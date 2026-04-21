Ewa Kasprzyk znika z "Tańca z gwiazdami" Foty. Mieszko Piętka / AKPA/ bezpłatne materiały prasowe w ramach relacji z wydarzenia

Emocje w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" sięgają zenitu, ale tym razem to nie uczestnicy, a skład jurorski stał się tematem numer jeden. Z programu, który właśnie wchodzi w fazę ćwierćfinałową, niespodziewanie znika Ewa Kasprzyk. Jurorkę zastąpi inna aktorka, ale spokojnie: Kasprzyk nie żegna się z hitem Polsatu na dobre.

Ewa Kasprzyk dołączyła do grona jurorów w 14. edycji "Tańca z gwiazdami" i od tamtej pory zdążyła stać się jedną z najbardziej wyrazistych postaci w historii show. Obecny sezon jest już piątym, w którym gwiazda komedii "Kogel-mogel" i "Komedia małżeńska" ocenia popisy uczestników na parkiecie.

Jej obecność w hicie Polsatu od samego początku dzieli widzów – jedni kochają ją za ogromny dystans do siebie, cięty język i bezkompromisowość, inni krytykują za zbyt luźne podejście do technicznych aspektów tańca i małą wiedzę taneczną. Jednak słowne przepychanki Kasprzyk z Iwoną Pavlović są chyba już dla wszystkich fanów show niedzielną tradycją.

Niepokój wśród wielbicieli Ewy Kasprzyk w "Tańcu z gwiazdami" zasiały jednak informacje podane przez "Super Express". Tabloid jako pierwszy doniósł, że gwiazda znika z programu z powodów osobistych. Okazuje się, że aktorka wróci jednak za stół jurorski.

Pudelek ustalił, że nieobecność Ewy Kasprzyk jest jedynie chwilowa i potrwa dokładnie jeden odcinek – ten w najbliższą niedzielę, który będzie ćwierćfinałem trwającej edycji. – To jednorazowa sytuacja. W półfinale Ewa wróci. Faktycznie w jury pojawi się inna gwiazda – również aktorka. Emocji na pewno nie zabraknie – powiedział redakcji informator z produkcji "Tańca z gwiazdami". Nazwiska zastępczyni Kasprzyk w jury jednak nie podał.

Sama zainteresowana również potwierdziła w rozmowie z Pudelkiem, że jej zniknięcie z fotela jurorskiego dotyczy wyłącznie najbliższego odcinka ćwierćfinałowego.

Kiedy finał "Tańca z gwiazdami"?

Przypomnijmy, że w ćwierćfinale "Tańca z gwiazdami" zobaczymy aż sześć par. Zatańczą: Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, Sebastian Fabijański i Julia Suryś, Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska, Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta, Gamou Fall i Hanna Żudziewicz oraz Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz.

Dlaczego aż tyle par w ćwierćfinale? W ostatnim, siódmym odcinku znowu nikt nie odpadł. A przypomnijmy, że gwiazdy na jeden odcinek zamieniły się tancerzami, co było dla widzów tej edycji nowością. Zatańczyły też w trio z nowym i "starym" partnerem tanecznym.

Sebastian Fabijański wystąpił więc w ostatnią niedzielę u boku Darii Sytej, Paulina Gałązka zatańczyła z Jackiem Jeschke, a Jasper zaprezentował się w parze z Julią Suryś. Piotr Kędzierski stworzył duet z Hanną Żudziewicz, Gamou Fall pojawił się na parkiecie z Magdaleną Tarnowską, natomiast Magdalena Boczarska zaprezentowała się w duecie z Michałem Bartkiewiczem. Najwięcej punktów od jury dostała Boczarska, najmniej – Kędzierski.