Kacper Jasper Porębski i Daria Syta
Z programem pożegnali się Jasper i Daria Fot. Mieszko Piętka / AKPA/ bezpłatne materiały prasowe w ramach relacji z wydarzenia

Ćwierćfinał "Tańca z gwiazdami" przyniósł duże emocje. Po raz pierwszy w Polsce uczestnicy zmierzyli się z "Instant Dance Challenge", czyli pełną improwizacją na żywo. Z programem pożegnał się Kacper "Jasper” Porębski", co wywołało falę oburzenia wśród widzów. Najbardziej dostaje się Piotrowi Kędzierskiemu.

Ósmy odcinek "Tańca z gwiazdami" został podzielony na dwie części. W pierwszej pary prezentowały układy przygotowywane przez cały tydzień, w drugiej musiały zatańczyć bez wcześniejszych prób w ramach "Instant Dance Challenge. Pełna Improwizacja". Wyjątkowo w jury zamiast Ewy Kasprzyk pojawiła się Agata Kulesza, ale gwiazda "Kogla-mogla" wróci w półfinale.

8. odcinek "Tańca z gwiazdami" z Instant Dance Challege. Uczestnicy nie wiedzieli, do czego zatańczą

Wieczór otworzyli Sebastian Fabijański i Julia Suryś, którzy zatańczyli charlestona do utworu "That Man" Caro Emerald. Para otrzymała od jury komplet, czyli 40 punktów. Następnie Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta zaprezentowali paso doble do "Wrecking Ball" Miley Cyrus. Rafał Maserak stwierdził, że Jasper zrobił największy postęp w całym programie, a para zdobyła 35 punktów.

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz zatańczyli foxtrota do "Feeling Good" Niny Simone i otrzymali 37 punktów. Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz pokazali poruszający taniec współczesny do utworu "Comptine d’un autre été" Yanna Tiersena, za co jury nagrodziło ich 40 punktami.

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska zatańczyli paso doble do "Freed From Desire" Gali, ale dostali najmniej, bo 33 punkty. Pierwszą rundę zamknęli Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, który zaprezentowali taniec współczesny do utworu "Trudno jest być sobą" Darii ze Śląska. Para również otrzymała 40 punktów.

Największe emocje przyszły jednak w drugiej części odcinka. "Instant Dance Challenge" po raz pierwszy pojawiło się w polskim "Tańcu z gwiazdami". Uczestnicy losowali koperty na żywo i dopiero wtedy dowiadywali się, do jakiej piosenki zatańczą i w jakim stylu. Dodatkowo sami wybierali stroje z przygotowanych wieszaków. Nie było czasu ani na próby, ani przygotowanie choreografii. Improwizowane tańce były oceniane od 6 punktów do 1.

Najlepiej z improwizacją poradzili sobie Sebastian Fabijański i Julia Suryś, którzy zatańczyli paso doble do "Eye of the Tiger" i zdobyli maksymalne 6 punktów. Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz pokazali rumbę do "Purple Rain", za którą otrzymali 5 punktów. Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke zatańczyli foxtrota do "I'm in Heaven", co dało im 4 punkty. Gamou Fall i Hanna Żudziewicz wykonali quickstepa do "Na Na Na" i zdobyli 3 punkty. Jasper i Daria Syta zatańczyli cha-chę do "Sway", otrzymując 2 punkty. Najmniej, bo 1 punkt, dostali Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska za cha-chę do "Smooth Operator".

Kto odpadł z "Tańca z gwiazdami"? Widzowie są wkurzeni

Po zsumowaniu wyników i głosów widzów do półfinału "Tanca z gwiazdami" awansowali Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, Sebastian Fabijański i Julia Suryś, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, Gamou Fall i Hanna Żudziewicz oraz Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska. Pary zmierzą się za tydzień w półfinale. Z programem pożegnali się Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta.

Werdykt wzbudził kontrowersje, a widzowie nie kryją zaskoczenia i frustracji. Ich zdaniem influencer nie zasługiwał na odpadnięcie tuż przed półfinałem. Dostaje się za to Piotrowi Kędzierskiemu – dziennikarz tańczy zdecydowanie najsłabiej i regularnie zdobywa najgorsze noty od jurorów, ale wciąż utrzymuje się w programie, co mocno wkurza część widowni.

"Lubię Madzię i Piotra, ale z całym szacunkiem, to Kacper zasługiwał na jeszcze jeden odcinek", "Wiem, może (Jasper – red.) nie tańczył najlepiej, ale jednak boli, że Kędzierski dalej jest w programie", "To są jaja, żeby odpadały pary tańczące lepiej, a przechodził Kędzierski", "Paulina Gałązka zagrożona, a Kędzierski w półfinałe... No cyrk...", "To jest śmiech na sali po prostu. Chłop, co z odcinka na odcinek robi progres, odpada, a zostaje Kędzierski", "Według mnie Kędzierski powinien odpaść już dawno" – piszą internauci na Instagramie.

Wielki finał "Tańca z gwiazdami" odbędzie się na Polsacie już 10 maja.