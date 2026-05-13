George Clooney i jego żona Amal Clooney są gośćmi Impact'26 w Poznaniu. Niespodziewanie gwiazdorska para spotkała się z premierem polskiego rządu. Donald Tusk zamieścił na X wspólne zdjęcie z wymownym podpisem.
W Poznaniu ruszyła 11. edycja konferencji Impact'26. To jedno z najważniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzeń gospodarczo-technologicznych, w którym w tym roku bierze udział blisko 650 prelegentów – światowej klasy ekspertów, liderów opinii, polityków – oraz ok. 6 tys. uczestników.
Wśród panelistek znalazła się Amal Clooney, jedna z najbardziej cenionych prawniczek zajmujących się prawem międzynarodowym i ochroną praw człowieka. Reprezentowała m.in. Juliana Assange'a i Julię Tymoszenko, a w swojej pracy koncentruje się na obronie dziennikarzy, ofiar konfliktów zbrojnych oraz osób prześladowanych politycznie. Wspólnie z mężem, George'em Clooneyem, współtworzy Clooney Foundation for Justice – organizację wspierającą walkę o wolność słowa i sprawiedliwość na świecie.
Donald Tusk, George Clooney i Amal Clooney spotkali się na Impact'26 w Poznaniu
Hollywoodzki aktor, reżyser i laureat Oscara niespodziewania pojawił się na scenie podczas rozmowy Anity Werner ze swoją żoną. Później wspólne zdjęcie z parą opublikował Donald Tusk, który również uczestniczy w Impact'26 i najwyraźniej postanowił spotkać się z Clooneyami prywatnie.
"Amal i George Clooney zgodzili się ze mną, że Polska to najlepsze miejsce na Ziemi" – napisał Tusk na X i opublikował zdjęcie, na którym prawniczka i gwiazdor z uwagą przysłuchują się jego słowom.
Podczas panelu w Poznaniu Clooneyowie rozmawiali z Werner m.in. o wolności słowa i roli niezależnego dziennikarstwa. Amal Clooney zwróciła uwagę, że bez wolnych mediów i niezawisłego sądownictwa nie może istnieć demokratyczne społeczeństwo. Prawniczka ostrzegała, że procesy sądowe coraz częściej bywają postrzegane jako polityczne rozgrywki, a dziennikarze w wielu krajach są uciszani.
George Clooney, który jest również aktywistą i filantropem, także podkreślał znaczenie wolnej prasy. Aktor zauważył, że młodsze pokolenia często traktują demokrację i wolność słowa jako coś oczywistego. – O to trzeba walczyć – mówił aktor, który jest jednym z najgłośniejszych krytyków prezydenta USA Donalda Trumpa.
Amal Clooney oceniła z kolei, że świat znajduje się obecnie w "kryzysie międzynarodowego systemu sprawiedliwości". Według niej coraz więcej światowych przywódców otwarcie lekceważy prawo międzynarodowe, co osłabia dotychczasowy porządek oparty m.in. na Konwencji Genewskiej.
Na zakończenie spotkania George Clooney został zapytany o radę dla Polaków dotyczącą pielęgnowania demokracji. Aktor stwierdził z przekąsem, że Stany Zjednoczone nie są dziś w najlepszej pozycji do udzielania takich wskazówek. Chwilę później dodał jednak, że demokracja wymaga stałego wysiłku, zaangażowania i troski o niezależne media.
– Żadne złe moce nie będą w stanie pokonać ludzi dobrej woli. w Polsce. Jesteśmy szczególnie odporni na te ponure przepowiednie. Trzeba zawsze twardo i bezwzględnie bronić wartości, które czynią z nas ludzi – mówił z kolei Donald Tusk podczas swojego wystąpienia na Impact'26.