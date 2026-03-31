Joanna Pacuła należy do grona nielicznych Polaków, którym udało się podbić Hollywood. W 1993 roku polską aktorkę mogliśmy zobaczyć w kultowym westernie, w którym grała u boku m.in. Kurta Russella, Vala Kilmera i Sama Elliotta. Widzom trafiła się niezła okazja. Hit o stróżu prawa Wyatcie Earpie jest dostępny w streamingu.
Joanna Pacuła jest przykładem, że wielkie marzenia czasem się spełniają. Pochodząca z Tomaszowa Lubelskiego aktorka ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie (dzisiaj Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza), na początku lat 80. robiła karierę jako modelka, a później wyjechała do Stanów Zjednoczonych, stawiając pierwsze kroki w Fabryce Snów. Jej amerykańskim debiutem był film "Park Gorskiego" w reżyserii Michaela Apteda.
W filmografii Pacuły znajdziemy takie produkcje, jak dramat wojenny "Ucieczka z Sobiboru", "Wybraniec śmierci" ze Stevenem Seagalem, "Wirus" z Jamie Lee Curtis, a także jeden z najlepszych westernów w dziejach, w których wystąpiły wielkie hollywoodzkie nazwiska.
"Tombstone" to kultowy western z Joanną Pacułą. Gdzie obejrzeć go w streamingu?
"Tombstone", którego znajdziemy w bibliotece serwisu streamingowego Disney+, dołączył do klasyki kina za sprawą trzymającego w napięciu scenariusza, świetnej gry aktorskiej i niezapomnianych scen nafaszerowanych akcją. Za kamerą słynnego westernu stanął grecki reżyser George Pan Cosmatos, który w 1985 roku nakręcił "Rambo II".
Fabuła filmu była luźną adaptacją prawdziwych wydarzeń, do jakich doszło na Dzikim Zachodzie pod koniec XIX-wieku – to popkulturowa wersja życiorysu Wyatta Earpa, szeryfa miasta Tombstone i najlepszego rewolwerowca w Arizonie. Earp, jego dwaj bracia i przyjaciel Doc Holliday osiedlają się w mieścinie na południu stanu, by wieść spokojne życie. W okolicy pojawiają się wyjęci spod prawa kowboje, którzy rujnują ich sielankowe plany. Film skupia się na legendarnej strzelaninie w O.K. Corral, a także jej następstwach.
Jako najwybitniejszego strzelca na Dzikim Zachodzie obsadzono Kurta Russella, muzę Johna Carpenter, która zagrała m.in. w horrorze "Coś" i komedii "Wielka draka w chińskiej dzielnicy". Rolę jego braci powierzono Billowi Paxtonowi ("Twister") i Samowi Elliottowi ("Narodziny gwiazdy", "1883"). W Hollidaya wcielił się Val Kilmer ("Top Gun"), a jego towarzyszkę o przezwisku Big Nose Kate odegrała właśnie Pacuła.
W obsadzie westernu wymieniono także m.in. Thomasa Hadena Churcha ("Bezdroża"), Powersa Boothe'a ("Czerwony świt"), Michaela Rookera ("Strażnicy Galaktyki"), Danę Delany ("Anatomia prawdy") oraz Stephena Langa ("Avatar").
Słynny krytyk filmowy Roger Ebert chwalił "Tombstone" za zdjęcia wykonane przez operatora Williama A. Frakera i aktorski popis Vala Kilmera, który w saloonach nie miał sobie równych. "Scenariusz zawiera wystarczająco dużo wątków pobocznych i barwnych postaci, aby ożywić film i ostatecznie uczynić z niego zabawne i wciągające doświadczeniem" – napisał w swojej recenzji Emanuel Levy z amerykańskiego tygodnika rozrywkowego "Variety".