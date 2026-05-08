Nie żyje Nikola Węgłowska, córka Mariusza Węgłowskiego, gwiazdy serialu paradokumentalnego "Policjantki i Policjanci". Kobieta miała zaledwie 24 lat. Smutną wiadomość przekazało Studio AMB.
"Nikola pojawiła się u nas na krótko. Próbowała zabawy w aktorstwo. Chyba to nie była jej bajka. Zniknęła po jednym castingu. Niestety ostatnio doszły nas tragiczne wieści, że w wieku 24 lat zniknęła też z tego świata. Niektóre wyroki boskie są dla nas zupełnie niezrozumiałe. Składamy najszczersze kondolencje rodzicom dziewczynki. Nie ma chyba większej tragedii niż pogrzeb własnego dziecka" – poinformowała na Facebooku agencja aktorska i firma castingowa. Udostępniła również nagranie z przesłuchania córki Mariusza Węgłowskiego w dzieciństwie.
Z nekrologu wynika, że Nikola Węgłowska zmarła 28 kwietnia. Jej pogrzeb odbył się 6 maja na cmentarzu komunalnym w Kobierzycach (powiat wrocławski, województwo dolnośląskie).
Mariusz Węgłowski jest znany z seriali policyjnych
Mariusz Węgłowski to aktor, prezenter telewizyjny i były policjant, któremu największą popularność przyniosła rola aspiranta sztabowego Mikołaja Białacha w emitowanym od 2014 roku serialu "Policjantki i policjanci" TV4.
Zanim rozpoczął karierę telewizyjną, przez wiele lat był związany z policją. Służył jako antyterrorysta w Samodzielnym Pododdziale Antyterrorystycznym Policji we Wrocławiu i zakończył służbę w stopniu aspiranta sztabowego. Doświadczenie zdobyte podczas pracy w policji wykorzystał później na ekranie.
Po sukcesie "Policjantek i policjantów" zaczął pojawiać się także w innych produkcjach telewizyjnych i filmowych. Widzowie mogli oglądać go m.in. w serialach "Święty", "Pierwsza miłość" czy "Świat według Kiepskich". Wystąpił również w filmie "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy".
Mariusz Węgłowski rozwija się także muzycznie. W 2017 roku wydał debiutancki album "Mówię Wam", utrzymany w stylistyce popowo-hip-hopowej. W 2019 roku wystąpił w "Tańcu z gwiazdami", gdzie tańczył w parze z Katarzyną Vu Manh. Był też prowadzącym "Wspaniałych ludzi". Program TV4 przedstawiał historie osób, które przezwyciężyły ciężkie doświadczenia, ograniczenia i traumy.