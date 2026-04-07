"Love is Blind" doczekało się polskiej edycji Fot. Netflix

Jeden z największych i najbardziej kontrowersyjnych fenomenów w historii Netfliksa doczekał się polskiej wersji. Platforma zaprezentowała właśnie pierwszy zwiastun programu "Love is Blind: Polska", który ma szansę stać się najgorętszym hitem tej wiosny. Start już po majówce.

Program "Love is Blind" to reality show Netfliksa, które zadebiutowało w USA w 2020 roku. Sukces był natychmiastowy i gigantyczny. Widzowie na całym świecie z wypiekami na twarzach śledzili losy par, które decydowały się na zaręczyny... nie widząc się wcześniej na oczy. To oczywiście generowało niezliczoną liczbę dram.

Format szybko stał się globalną marką, doczekując się lokalnych edycji w takich krajach, jak Japonia, Brazylia, Szwecja, Wielka Brytania, Meksyk, Arabia Saudyjska i Argentyna. Teraz do tego grona dołącza Polska.

Kiedy "Love is Blind: Polska"? Premiera już zaraz, reality show poprowadzą Zofia Zborowska i Andrzej Wrona

Polską edycję poprowadzi znane małżeństwo: Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona, aktorka i siatkarz, którzy mocno udzielają się w sieci. Za produkcję "Love is Blind: Polska" odpowiada firma Fremantle, reżyserią zajęła się Małgorzata Mimi Majda, natomiast nad całością jako producentka czuwała Julita Brutus.

W sieci zadebiutował już pierwszy zwiastun, w którym po raz pierwszy widzimy uczestników polskiej edycji. "Czy miłość naprawdę jest ślepa? 'Love Is Blind: Polska' otwiera kabiny już 6 maja" – czytamy w oficjalnym opisie. Cały sezon będzie składał się z 11 odcinków, które Netflix udostępni w kilku transzach:

Część I (odcinki 1–5): 6 maja 2026 – start programu i pierwsze emocje w kabinach. Część II (odcinki 6–9): 13 maja 2026 – konfrontacja par z rzeczywistością. Część III (odcinek 10): 20 maja 2026 – wielki finał przed ołtarzem. Część IV (Reunion): Data premiery zostanie ogłoszona wkrótce – to wtedy dowiemy się, które pary przetrwały próbę czasu po zakończeniu zdjęć.

Na czym polega "Love is Blind"?

Zasady "Love is Blind" są proste, choć dla wielu mogą wydawać się ekstremalne. Grupa singli trafia do specjalnie zaprojektowanych "kabin". To tam odbywają się ich pierwsze randki. Kluczowy jest fakt, że uczestnicy słyszą się nawzajem, ale nie mogą się zobaczyć.

Dopiero w momencie, gdy między dwojgiem ludzi zrodzi się silna, emocjonalna więź i zapadnie decyzja o zaręczynach, para może zobaczyć się po raz pierwszy. To jednak dopiero początek prawdziwego testu.

Po opuszczeniu sterylnych warunków kabin, narzeczeni wyruszają na wspólne wakacje, a następnie zamieszkują razem w realnym świecie. Muszą zmierzyć się z codziennością, oczekiwaniami rodzin, opiniami znajomych i – co najtrudniejsze – zderzeniem wyobrażenia o partnerze z jego fizycznością i prawdziwym "ja".