Nie żyje 24-letnia córka Mariusza Węgłowskiego Fot. YouTube / ATM Grupa

Nie żyje Nikola Węgłowska, córka Mariusza Węgłowskiego, gwiazdy serialu paradokumentalnego "Policjantki i Policjanci". Kobieta miała zaledwie 24 lat. Smutną wiadomość przekazało Studio AMB.

"Nikola pojawiła się u nas na krótko. Próbowała zabawy w aktorstwo. Chyba to nie była jej bajka. Zniknęła po jednym castingu. Niestety ostatnio doszły nas tragiczne wieści, że w wieku 24 lat zniknęła też z tego świata. Niektóre wyroki boskie są dla nas zupełnie niezrozumiałe. Składamy najszczersze kondolencje rodzicom dziewczynki. Nie ma chyba większej tragedii niż pogrzeb własnego dziecka" – poinformowała na Facebooku agencja aktorska i firma castingowa. Udostępniła również nagranie z przesłuchania córki Mariusza Węgłowskiego w dzieciństwie.

Z nekrologu wynika, że Nikola Węgłowska zmarła 28 kwietnia. Jej pogrzeb odbył się 6 maja na cmentarzu komunalnym w Kobierzycach (powiat wrocławski, województwo dolnośląskie).

Mariusz Węgłowski to aktor, prezenter telewizyjny i były policjant, któremu największą popularność przyniosła rola aspiranta sztabowego Mikołaja Białacha w emitowanym od 2014 roku serialu "Policjantki i policjanci" TV4.

Zanim rozpoczął karierę telewizyjną, przez wiele lat był związany z policją. Służył jako antyterrorysta w Samodzielnym Pododdziale Antyterrorystycznym Policji we Wrocławiu i zakończył służbę w stopniu aspiranta sztabowego. Doświadczenie zdobyte podczas pracy w policji wykorzystał później na ekranie.

Po sukcesie "Policjantek i policjantów" zaczął pojawiać się także w innych produkcjach telewizyjnych i filmowych. Widzowie mogli oglądać go m.in. w serialach "Święty", "Pierwsza miłość" czy "Świat według Kiepskich". Wystąpił również w filmie "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy".

