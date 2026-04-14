Adam Fidusiewicz i Karolina Sawka w filmie "W pustyni i w puszczy"
Widzowie pamiętają ich z roli Stasia i Nel w filmowej ekranizacji "W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza. Adam Fidusiewicz i Karolina Sawka po ponad dwóch dekadach znów się spotkali. Aktorzy zamieścili w mediach społecznościowych wspólne nagranie, które wzruszyło fanów. "Jak to szybko zleciało" – czytamy w komentarzach.

Na widzów, którzy dorastali wraz z młodymi gwiazdami filmu "W pustyni i w puszczy" w reżyserii Gavina Hooda, znienacka spadła nostalgia. Wszystko za sprawą ponownego spotkania Adama Fidusiewicza z Karoliną Sawką. Od premiery ekranizacji powieści Henryka Sienkiewicza minęło już 25 lat. Staś i Nel są już dorośli.

"Mamo, tato, jak wyglądaliście w latach 90.?" – napisali Adam Fidusiewicz i Karolina Sawka we wspólnym wpisie na Instagramie, załączając do niego nagranie z ich spotkania po latach, które urozmaicono fragmentami popularnego filmu z 2001 roku. Odtwórca Stasia Tarkowskiego ma dziś 41 lat, a ekranowa Nel Rawlinson skończyła w grudniu 34 lata. W krótkim klipie gwiazdy "W pustyni i w puszczy" uśmiechają się do kamery, po czym piją kawę.

"Mały powrót do przeszłości z Karoliną Sawką. Trudno uwierzyć, że minęło już tyle lat od naszej wspólnej przygody w Afryce" – stwierdził Fidusiewicz, podkreślając, że piosenka "Iris" zespołu Goo Goo Dolls (stworzona do filmu "Miasto aniołów" z Nicolasem Cagem i Meg Ryan) idealnie oddaje charakter ich reunionu. "Kto z Was dorastał razem z nami?" – zapytał aktor, który w ostatnim czasie świetnie odnajduje się na TikToku.

Pod nagraniem znajdziemy mnóstwo komentarzy zachwyconych internautów. Blogerka modowa i influencerka Jessica Mercedes przyznała otwarcie, że "W pustyni i w puszczy" był kiedyś jej ulubionym filmem.

"Poczułam się staro"; "'Stasiu, ja nie płaczę, tylko oczy mi się pocą' to mój ulubiony cytat do dziś"; "Oglądałam w kółko jako mała dziewczynka"; "Cudowne wspomnienia"; "Wzrusz" – widzimy w komentarzach pod postem na Instagramie.

Przypomnijmy, że książka "W pustyni i w puszczy" pióra Henryka Sienkiewicza doczekała się dwóch ekranizacji. Pierwszą z nich nakręcił Władysław Ślesicki ("Rodzina człowiecza") w 1973 roku, a drugą południowoafrykański reżyser Gavin Hood ("Tsotsi").

W wersji z 2001 roku, którą stworzono w plenerach RPA i Tunezji, u boku Fidusiewicza i Sawki zagrali m.in. Krzysztof Kowalewski ("Brunet wieczorową porą"), Artur Żmijewski ("Ojciec Mateusz"), Andrzej Strzelecki ("Klan"), Krzysztof Kolberger ("Ostatni prom"), Mzwandile Ngubeni ("Jerusalema") i Lungile Shongwe.

W czym grali Adam Fidusiewicz i Karolina Sawka po filmie "W pustyni i w puszczy"?

Adam Fidusiewicz ukończył w 2013 roku studia w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, a Karolina Sawka została absolwentką prestiżowego Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.

Odtwórca roli Stasia wcielił się później w Maksa Brzozowskiego w serialu "Na Wspólnej" i wystąpił w takich produkcjach, jak "Czas honoru: Powstanie", "O mnie się nie martw", "Polot" i "Rojst". Filmową Nel mogliśmy zaś zobaczyć w filmie "Soyer" i telewizyjnym hicie "M jak miłość". Aktorka gra przeważnie w teatrze.