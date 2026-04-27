Piotr Kędzierski przeszedł do półfinału "Tańca z gwiazdami" Fot. Mieszko Piętka / AKPA/ bezpłatne materiały prasowe w ramach relacji z wydarzenia

"Taniec z gwiazdami" frustruje widzów. Wszystko z powodu Piotra Kędzierskiego, który mimo znikomych umiejętności tanecznych utrzymuje się w show Polsatu i przeszedł do półfinału. Pląsy dziennikarza ostro podsumowała Iwona Pavlović. Jurorka nie owijała w bawełnę i stwierdziła, że Kędzierski już dawno powinien odpaść.

Ósmy odcinek "Tańca z gwiazdami" został podzielony na dwie części. W pierwszej pary prezentowały układy przygotowywane przez cały tydzień, w drugiej musiały zatańczyć bez wcześniejszych prób w ramach "Instant Dance Challenge. Pełna Improwizacja", które było nowością w polskiej edycji. W jury zamiast Ewy Kasprzyk pojawiła się Agata Kulesza, ale gwiazda "Kogla-mogla" wróci za tydzień.

Piotr Kędzierski wciąż w "Tańcu z gwiazdami". Iwona Pavlović nie kryje frustracji

Po zsumowaniu ocen jurorów i głosów widzów do półfinału "Tańca z gwiazdami" awansowali Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, Sebastian Fabijański i Julia Suryś, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, Gamou Fall i Hanna Żudziewicz oraz Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska. Te pary zmierzą się za tydzień w półfinale. Z programem pożegnali się Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta.

Werdykt wzbudził kontrowersje – zdaniem widzów influencer nie zasługiwał na odpadnięcie, Dostaje się za to Piotrowi Kędzierskiemu – dziennikarz tańczy zdecydowanie najsłabiej i regularnie zdobywa najgorsze noty od jurorów, ale wciąż utrzymuje się w programie. Na Instagramie zaroiło się od negatywnych komentarzy, a fani show podkreślają, że Kędzierski powinien odpaść już na samym początku.

Podobnego zdania jest jurorka "Tańca z gwiazdami" Iwona Pavlović. – Jako profesjonalistkę mnie to smuci. (...) Wszyscy widzą, jak tańczy. Myślę, że w tej improwizacji było to widać, bo nie zatańczył w ogóle cha-chy, tylko się powygłupiał. (...) Skupia na sobie uwagę, zainteresowanie – mówiła w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

– Jak słucham tego, co mówi, to uważam, że to jest naprawdę inteligentny i bystry facet. I to, że się zdecydował tu zatańczyć, to chwała mu za to. Szczególnie że nie ma tych zdolności tanecznych. (...) On powinien już dawno odpaść, ale idzie dalej do przodu – dodała "Czarna Mamba".

Pierwsza improwizacja w "Tańcu z gwiazdami". Piotr Kędzierski nie zabłysnął w Instant Dance Challenge

W ćwierćfinale widzowie po raz pierwszy zobaczyli "Instant Dance Challenge", które cieszy się ogromną popularnością m.in. w Wielkiej Brytanii. Pary losowały koperty na żywo i dopiero wtedy dowiadywały się, do jakiej piosenki zatańczą i w jakim stylu. Dodatkowo sami wybierali stroje z przygotowanych wieszaków. Nie było czasu ani na próby, ani przygotowanie choreografii.

Najlepiej z improwizacją poradzili sobie Sebastian Fabijański i Julia Suryś, którzy zatańczyli paso doble do "Eye of the Tiger" i zdobyli maksymalne 6 punktów. Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz pokazali rumbę do "Purple Rain", za którą otrzymali od jurorów 5 punktów, a Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke zatańczyli foxtrota do "I'm in Heaven", co dało im 4 punkty.

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz wykonali quickstepa do "Na Na Na" i zdobyli 3 punkty. Jasper i Daria Syta, którzy później odpadli, zatańczyli cha-chę do "Sway", otrzymując 2 punkty. Najmniej, bo 1 punkt, dostali Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska za wspomnianą przez Pavlović cha-chę do "Smooth Operator".