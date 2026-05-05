Alicja Szemplińska zaśpiewa "Pray" na Eurowizji Fot. Instagram / aliciaszemplinska

Alicja Szemplińska reprezentuje Polskę na nadchodzącej Eurowizji 2026. 24-letnia wokalistka ma już za sobą pierwszą próbę, a zdjęcia wyglądają obiecująco. Niestety nie wpłynęło to na notowania bukmacherów, w których nasz kraj wciąż jest w dole stawki. Nie wszystko jednak stracone.

Alicja Szemplińska zaprezentuje swój utwór "Pray" – skąpany w klimatach gospel, soul i R&B – już 12 maja w Wiedniu. W pierwszym półfinale Eurowizji 2026 wystąpi jako czternasta, przedostatnia w stawce liczącej 15 państw. Statystki nie kłamią: to jedna z najmocniejszych pozycji startowych, jeśli chodzi o szanse na awans do finału.

Ten według bukmacherów jest jednak mało prawdopodobny. W typowaniach dotyczących wtorkowego półfinału Alicji daje się 44 procent szans na awans – Polska obecnie zajmuje 13. miejsce, a przechodzi 10 krajów.

Buki obstawiają, że Szemplińska podzieli los Portugalii, Belgii i San Marino oraz Estonii lub Gruzji. Z kolei do wielkiego finału mają przejść: Finlandia (czyli faworyt całego konkursu), Grecja, Szwecja, Izrael (przez który z udziału w Eurowizji zrezygnowało aż pięć państwa), Mołdawia, Chorwacja, Serbia, Litwa, Czarnogóra i wspomniane Estonia albo Gruzja. W prognozach dotyczących całej Eurowizji nasz kraj zajmuje obecnie 27. miejsce na 35. Po swoich występach na pre-parties Polka "wspięła się" o kilka oczek.

Warto jednak pamiętać, że to tylko prognozy bukmacherów, a nie prawda zapisana w kamieniu. Wszystko się może zdarzyć, a kluczowy będzie występ w Wiedniu.

Szemplińska wcale nie ma zamkniętej drogi do finału Eurowizji, a przedostatnia pozycja startowa daje Polce ogromną przewagę. Dodajmy, że w tym roku do półfinałów wracają jurorzy, co też jest dobrą wiadomością dla znakomicie śpiewającej artystki. Walka z pozostałymi krajami z "dołu" stawki będzie jednak zacięta (niektóre różnice wynoszą kilka procent), co oznacza, że musimy wspierać 24-latkę i mocno trzymać za nią kciuki. Notowania notowaniami, ale awans do finału jest naprawdę możliwy.

Próba Alicja Szemplińskiej na Eurowizji zapowiada stylowy występ

A występ Szemplińskiej naprawdę zapowiada się widowiskowo i stylowo. Został całkowicie zmieniony. – Będę się ruszać, będą elementy choreograficzne. Na pewno nie będzie nudy – zapowiadała wcześniej wokalistka w rozmowie z Radiem Zet. Polka ma już za sobą pierwszą próbę techniczną, a Europejska Unia Nadawców udostępniła cztery pierwsze zdjęcia.

Na fotografiach widzimy wokalistkę w tym samym, charakterystycznym, metaliczno-czarnym stroju, w którym zaprezentowała się na preselekcjach. Towarzyszy jej czterech tancerzy i wszystko wygląda na to, że rekwizytem, o którym wczesniej mówiła reprezentantka Polski, jej duża, pochyła platforma. Warto jednak pamiętać, że zdjęcia pokazują zaledwie ułamek całego występu, a polska delegacja wcale nie musiała ujawniać wszystkiego i może szykować niespodzianki.

"Reżyser tego występu doskonale wiedział, co robi, co wyraźnie widać w sposobie, w jaki praca kamer wychwytuje światło i cienie towarzyszące ruchom Alicji i jej ekipy. Warto jednak dodać, że kamera błyszczy nie tylko wtedy, gdy wykorzystywany jest rekwizyt – podczas solowego, gospelowego intro wokalistki pojawia się kilka naprawdę niesamowitych ujęć" – czytamy w oficjalnym opisie próby Alicji Szemplińskiej przygotowanym przez EBU. Dodajmy, że reżyserem występu Alicji Szemplińskiej jest Kamil Staszczyszyn.

