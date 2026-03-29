W filmie "Mumia 4" do Brendana Frasera i Rachel Weisz dołączy John Hannah. Na ekran powróci Jonathan Carnahan Fot. materiał prasowy; kadr z filmu "Mumia" (1999)

"Mumia" doczeka się czwartej części. O tym, że w rolach Ricka i Evelyn O'Connellów znów zobaczymy Brendana Frasera oraz Rachel Weisz, wiemy już od dłuższego czasu. Do obsady kontynuacji właśnie dołączył kolejny gwiazdor oryginału. Fani z pewnością ucieszą się z jego obecności na dużym ekranie.

"Mumia" w reżyserii Stephena Sommersa podbiła srebrny ekran w 1999 roku, zarabiając na całym świecie ponad 155,7 mln dolarów. Widzowie pokochali historię grupki archeologów, która najpierw wskrzesiła Imhotepa, pradawnego kapłana Ozyrysa, a następnie musiała powstrzymać jego niecne plany.

W postać nieustraszonego poszukiwacza przygód Ricka O’Connella, który przewodził ekspedycji, wcielił się Brendan Fraser. Aktor uchodził w latach 90. ubiegłego wieku za bożyszcze na miarę Johnny’ego Deppa i Leonardo DiCaprio. Po premierze ostatniej części "Mumii" zatytułowanej "Grobowiec Cesarza Smoka" zaczął coraz rzadziej gościć na ekranach kin. W 2022 roku powrócił z hukiem, zdobywając Oscara za pierwszoplanową rolę w dramacie "Wieloryb" Darrena Aronofsky'ego.

Ukochaną Ricka – bibliotekarkę Evelyn Carnahan, która poszukiwała legendarnej Hamunaptry – zagrał Rachel Weisz. W ostatnich latach brytyjska aktora, którą w 2006 roku nagrodzono Oscarem za "Wiernego ogrodnika", wystąpiła w dwóch dziełach Jorgosa Lantimosa – melodramacie "Lobster" oraz kostiumowej czarnej komedii "Faworyta". W "Grobowcu Cesarza Smoka" gwiazdę zastąpiła Maria Bello ("Historia przemocy").

John Hannah wraca jako Jonathan Carnahan w filmie "Mumia 4"

Rodzina w komplecie! Według amerykańskiego czasopisma "The Hollywood Reporter" John Hannah powróci w "Mumii 4" w roli Jonathana Carnahana, brata Evelyn, który często pakował się w kłopoty i był "księciem w opałach". Szkocki aktor pojawił się w trzech pierwszych częściach franczyzy. Niedawno zagrał epidemiologa dr. Neumana w pierwszym sezonie "The Last of Us", a także dołączył do obsady 6. sezonu antologii "Czarne lustro" – wystąpił w mrocznym odcinku pod tytułem "Loch Henry".

John Hannah, Rachel Weisz i Brendan Fraser w filmie "Mumia". Fot. materiał prasowy

Informacje dotyczące fabuła czwartej odsłony "Mumii" są trzymane w ścisłej tajemnicy. Jedni fani spekulują, że O'Connelowie znów wrócą do Egiptu, a drudzy uważają, że odwiedzimy Amerykę Południową, gdzie przyjrzymy się cywilizacjom prekolumbijskim.

Premierę filmu zapowiedziano dopiero na 19 maja 2028 roku. Za kamerą produkcji staną Matt Bettinelli-Olpin ("Zabawa w pochowanego") oraz Tyler Gillett ("Krzyk VI").

"Mumia" z Tomem Cruisem była porażką

W 2017 roku powstał reboot "Mumii" z Tomem Cruisem ("Mission: Impossible"). Film Aleksa Kurtzmana ("Star Trek") okazał się jednak artystyczną i kasową porażką – do tego stopnia, że zrezygnowano z planów stworzenia wokół niego cyklu o nazwie Dark Universe.

