Joanna Pacuła zagrała w kultowym westernie "Tombstone", który obejrzycie w streamingu Fot. materiał prasowy

Joanna Pacuła należy do grona nielicznych Polaków, którym udało się podbić Hollywood. W 1993 roku polską aktorkę mogliśmy zobaczyć w kultowym westernie, w którym grała u boku m.in. Kurta Russella, Vala Kilmera i Sama Elliotta. Widzom trafiła się niezła okazja. Hit o stróżu prawa Wyatcie Earpie jest dostępny w streamingu.

Joanna Pacuła jest przykładem, że wielkie marzenia czasem się spełniają. Pochodząca z Tomaszowa Lubelskiego aktorka ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie (dzisiaj Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza), na początku lat 80. robiła karierę jako modelka, a później wyjechała do Stanów Zjednoczonych, stawiając pierwsze kroki w Fabryce Snów. Jej amerykańskim debiutem był film "Park Gorskiego" w reżyserii Michaela Apteda.

W filmografii Pacuły znajdziemy takie produkcje, jak dramat wojenny "Ucieczka z Sobiboru", "Wybraniec śmierci" ze Stevenem Seagalem, "Wirus" z Jamie Lee Curtis, a także jeden z najlepszych westernów w dziejach, w których wystąpiły wielkie hollywoodzkie nazwiska.

"Tombstone" to kultowy western z Joanną Pacułą. Gdzie obejrzeć go w streamingu?

"Tombstone", którego znajdziemy w bibliotece serwisu streamingowego Disney+, dołączył do klasyki kina za sprawą trzymającego w napięciu scenariusza, świetnej gry aktorskiej i niezapomnianych scen nafaszerowanych akcją. Za kamerą słynnego westernu stanął grecki reżyser George Pan Cosmatos, który w 1985 roku nakręcił "Rambo II".

Fabuła filmu była luźną adaptacją prawdziwych wydarzeń, do jakich doszło na Dzikim Zachodzie pod koniec XIX-wieku – to popkulturowa wersja życiorysu Wyatta Earpa, szeryfa miasta Tombstone i najlepszego rewolwerowca w Arizonie. Earp, jego dwaj bracia i przyjaciel Doc Holliday osiedlają się w mieścinie na południu stanu, by wieść spokojne życie. W okolicy pojawiają się wyjęci spod prawa kowboje, którzy rujnują ich sielankowe plany. Film skupia się na legendarnej strzelaninie w O.K. Corral, a także jej następstwach.

Jako najwybitniejszego strzelca na Dzikim Zachodzie obsadzono Kurta Russella, muzę Johna Carpenter, która zagrała m.in. w horrorze "Coś" i komedii "Wielka draka w chińskiej dzielnicy". Rolę jego braci powierzono Billowi Paxtonowi ("Twister") i Samowi Elliottowi ("Narodziny gwiazdy", "1883"). W Hollidaya wcielił się Val Kilmer ("Top Gun"), a jego towarzyszkę o przezwisku Big Nose Kate odegrała właśnie Pacuła.

W obsadzie westernu wymieniono także m.in. Thomasa Hadena Churcha ("Bezdroża"), Powersa Boothe'a ("Czerwony świt"), Michaela Rookera ("Strażnicy Galaktyki"), Danę Delany ("Anatomia prawdy") oraz Stephena Langa ("Avatar").

