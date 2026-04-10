Rusza 13. edycja "Rolnik szuka żony". Twórcy programu mają pilny apel do kandydatów

Za nami odcinek zero 13. edycji "Rolnik szuka żony". Po zaprezentowaniu widowni nowych uczestników twórcy rozrywkowego hitu TVP czekają na zgłoszenia kandydatów poszukujących miłości. Stacja ma bardzo ważny apel do osób chcących wziąć udział w popularnym programie randkowym. Miarka się przebrała?

"Rolnik szuka żony" jest telewizyjnym fenomenem, który od lat przyciąga ogromną liczbę widzów przed telewizory. Reality show bazujące na autentycznych emocjach i przedstawiające kulisy życia na wsi nie odbiega daleko formatem od standardowych programów randkowych. Uczestnicy, czyli tytułowi rolnicy, na podstawie zaadresowanych do nich listów wybierają kandydatów, którzy powalczą o ich serce.

Przez program TVP przewinęło się mnóstwo osobowości – jedne zauroczyły widzów, drugie za to podniosły im ciśnienie. Publiczność nieraz narzekała na to, że niektórzy kandydaci na żonę lub męża rolnika zachowywali się w reality show tak, jakby w telewizji szukali sławy. Wszystko wskazuje na to, że stacja traktuje krytykę odbiorców na serio, czego dowodem jest wydany przez nią apel.

"Rolnik szuka żony" wraca w 13. edycji. Twórcy programu apelują do kandydatów

W niedzielę telewidzom przedstawiono uczestników 13. edycji "Rolnik szuka żony". W nowej odsłonie sympatii poszukają m.in. 29-letni Mariusz z województwa małopolskiego, który zajmuje się zarówno hodowlą bydła, jak i uprawą zbóż, 57-letnia Agata zarządzająca gospodarstwem mlecznym na Podlasiu i pochodzący z Mazowsza Piotr – 32-latek prowadzący razem z rodziną gospodarstwo sadowniczo-warzywnicze.

Odcinek zero stanowił zatem swoistą wizytówkę dla uczestników. Gorąco zrobi się dopiero wtedy, gdy głównych bohaterów odwiedzi listonosz. Twórcy "Rolnik szuka żony" zachęcają Polaków do wysyłania swoich zgłoszeń, czyli listów, w których pokażą się tytułowym rolnikom z jak najlepszej strony.

"Marzysz o relacji, która daje poczucie bezpieczeństwa i bliskości? Chcesz spotkać kogoś, kto naprawdę szuka miłości? Jesteś gotowy lub gotowa, by wejść w świat prawdziwej autentyczności? Na listy czekamy do 4 maja 2026 roku" – czytamy w oficjalnym komunikacie stacji.

TVP załączyła do ogłoszenia istotny apel, który – jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem – zniechęci do udziału osoby mające parcie na szkło. "W imieniu naszych uczestników prosimy więc, abyś potraktował swoje zgłoszenie poważnie" – dodali twórcy.