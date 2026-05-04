Do finału "Tańca z gwiadami" przeszły aż cztery pary Fot. Mieszko Piętka / AKPA/ bezpłatne materiały prasowe w ramach relacji z wydarzenia

Aż cztery pary zawalczą o Kryształową Kulę w finale 18. edycji "Tańca z Gwiazdami”, co zdarzy się pierwszy raz w historii polskiej wersji programu. Największym zaskoczeniem wieczoru okazała się jednak rezygnacja Piotra Kędzierskiego i Magdaleny Tarnowskiej, którzy wycofali się z programu tuż przed ogłoszeniem wyników.

Kiedy w półfinale "Tańca z gwiazdami" pięć par stanęło do tzw. odpadanki, Piotr Kędzierski niespodziewanie poprosił o głos. Dziennikarz wyszedł na środek parkietu, odebrał mikrofon Krzysztofowi Ibiszowi i odczytał przygotowany wcześniej list.

"Pani Magda zmierzyła się z bardzo trudnym wyzwaniem. Dziękuję za pokazanie mi, że niemożliwe nie istnieje. Dziękuję, że dzięki tobie wzniosłem się na wyżyny moich umiejętności. Ten program służy rozrywce i mam nadzieję, że dobrze się z nami bawiliście. Dla mnie każdy odcinek był zwycięstwem i małym finałem. Myślę, że półfinał to dobry moment, żeby powiedzieć: dziękuję" – odczytał dziennikarz, który regularnie zbierał krytykę za swój taniec, ale mimo to utrzymywał się w programie, co nie podobało się m.in. jurorce Iwonie Pavlović.

Kędzierski podkreślił także, że pozostałe pary zasługują na finał i zwrócił się z prośbą do Telewizji Polsat o przekazanie dochodu z SMS-ów oddanych na ich parę na pomoc dzieciom z Fundacji Polsat.

– To bardzo dla mnie ważne i dla Magdy, żebyście się na nas nie złościli. Mam nadzieję, że ci, którzy wspierali nas, wysyłając bardzo dużo SMS-ów, wybaczą mi, jeśli dzięki temu zrobimy coś dobrego. Czy możemy przekazać zyski ze wszystkich dzisiejszych SMS-ów na jakiś słuszny cel? Na przykład wesprzeć potrzebujące dzieciaki z Fundacji Polsat. To jest ważne, róbmy dobre rzeczy – powiedział. Telewizja Polsat przychyliła się do tej prośby, a internauci chwalą decyzję Kędzierskiego i piszą o "wielkiej klasie".

W dogrywce o finał zmierzyły się pary numer 2 oraz 12. Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz oraz Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke zatańczyli cha-chę do "Let’s Get Loud" Jennifer Lopez. Jury zdecydowało, że zwycięzcami dogrywki zostają Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke. Chwilę później jurorzy ogłosili jednak, że w finale zobaczymy także Paulinę Gałązkę i Michała Bartkiewicza.

W finale "Tańca z Gwiazdami", który odbędzie się 10 maja, o Kryształową Kulę zawalczą więc aż cztery pary: Sebastian Fabijański i Julia Suryś, Gamou Fall i Hanna Żudziewicz, Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke oraz Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz. To pierwszy taki przypadek w historii programu – zwykle w finale rywalizowały dwie lub trzy pary.

Półfinał "Tańca z gwiazdami" był emocjonalny

W pierwszej rundzie półfinału "Tańca z gwiazdami" jako pierwsi na parkiecie pojawili się Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. Para zatańczyła rumbę do utworu "What's Love Got To Do" Tiny Turner i otrzymała 36 punktów. Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke zaprezentowali walca wiedeńskiego do "Litanii" z musicalu "Metro", za którego zdobyli 38 punktów. Aktorka mówiła przed tańcem o obawach związanych z udziałem w programie i reakcjach środowiska filmowego. Przyznała, że słyszała sugestie, że "nie wypada jej tańczyć".

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz zatańczyli paso doble do "El conquistador" i otrzymali maksymalne 40 punktów. Aktorka wyznała, że jest osobą w spektrum autyzmu i uczy się "po swojemu", dlatego podczas treningów notowała wszystkie wskazówki w specjalnym notesie.

Sebastian Fabijański i Julia Suryś zaprezentowali walca angielskiego do "Can You Feel The Love Tonight" z musicalu "Król Lew". Ich występ jury również oceniło na 40 punktów. Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska zatańczyli salsę do "Cambio dolor" Natalii Oreiro, za którą zdobyli 31 punktów.

W drugiej rundzie Gamou Fall i Hanna Żudziewicz zatańczyli walca angielskiego do "I Dreamed A Dream" z musicalu "Nędznicy". Za występ otrzymali 40 punktów. Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke tym razem zaprezentowali rumbę do "Zawsze tam gdzie ty" Lady Pank i również zdobyli maksymalną liczbę punktów.