Piotr Kędzierski w Tańcu z gwiazdami
Półfinał "Tańca z gwiazdami" już w tę niedzielę Fot. Mieszko Piętka / AKPA/ bezpłatne materiały prasowe w ramach relacji z wydarzenia

Półfinał "Tańca z Gwiazdami" zapowiada się emocjonująco. W najbliższym odcinku o miejsce w finale zawalczy pięć duetów, a z programem pożegnają się aż dwie pary. Produkcja przygotowała dogrywkę, która może całkowicie odmienić losy rywalizacji.

Do półfinału 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" – która w ostatnim odcinku zaskoczyła zmianą jurorki i taneczną improwizacją – dotarło pięć par: Sebastian Fabijański i Julia Suryś, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska, Gamou Fall i Hanna Żudziewicz oraz Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke. Każdy z duetów zatańczy po dwie choreografie w dwóch blokach tematycznych.

W półfinale "Tańca z gwiazdami" odpadną aż dwie pary

W pierwszym bloku tradycyjnie zobaczymy tańce i utwory wybrane przez produkcję, natomiast drugi zostanie poświęcony musicalom. Na parkiecie pojawią się choreografie inspirowane piosenkami z "Króla Lewa", "Nędzników", "Metra", "Mamma Mia!" oraz "Chicago". Wszystkie występy zostaną ocenione przez jurorów, a widzowie oddadzą głosy SMS-ami i w aplikacji.

Dwie pary z najwyższą łączną liczbą punktów od jurorów i widzów awansują bezpośrednio do finału. Pozostałe trzy duety zmierzą się w dogrywce, w której zatańczą cha-chę do utworu "Let's Get Loud" Jennifer Lopez. Tym razem o ostatnim miejscu w finale zdecydują wyłącznie jurorzy, a odpadną aż dwie pary.

Półfinał obejrzymy na Polsacie niedzielę o godz. 19:55, a wielki finał z trzema najlepszymi duetami odbędzie się już 10 maja.

Piotr Kędzierski pod ostrzałem. Nawet Iwona Pavlović nie gryzła się w język

W ubiegłym tygodniu z programem pożegnali się Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta. Werdykt wzbudził kontrowersje – zdaniem widzów influencer nie zasługiwał na odpadnięcie. Dostaje się za to dziennikarzowi Piotrowi Kędzierskiemu, który tańczy zdecydowanie najsłabiej i regularnie zdobywa najgorsze noty od jurorów, ale... wciaż nie odpada.

Zobacz także

logo
Tomasz Jakubiak zmarł rok temu. Jego żona ma specjalną prośbę do fanów
logo
Open'er Festival 2026 ma kolejnego headlinera. To globalna gwiazda K-popu
logo
Ogoliły głowy na streamie Łatwoganga. Poruszająca akcja znanych kobiet
logo
Żurnalista w końcu pokazał twarz. Ujawnił też swoje astronomiczne zarobki

Po ostatnim odcinku na Instagramie zaroiło się od negatywnych komentarzy. "Lubię Madzię i Piotra, ale z całym szacunkiem, to Kacper zasługiwał na jeszcze jeden odcinek", "Wiem, może (Jasper – red.) nie tańczył najlepiej, ale jednak boli, że Kędzierski dalej jest w programie", "To są jaja, żeby odpadały pary tańczące lepiej, a przechodził Kędzierski", "Kędzierski w półfinałe... No cyrk...", "To jest śmiech na sali po prostu. Chłop, co z odcinka na odcinek robi progres, odpada, a zostaje Kędzierski", "Według mnie Kędzierski powinien odpaść już dawno" – piszą internauci na Instagramie.

Krytycznie o Piotrze Kędzierskim wypowiedziała się również jurorka "Tańca z gwiazdami" Iwona Pavlović.Jako profesjonalistkę mnie to smuci. (...) Wszyscy widzą, jak tańczy. Myślę, że w tej improwizacji było to widać, bo nie zatańczył w ogóle cha-chy, tylko się powygłupiał. (...) Skupia na sobie uwagę, zainteresowanie – mówiła w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

– Jak słucham tego, co mówi, to uważam, że to jest naprawdę inteligentny i bystry facet. I to, że się zdecydował tu zatańczyć, to chwała mu za to. Szczególnie że nie ma tych zdolności tanecznych. (...) On powinien już dawno odpaść, ale idzie dalej do przodu – dodała "Czarna Mamba".