Burza po "Tańcu z gwiazdami" Fot. YouTube / Polsat

Szósty odcinek "Tańca z gwiazdami" przyniósł wyjątkowo zaskakujący obrót wydarzeń. Nie dość, że z programem pożegnały się aż dwie pary, to wśród nich znalazł się duet, który wcześniej… wygrał dogrywkę. Taki scenariusz wprawił widzów w niemałe osłupienie.

REKLAMA

W ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami" doszło do sytuacji, jakiej dawno nie było. Już na początku programu emocje sięgnęły zenitu – w dogrywce zmierzyły się pary: Kamil Nożyński i Izabela Skierska oraz Izabella Miko i Albert Kosiński. Decyzją jurorów z show pożegnali się Nożyński, aktor znany ze "Ślepnąc od świateł", i jego partnerka.

Dużym zaskoczeniem dla widzów był sam fakt, że Izabella Miko – regularnie chwalona zarówno przez jury, jak i publiczność – w ogóle trafiła do dogrywki. Razem z Kosińskim byli uważani za jedną z najlepiej tańczących par w programie. Ostatecznie jednak w pierwszej części odcinka udało jej się utrzymać w show Polsatu, a fani tancerki i aktorki odetchnęli z ulgą.

REKLAMA

Z "Tańca z gwiazdami" odpadły aż dwie pary. Kamil Nożyński i Izabela Skierska oraz Izabella Miko i Albert Kosiński. W sieci wrze

Po wszystkich występach przyszedł czas na końcowy werdykt – i to wtedy wydarzyło się coś naprawdę nieoczekiwanego. Produkcja ogłosiła, że z programem żegna się jeszcze jedna para. Ku zdziwieniu widzów i jurorów, decyzja padła na Izabellę Miko i Alberta Kosińskiego, czyli dokładnie tę samą parę, która była w dogrywce. I to mimo świetnego występu.

W sieci zawrzało. "Wygrać dogrywkę, a później odpaść? Zwycięska para powinna dostać immunitet", "Bardzo niesprawiedliwe. Czas chyba zmienić zasady głosowania, bo zaraz odpadną wszystkie najbardziej utalentowane osoby", "Wygrali dogrywkę i odpadli…", "Szok i smutek ogromne. Dostarczyłyście nam kawałek pięknej sztuki. Tanecznej i nie tylko. Jesteście wspaniali" – piszą widzowie na instagramowym profilu "Tańca z gwiazdami".

REKLAMA

"Ok ciekawe… wygrali dogrywkę aby dziś odpaść mimo bardzo dobrego tańca?", "Nawet nie będę tego komentować... Po co się denerwować", "Niesprawiedliwe", "Też wam tak samutno po tym odcinku", "Przygotowane dwa tańce, wygrali w dogrywce, a nikt tego nie docenił szkoda... Byli świetni" " – komentują.

Fani programu denerwują się, że odpadła świetna uczestniczka, a na parkiecie dalej tańczą gwiazdy, które gorzej radzą sobie z tańcem i otrzymują słabsze noty od jurorów (przypomnijmy, że o tym, kto przechodzi dalej, decydują również widzowie). Głównie wskazują na dziennikarza Piotra Kędzierskiego.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

"Kędzierski dalej przeszedł, a dobrze tańcząca osoba odpada... Masakra", "Teraz Kędzierski będzie przepychany na siłę. jak Karolak ostatnio. Żenada", "Żart... Kędzierski i Jasper dalej w programie... Żal to już oglądać", "Kędzierski nie odpadnie, wiadomo, ale słabsi od Izy są napewno Paulina i Jasper...", "Miko odpadła, a Kędzierski odpadł?!", "A Kędzierski dalej w programie – wielkie XD" – oburzają się widzowie.