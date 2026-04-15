"Postaw na milion"

Teleturniej "Postaw na milion" zmienia adres po 15 latach. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych quizów w polskiej telewizji przestanie być nagrywany w krakowskim studiu w Łęgu i trafi do Warszawy. Razem z programem kończy się historia miejsca, które przez dekady tętniło życiem i gościło kultowe telewizyjne formaty.

"Postaw na milion" to hit TVP, w którym liczy się nie tylko wiedza, ale również strategia i opanowanie. Para uczestników zaczyna grę z milionem złotych podzielonym na pakiety gotówki, które musi rozkładać na wybrane odpowiedzi w kolejnych pytaniach. Każda zła decyzja oznacza utratę części pieniędzy, a napięcie rośnie z rundy na rundę – aż do finału, w którym można zachować całą pulę lub stracić wszystko. Teleturniej prowadzi Łukasz Nowicki, syn legendarnego aktora Jana Nowickiego.

"Postaw na milion" przenosi się do Warszawy

Do tej pory wszystkie odcinki "Postaw na milion" – od samego początku w 2011 roku – powstawały w studiu S-3 w Łęgu w Krakowie. Jeszcze na początku 2026 roku nagrywano tam wiosenną serię, którą widzowie obecnie mogą oglądać w niedziele o 20:20 w TVP2.

Jak ustaliły Wirtualne Media, program zostanie przeniesiony, a kolejny sezon będzie już realizowany w Warszawie. Na razie nie wiadomo, w jakim studiu. "Możliwe, że będzie to nowa hala zdjęciowa TVP w kompleksie przy ul. Woronicza. Nagrania do nowego sezonu planowane są późną wiosną" – informuje portal.

Nowa hala ruszyła w 2024 roku. Obiekt o powierzchni około 20 tys. metrów kwadratowych stał się jednym z głównych centrów realizacji programów nadawcy – powstają tam m.in. "The Voice of Poland" czy "Pytanie na śniadanie".

Kultowe studio S-3 w Łęgu kończy działalność

Przenosiny wcale nie są przypadkowe – Telewizja Polska całkowicie kończy działalność produkcyjną w Łęgu. Powód? Stan techniczny budynku. Obiekt powstał w latach 70. i według ekspertyz nie spełnia już wymogów bezpieczeństwa. Remont, którego koszt wstępnie oszacowano na około 100 mln zł, jest dziś poza zasięgiem finansowym TVP, które pozostaje w likwidacji. Dalsze utrzymywanie studia zwyczajnie nie opłaca się więc finansowo.

– Koszty utrzymania studia w Łęgu są ogromne i przekraczają obecne możliwości finansowe TVP. Jego dalsze utrzymywanie zakrawałoby na niegospodarność, na którą – będąc nadawcą publicznym – nie możemy sobie pozwolić – poinformowało Wirtualne Media biuro prasowe TVP. Budynek nie zostanie jednak wyburzony – przynajmniej na razie.

Decyzja Telewizji Polskiej oznacza definitywny koniec miejsca o ogromnym znaczeniu dla historii polskiej telewizji. W latach 90. studio S-3 w Krakowie było największym obiektem tego typu w kraju i tętniło życiem.

