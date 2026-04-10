Czarnobyl: świadkowie tragedii
Katastrofa, która na zawsze zmieniła bieg historii XX wieku, do dziś budzi grozę i fascynację. W 40. rocznicę wybuchu w elektrowni jądrowej w Czarnobylu National Geographic przygotowało nowy, czteroodcinkowy serial dokumentalny "Czarnobyl: świadkowie tragedii", oddając głos tym, którzy widzieli wszystko na własne oczy.

Do katastrofy doszło 26 kwietnia 1986 roku w Czarnobylskiej Elektrownii Jądrowej, na terenie ówczesnego Związku Radzieckiego. W wyniku nieudanego testu bezpieczeństwa doszło do eksplozji reaktora nr 4, która uwolniła ogromne ilości promieniowania.

Skutki były natychmiastowe i długofalowe – od śmierci pracowników i strażaków, przez ewakuację tysięcy mieszkańców, aż po skażenie znacznych obszarów Europy. Przez pierwsze dni władze próbowały ukryć skalę katastrofy, co tylko pogłębiło jej konsekwencje.

"Czarnobyl: świadkowie tragedii" – nowy serial dokumentalny National Geographic o Czarnobylu

Nowy serial dokumentalny "Czarnobyl: świadkowie tragedii" skupia się na ludzkim wymiarze tych wydarzeń. Twórcy sięgają po relacje bezpośrednich uczestników – ratowników, likwidatorów i dziennikarzy – z których wielu po raz pierwszy zdecydowało się opowiedzieć swoją historię przed kamerą.

Wśród nich jest m.in. Sergei Belyakov, jeden z tzw. "biorobotów", którzy pracowali na dachu reaktora, narażając życie w ekstremalnym promieniowaniu. Swoją perspektywę przedstawia również Wyatt Andrews z amerykańskiej stacji CBS, który relacjonował chaos informacyjny i próby tuszowania katastrofy przez radzieckie władze.

Za warstwę merytoryczną serialu National Geographic odpowiada Adam Higginbotham, autor głośnej książki "O północy w Czarnobylu". Jak podkreślają twórcy, dokument łączy osobiste wspomnienia z odtajnionymi dokumentami archiwalnymi, rekonstruując wydarzenia od pierwszych chwil po wybuchu aż po budowę sarkofagu zabezpieczającego zniszczony reaktor.

Gdzie oglądać dokument o Czarnobylu?

Dokument o Czarnobylu podzielono na cztery odcinki:

  • "Piekło" (Inferno) – rekonstrukcja pierwszych godzin po eksplozji i dramatycznej walki strażaków z ogniem,
  • "Tuszowanie prawdy" (Cover Up) – o dezinformacji i próbach ukrycia katastrofy,
  • "Poświęcenie" (Sacrifice) – historia likwidatorów i ceny, jaką zapłacili,
  • "Pokłosie" (Fallout) – o długofalowych skutkach tragedii i jej wpływie na upadek ZSRR oraz współczesną Strefę Wykluczenia.

    • Premiera na kanale National Geographic została zaplanowana w formie dwudniowego bloku programowego – emisja odbędzie się w niedzielę i poniedziałek, 19 i 20 kwietnia, od godziny 20:00. Każdego dnia widzowie zobaczą po dwa odcinki serii.

    O katastrofie w Czarnobylu opowiada również głośny i wielokrotnie nagradzany serial fabularny HBO z 2019 roku. "Czarnobyl" z wyśmienitą obsadą (Jared Harris, Stellan Skarsgård, Emily Watson, Paul Ritter, Barry Keoghan, laureatka tegorocznego Oscara Jessie Buckley) skupia się na poświęceniu ludzi ratujących Europę przed skażeniem oraz na walce z systemowym zakłamaniem radzieckich władz. Podobnie jak dokument National Geographic pokazuje też ludzkie dramaty i cenę, jaką zapłacili zwykli ludzie.