystko, co miałem" – opowiadał Musiał w wywiadzie.

Od tego momentu rozpoczął się kilkuletni proces pracy nad nowymi interpretacjami "Dekalogu". W projekt zaangażowano różnych twórców, powstały scenariusze, a dziś kilka filmów jest już na etapie postprodukcji.

"Parallel Tales" Asghara Farhadi będzie reinterpretacją "Krótkiego filmu o miłości"

Pierwszym filmem w ramach ambitnej inicjatywy Musiała jest "Parallel Tales" w reżyserii Irańczyka Asghara Farhadiego. To jeden z najważniejszych współczesnych twórców, którego dwa filmy – "Rozstanie" (2011) i "Klient" (2017) – zostały nagrodzone Oscarami w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. On sam – jako producent – otrzymał statuetkę za ten drugi tytuł.

"Parallel Tales" to reinterpretacja szóstej części "Dekalogu", znanej jako "Krótki film o miłości" z Grażyną Szapołowską i Olafem Lubaszenką. Historia obsesji młodego mężczyzny na punkcie starszej kobiety została przeniesiona do współczesnego Paryża. W obsadzie znaleźli się m.in. Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Vincent Cassel, Pierre Niney oraz Virginie Efira.

Zdjęcia do filmu już się zakończyły, a projekt znajduje się na etapie montażu. Twórcy celują z premierą w Festiwal Filmowy w Cannes – istnieje duża szansa, że produkcja trafi do Konkursu Głównego 79. edycji święta kina.

„Parallel Tales" to dopiero początek. Plan Musiała zakłada stworzenie dziesięciu filmów – każdy będzie inspirowany inną częścią "Dekalogu" i realizowany przez innego reżysera. Drugim potwierdzonym tytułem jest "Possible Love" w reżyserii Lee Chang-donga – laureata Złotej Palmy z Korei Południowej, który wraca na plan po ośmiu latach przerwy.