"Taniec z gwiazdami" dalej eksperymentuje Fot. Mieszko Piętka / AKPA/ bezpłatne materiały prasowe w ramach relacji z wydarzenia

Tego w polskiej wersji "Tańca z gwiazdami" jeszcze nie było. W najbliższym odcinku producenci szykują dla uczestników prawdziwy sprawdzian nerwów i umiejętności – pary nie wiedzą, co będą tańczyć. A stawka jest wysoka, bo show Polsatu dotarło do ćwierćfinału.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

W nadchodzącym odcinku "Tańca z Gwiazdami", który będzie ćwierćfinałem 18. edycji, pary zaprezentują po dwie choreografie, ale... tylko jedną z nich mogą wcześniej przećwiczyć. Druga pozostaje całkowitą niewiadomą aż do momentu wyjścia na parkiet. Wszystko za sprawą specjalnego wyzwania "Instant Dance Challenge. Pełna Improwizacja".

Na czym polega to wyzwanie? Uczestnicy dopiero w trakcie programu dowiedzą się, jaki taniec będą musieli wykonać. W ciągu zaledwie kilku minut gwiazdy i ich partnerzy wybiorą kostiumy z wieszaka, przebiorą się za kulisami i wrócą na scenę, by zatańczyć zaimprowizowany układ. Bez prób i bez przygotowania, za to pod ogromną presją czasu i oczekiwań.

Choć dla polskich widzów to absolutna nowość, podobne wyzwania pojawiały się już w zagranicznych odsłonach formatu, m.in. w brytyjskim "Strictly Come Dancing". Tam "instant dance" za każdym razem dostarczał ogromnych emocji – zarówno uczestnikom, jak i publiczności (podobnie zresztą jak dogrywki i eliminacje na początku odcinka).

REKLAMA

Internauci kręcą jednak nosem. "Ale po co te kombinacje, dajcie im normalnie potańczyć bo ten sezon zamienia się powoli w piekło sensoryczne", "W brytyjskiej wersji było to bardzo miłą i śmieszną odskocznią mimo, że na parkiecie panował jeden wielki chaos. Problem u nas jest taki, że ta cała edycja jest jednym wielkim chaosem, "Tęsknię za normalnymi odcinkami… Przerost formy nad treścią…", "Mocne ale za dużo już tych kombinacji moim zdaniem" – piszą na Instagramie.

Stawka jest wysoka, bo rywalizacja o Kryształową Kulę 18. edycji wchodzi w decydującą fazę. Na parkiecie pozostało już tylko sześć par: Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, Sebastian Fabijański i Julia Suryś, Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska, Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta, Gamou Fall i Hanna Żudziewicz oraz Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

"Taniec z gwiazdami" bez Ewy Kasprzyk

Ćwierćfinał "Tańca z gwiazdami" już w najbliższą niedzielę (26 kwietnia) o 19.55 w Polsacie, półfinał – 3 maja, a wielki finał – 10 maja. W nadchodzącym odcinku zmieni się jednak skład jurorski. Kilka dni temu "Super Express" jako pierwszy doniósł, że Ewa Kasprzyk znika z programu z powodów osobistych. Okazuje się, że aktorka, która jest jurorką "TzG" od 14. edycji – wróci jednak za stół jurorski.

Pudelek ustalił wówczas, że nieobecność Ewy Kasprzyk jest jedynie chwilowa i potrwa dokładnie jeden odcinek. – To jednorazowa sytuacja. W półfinale Ewa wróci. Faktycznie w jury pojawi się inna gwiazda – również aktorka. Emocji na pewno nie zabraknie – przekazał Pudelkowi informator z produkcji "Tańca z gwiazdami".

REKLAMA